Verstappen megint csodát tett Brazíliában, Norris már házon belül is eloszlatott minden kérdést

Lando Norris könnyedén megnyerte a a 2025. évi Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíjat, így hatalmas lépést tett a világbajnoki címhez. Max Verstappen a bokszutcából rajtolva hatalmasat ment, pedig az elején defektet is kapott. Verstappen az utolsó körökben a második helyért harcolt Kimi Antonelli ellen, de a 19 éves Mercedes-pilóta kivédekezte a támadását. Oscar Piastri időbüntetést is kapott, végül az ötödik helyen zárt.

Perlai Bálint
2025. 11. 09. 19:54
Max Verstappen a bokszutcából indult, de a dobogóra állhatott
Max Verstappen a bokszutcából indult, de a dobogóra állhatott Fotó: NELSON ALMEIDA Forrás: AFP
Sokak szerint a 2025. évi Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj szombati napja az egyéni világbajnoki címért folytatott csatában kulcsfontosságú volt. Szombat délután a Brazil Nagydíj sprintfutamát Lando Norris (McLaren) nyerte, Oscar Piastri (McLaren) az esős pályán hibázott, a falban kötött ki, míg Max Verstappen (Red Bull) a negyedik lett. A vb-éllovas brit versenyző már itt növelte az előnyét, az esti időmérőn aztán a Red Bullnál mindenkit sokkhatás ért. Az, hogy Cunoda Juki kiesett a Q1-ből, nem meglepetés, Verstappen 16. helye viszont már az. Egészen a 2006-os Japán Nagydíjig kell visszamenni, akkor esett ki legutóbb az osztrák istálló mindkét pilótája az időmérő első szakaszában. Verstappen a vasárnapi 71 körös futamnak a bokszutcából vágott neki, miután a Red Bull kiszedte az autóját a parc ferméből. A címvédő új beállítást, valamint motoregységeket is kapott. A pole-pozícióból Norris, csapattársa, a pontversenyben kilenc ponttal lemaradó Piastri pedig a negyedik helyről rajtolt. 

A Brazil Nagydíj rajtja után Lando Norris megőrizte az első helyét
A Sao Pauló-i Nagydíj rajtja után Lando Norris megőrizte az első helyét  Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Sao Pauló-i Nagydíj: biztonsági autók, Piastri őrült manővere

Noha vasárnap délelőtt többször is szakadt az eső az interlagosi pályán, a futam kezdetére felszáradt az aszfalt. A rajtnál Norris megőrizte az első helyét, de már az első körben lengett a sárga zászló, majd a biztonsági autó is bejött, mert Gabriel Bortoletót Lance Stroll felkente a falra. A Sauber pilótája szombaton hatalmas balesetet szenvedett, kisebb csoda volt, hogy sérülés nélkül megúszta mindezt, a hétvégét aligha így tervezte hazai környezetben. A hatodik körben újraindult a verseny, Piastri vakmerő manőverél Charles Leclerc-t és Antonellit is megelőzte. 

Ugyanakkor a monacói pilóta defektet kapott, a futam is véget ért neki, míg Antonelli autója is megsérült. Az ausztrál azzal védekezett, hogy nem hagytak neki helyet, végül tíz másodperces időbüntetést kapott a McLaren versenyzője.

Verstappen peche, majd őrült menete

Közben Verstappen már a 13. volt, de a bokszba kellett jönnie defekt miatt, így visszacsúszott az utolsó, 18. pozícióba. Az új gumikkal azonban a holland megkezdte a hatalmas felzárkózást. a 21. körben már az ötödik Alexander Albont előzte meg, de ekkor az éllovas Norrisszal szemben már egykiállásnyi, több mint 20 másodperces hátránya volt. Mindeközben Piastri is leszakadt csapattársáról, a verseny egyharmadánál már öt másodperc volt a hátránya, és még ott volt az időbüntetése. 

Norris a 31. körben jött ki a bokszba lágy gumikért, ezzel rövid ideig a negyedik volt, de gyorsan áthámozta magát Verstappenen. A holland ezután szinte kiállt, vele együtt a második George Russell is kereket cserélt, Norris már Piastri mögött volt. Az ausztrál pár körrel később kiállt és letöltötte a büntetését, a nyolcadik helyre jött vissza. Az első öt a kerékcserék után így nézett ki: Norris, Antonelli, Russell, Oliver Bearman (!) és Verstappen.  

Eközben a mezőny végén Lewis Hamilton szenvedett, aki még az első körös balesete miatt öt másodperces időbüntetést kapott. A Ferrari mindezt a 38. körben megunta, és szólt a hétszeres világbajnoknak, hogy jöjjön a bokszba és fejezze be a versenyt.

Verstappen az élre állt, de nem jött össze a Norrisszal való csata

A futam utolsó felében a legnagyobb kérdés az volt, hogy a már a verseny legelején defekt miatt extra kiállást abszolváló Verstappen végig tud-e menni a közepes gumikon, amiket a 36. körben rakott fel. A két McLarennek még egyszer jönnie kellett a bokszban. 

A vb-éllovas brit az 51. körben kapott közepeseket, Verstappen így átvette a vezetést – nyolc másodperccel volt Norris lemaradva. Mégsem jött össze a Verstappen–Norris csata, a Red Bull az 55. körben kihívta a hollandot, aki a negyedik helyre jött vissza. 

Az osztrák csapatnál úgy gondolták, Verstappen nem tud végigmenni a közepeseken, nem akartak felesleges kockázatot vállalni. Ne felejtsük: Verstappen a bokszutcából rajtolt. A Red Bull versenyzője a két Mercedes-pilótával harcolt a végén a dobogóért. Russellt könnyedén megelőzte, majd Antonelli nyomába eredt. A 19 éves versenyzőt csak a legvégén érte utol Verstappen, előzni már nem tudott. Kevesen fogadtak volna rá a futam előtt – sőt, pénteken még maga Verstappen sem –, de a négyszeres világbajnok megcsinálta, a dobogón zárt a Brazil Nagydíjon. 

Piastri végül az ötödik helyen ért célba, Russellt nem tudta megelőzni. Norris tökéletes hétvégét zárt Brazíliában, 33 pontot zsebelt be, miközben Piastri csak tízet. A brit előnye 34 pont a csapattársával szemben. Folytatás két hét múlva Las Vegasban.

A Sao Pauló-i Nagydíj végeredménye, a pontszerzők:

  1.  Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Oliver Bearman (Haas)
  7. Liam Lawson (Racing Bulls)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Nico Hülkenberg (Sauber)
  10. Pierre Gasly (Alpine)

Egyéni világbajnokság állása:

  1. Lando Norris 390 pont
  2. Oscar Piastri 366
  3. Max Verstappen 341

A videó a linkre kattintva tekinthető meg:

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
