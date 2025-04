A Barcelona trénerénél elszakadt a cérna, a dühkitörés futótűzként terjed a neten + videó

A Barcelona a 12. percben megszerezte a vezetést, ám bő egyórai játék után már a Celta Vigo kétgólos előnyét rögzíthettük (1-3), a vendégek mindhárom gólját Borja Iglesias szerezte. A nagy hajrába kezdő Barca a 64. és a 68. percben is eredményes volt, a győzelmet azonban csak a hosszabbításban, a 98. percben tudta kiharcolni. A 4-3-as végeredményt a brazil Raphinha állította be, aki egyenlítő találata után a VAR-vizsgálatot követően megítélt büntetőt is értékesítette. A Dani Olmo elleni szabálytalanságot a játékvezető először nem fújta be, ami kiborította a Barca stábját. Nemcsak Hansi Flick vezetőedző volt ideges a végjátékban, hanem José Ramón de la Fuente kapusedző is, utóbbi dühösen a földhöz vágta, összetörte az iPadjét. Mondani sem kell, hogy az elkapott pillanat nagyon népszerű a közösségi médiában.

