Tímár Krisztián csak hat percig örülhetett első meccsén a Fehérvár kispadján

– Nagyon motivált társaságot ismertem meg az elmúlt napokban, mindenki nagy elánnal vetette bele magát a munkába. Az MTK stabil csapat, jó formát mutatnak a szezonban, a bajnokság felsőházához tartoznak. Stabil, kialakult játék és állandóság jellemzi őket, nem egyszerű ellenük játszani. Sokszor úgy tűnik, mintha altatnának, majd jól használják ki az ellenfél hibáit. A Nyíregyházával ebben a szezonban már sikerült legyőznünk az MTK-t, erre készülünk most is. Nem lehet más célunk, mint hogy az első meccsünkön rögtön az első győzelmünket is megszerezzük a Vidivel! – nyilatkozta a Fehérvár új vezetedzője, Tímár Krisztián az MTK elleni, vasárnapi mérkőzés előtt. Tímár április 7-én menesztette a Nyíregyháza, de nyolc nap alatt lett új csapata, Pető Tamást váltva vette át a Fehérvár irányítását.

Tímár Krisztián, a Fehérvár vezetőedzője Forrás: Fehervárfc.hu

Tímár Krisztiánnal a Fehérvár egy pontot szerzett

A mérkőzést valamivel aktívabban kezdte a Fehérvár. Az MTK a gyors ritmusváltásokban bízott, ezekből próbált zavart kelteni a hazai kapunál. A félidő közepén kétszer is Nagy Gergelynek kellett nagyot védenie ahhoz, hogy ne kerüljön hátrányba a Vidi. A túloldalon a szünet előtti helyzetek azt jelezték, a házigazda is szeretné megszerezni a három bajnoki pontot. Fordulást követően rögtön egy fehérvári lesgól, majd egy vendégsarokrúgás utáni nagy védés jelezte, hogy felpörögtek a csapatok. Nyomott a Fehérvár, a fellazuló védelem mellett Németh Krisztián üres kapura sem tudta megszerezni a vezetést az MTK-nak. A hazaiak fölénye a 75. percben érett góllá: egy bal oldali beadást Nicolas Stefanelli belsőzött a kapuba. Nem sokat késett a vendégek válasza, a 81. percben Marin Jurina volt eredményes. Az egyenlítés láthatóan megfogta a hazaiakat, nem tudtak újra felpörögni, így értékes két pontot veszítettek hazai környezetben – Tímár Krisztián csak hat percig örülhetett.