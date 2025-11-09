Verstappen megint csodát tett Brazíliában, Norris már házon belül is eloszlatott minden kérdést

Sokak szerint a 2025. évi Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj szombati napja az egyéni világbajnoki címért folytatott csatában kulcsfontosságú volt. Szombat délután a Brazil Nagydíj sprintfutamát Lando Norris (McLaren) nyerte, Oscar Piastri (McLaren) az esős pályán hibázott, a falban kötött ki, míg Max Verstappen (Red Bull) a negyedik lett. A vb-éllovas brit versenyző már itt növelte az előnyét, az esti időmérőn aztán a Red Bullnál mindenkit sokkhatás ért. Az, hogy Cunoda Juki kiesett a Q1-ből, nem meglepetés, Verstappen 16. helye viszont már az. Egészen a 2006-os Japán Nagydíjig kell visszamenni, akkor esett ki legutóbb az osztrák istálló mindkét pilótája az időmérő első szakaszában. Verstappen a vasárnapi 71 körös futamnak a bokszutcából vágott neki, miután a Red Bull kiszedte az autóját a parc ferméből. A címvédő új beállítást, valamint motoregységeket is kapott. A pole-pozícióból Norris, csapattársa, a pontversenyben kilenc ponttal lemaradó Piastri pedig a negyedik helyről rajtolt.

A Sao Pauló-i Nagydíj rajtja után Lando Norris megőrizte az első helyét Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Sao Pauló-i Nagydíj: biztonsági autók, Piastri őrült manővere

Noha vasárnap délelőtt többször is szakadt az eső az interlagosi pályán, a futam kezdetére felszáradt az aszfalt. A rajtnál Norris megőrizte az első helyét, de már az első körben lengett a sárga zászló, majd a biztonsági autó is bejött, mert Gabriel Bortoletót Lance Stroll felkente a falra. A Sauber pilótája szombaton hatalmas balesetet szenvedett, kisebb csoda volt, hogy sérülés nélkül megúszta mindezt, a hétvégét aligha így tervezte hazai környezetben. A hatodik körben újraindult a verseny, Piastri vakmerő manőverél Charles Leclerc-t és Antonellit is megelőzte.

Ugyanakkor a monacói pilóta defektet kapott, a futam is véget ért neki, míg Antonelli autója is megsérült. Az ausztrál azzal védekezett, hogy nem hagytak neki helyet, végül tíz másodperces időbüntetést kapott a McLaren versenyzője.

A closer look at the race restart 👀



Onboard with Leclerc then Piastri 🎥#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/nvxMQQ2fY4 — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Verstappen peche, majd őrült menete

Közben Verstappen már a 13. volt, de a bokszba kellett jönnie defekt miatt, így visszacsúszott az utolsó, 18. pozícióba. Az új gumikkal azonban a holland megkezdte a hatalmas felzárkózást. a 21. körben már az ötödik Alexander Albont előzte meg, de ekkor az éllovas Norrisszal szemben már egykiállásnyi, több mint 20 másodperces hátránya volt. Mindeközben Piastri is leszakadt csapattársáról, a verseny egyharmadánál már öt másodperc volt a hátránya, és még ott volt az időbüntetése.