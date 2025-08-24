Megint kiénekelte a sajtot a szájából a cseh óriás, Varga Ádám nem lett világbajnok

A Ferencvároshoz igazolt kiválóság nem olimpiai távon versenyzett, ám a mezőny erőssége bőven megfelelt egy ötkarikás szintnek. Varga Ádám fantasztikus teljesítménye sem volt elég a győzelemhez, mert megint közbeszólt Josef Dostál. A 25 éves, háromszoros Európa-bajnok magyar mindent kiadott magából.

Varga Ádám a hosszú és nagy húzások mestere (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Varga Ádám esélyei

Az előjelek kedvezőek voltak. Nem feltétlenül a szüntelenül szakadó esőre gondoltunk.

Varga Ádám ugyanis júniusban aranyérmes lett az olimpia programján nem szereplő fél kilométeres távon.

Itt, Milánóban is jól ment alatta a hajó: előfutamát nagy fölénnyel nyerte, elődöntőjében is első lett, öt tizedmásodperccel megelőzte a német Tom Liebscher-Luczot, Lucz Dóra férjét, s majd egy hajót vert a kínai Zsangra. Csakhogy a döntőben rajtuk kívül a portugál Fernando Pimenta, az orosz Szpeszivtev és az ezer méter olimpiai bajnoka, Josef Dostál is rajthoz állt.

Surranópályán jött a cseh

Varga Ádám jól rajtolt, az elején magához vette a kezdeményezést az ötös pályán, fél távnál a harmadik volt a spanyol Graneri és az orosz Szpeszivtevre tapadva. Meglepő módon Fernando Pimenta nem volt versenyben a dobogóért.

Úgy tűnt Varga győzhet, nagyot harcolt a spanyollal, meg is előzte, ám az egyesen, surranópályán érkezett Josef Dostál, és mindenkit lehajrázott, kilenc századmásodperccel megelőzte a 25 éves magyart is.

A cseh óriás ugyanúgy kiénekelte a sajtot Varga (és akkor Kopasz Bálint) szájából, ahogy a párizsi olimpián, ugyanakkor Varga Ádám − a 2023-as ezer egyes után − immár 500 méteren is világbajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát.

Cikkünk hamarosan nyilatkozattal frissül.