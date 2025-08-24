kajak-kenuMilánóvilágbajnokságVarga Ádám

Megint kiénekelte a sajtot a szájából a cseh óriás, Varga Ádám nem lett világbajnok

Első felnőtt világbajnoki címét vette célba kétszeres olimpiai ezüstérmesünk. Varga Ádám a második helyen végzett férfi kajak egyes 500 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokságon. A szám háromszoros Európa-bajnoka erős mezőnyben versenyzett az olimpia programján nem szereplő, de rangos számban. Úgy tűnt győzni fog, de hiába utasította maga mögé Pimentát, Granerit és Liebscher-Luczot, az olimpiai bajnok Josef Dostál lehajrázta. Varga Ádám kilenc századmásodperccel maradt alul, és két évvel ezelőtti ezerméteres ezüstérme után ezúttal ötszázon lett a második.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 24. 11:12
Varga Ádám Milánó, 2025. augusztus 24. A második helyezett Varga Ádám a célban a kajak-kenu világbajnokság férfi kajak egyes 500 méteres számának döntőjében Milánóban 2025. augusztus 24-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Varga Ádám óriási csatában maradt alul, de értékes ezüstérmet szerzett Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Ferencvároshoz igazolt kiválóság nem olimpiai távon versenyzett, ám a mezőny erőssége bőven megfelelt egy ötkarikás szintnek. Varga Ádám fantasztikus teljesítménye sem volt elég a győzelemhez, mert megint közbeszólt Josef Dostál. A 25 éves, háromszoros Európa-bajnok magyar mindent kiadott magából.

Varga Ádám
Varga Ádám a hosszú és nagy húzások mestere (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Varga Ádám esélyei

Az előjelek kedvezőek voltak. Nem feltétlenül a szüntelenül szakadó esőre gondoltunk. 

Varga Ádám ugyanis júniusban aranyérmes lett az olimpia programján nem szereplő fél kilométeres távon.

Itt, Milánóban is jól ment alatta a hajó: előfutamát nagy fölénnyel nyerte, elődöntőjében is első lett, öt tizedmásodperccel megelőzte a német Tom Liebscher-Luczot, Lucz Dóra férjét, s majd egy hajót vert a kínai Zsangra. Csakhogy a döntőben rajtuk kívül a portugál Fernando Pimenta, az orosz Szpeszivtev és az ezer méter olimpiai bajnoka, Josef Dostál is rajthoz állt.

Surranópályán jött a cseh

Varga Ádám jól rajtolt, az elején magához vette a kezdeményezést az ötös pályán, fél távnál a harmadik volt a spanyol Graneri és az orosz Szpeszivtevre tapadva. Meglepő módon Fernando Pimenta nem volt versenyben a dobogóért. 

Úgy tűnt Varga győzhet, nagyot harcolt a spanyollal, meg is előzte, ám az egyesen, surranópályán érkezett Josef Dostál, és mindenkit lehajrázott, kilenc századmásodperccel megelőzte a 25 éves magyart is.

 A cseh óriás ugyanúgy kiénekelte a sajtot Varga (és akkor Kopasz Bálint) szájából, ahogy a párizsi olimpián, ugyanakkor Varga Ádám − a 2023-as ezer egyes után − immár 500 méteren is világbajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát. 

Cikkünk hamarosan nyilatkozattal frissül.

