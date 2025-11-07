Verstappen kedvére tehetnek a Forma–1-ben a hétvégi program újbóli halasztásával

Rendkívüli

Az év 21., sprintfutamos versenyhétvégéjével folytatódik a Forma–1 2025-ös idénye. A brazíliai Sao Pauló-i Nagydíj előtt a két McLaren-pilóta között változott a sorrend a világbajnoki pontverseny élén, mellettük pedig még Max Verstappen címvédése sem tűnik irreálisnak. Interlagosba ráadásul a holland tavalyról hozott kiváló emlékekkel érkezhet, és az időjárás-előrejelzés alapján idén is kaotikus hétvégére számíthat a mezőny.

Wiszt Péter
2025. 11. 07. 5:31
Verstappen Brazíliában ismét a McLarenek előtt végezne, a Sao Pauló-i Nagydíj egyébként is a holland egyik kedvence (Fotó: NurPhoto via AFP/Gongora)
A McLaren két pilótája – Lando Norris, Oscar Piastri –, valamint Max Verstappen (Red Bull) 36 ponton belül áll a világbajnoki pontverseny élén úgy, hogy még négy versenyhétvége van hátra az idényből. A következő futamra ráadásul azon a helyszínen kerül sor, amelyen az utóbbi évtizedekben rendre eseménydús versenyeket rendeztek. Interlagosban 2019-ig Brazil Nagydíj név alatt versenyzett a Forma–1 mezőnye, majd a 2020-as kihagyás után Sao Pauló-i Nagydíj néven került vissza a naptárba az esemény. Ahogyan az eddigi négy ilyen alkalommal, úgy ezúttal is sprinthétvégének ad otthont a pálya, így aztán 25 helyett 33 pontot is szerezhet egy versenyző a következő napokban.

A tavalyi Sao Pauló-i Nagydíj eseménydús futamot hozott, három boldog dobogóssal
A tavalyi Sao Pauló-i Nagydíj eseménydús futamot hozott, három boldog dobogóssal (Fotó: AFP/Nelson Almeida)

Az eddigi 22 Forma–1-es sprintfutamból Verstappen 13-at megnyert és további öt alkalommal is a legjobb három között zárt, tízszer ráadásul az élről rajtolt. 

Az eddigi négy Sao Pauló-i miniversenynek ugyanakkor négy különböző győztese – Valtteri Bottas, George Russell, Max Verstappen és Lando Norris – volt,

azaz a hollandot itt, ebben a formátumban már többször is sikerült legyőzni. Ami a vasárnapi versenyeket illeti, azokon már jóval dominánsabb volt a négyszeres világbajnok, aki a legutóbbi öt interlagosi futamból háromszor nyert és egyszer második volt. Verstappen tavalyi teljesítménye pedig különösen felejthetetlen volt.

Verstappen megismételné a tavaly Brazíliában látottakat

2007-ben, 2008-ban és 2012-ben is úgy rendezték meg a szezonzárót ezen a pályán, hogy a világbajnoki cím az utolsó körökig kérdéses volt. Egy évvel ezelőtt ilyenről nem volt szó, hiszen még messze volt az év vége, amikor Verstappen 47 pontos előnnyel érkezett Sao Paulóba. Azonban amilyen körülmények között futamgyőztes lett és gyakorlatilag bebiztosította a negyedik vb-elsőségét, az sokáig emlékezetes marad: előbb a szakadó eső miatt szombat délutánról vasárnap délelőttre halasztották az időmérőt, majd a holland pilóta a 17. rajtkockából indulva a 43. körtől kezdve az élen haladt, és végül a két Alpine-t megelőzve nyert. Ezzel felülmúlta a 2016-os itteni bravúrját is, amikor tizenhat körrel a vége előtt még csak a 16. helyen állt, mégis a dobogón zárt az esős pályán. 

A Forma–1 új vb-éllovasa, Lando Norris Brazíliában ellépne Oscar Piastritól és Max Verstappentől
A Forma–1 új vb-éllovasa, Lando Norris Brazíliában ellépne Oscar Piastritól és Max Verstappentől (Fotó: AFP/Miguel Schincariol)

Norris és Piastri aligha örülne az esős hétvégének

A 2024-es mindössze – 2003 után – a második teljesen esős nagydíj volt Brazíliában, és az időjárás-előrejelzés alapján idén is lehet hasonlóra, így pedig újabb káoszra számítani a részben újraaszfaltozott pályán. A pénteki sprintidőmérőn még „csak” 40 százalék a csapadék valószínűsége, másnap 

a miniversenyen és a kvalifikáción viszont már ennek a duplája, ráadásul 75 km/h-s szél is előfordulhat, 

így aztán akár ismét vasárnapra halaszthatják az időmérőt. Ami a vasárnapi futamot illeti, az eső valószínűsége az előzőnél alacsonyabb, a szombati vihar miatt ugyanakkor akár tíz Celsius-fokkal is csökkenhet a hőmérséklet, ami szintén komolyan befolyásolhatja a stratégiákat. Ez pedig mind leginkább Verstappennek kedvezne.

Az eddigi 41 interlagosi Forma–1-es nagydíj közül 31-szer is az első sorból – közülük 18-szor a pole-pozícióból – rajtoló versenyző diadalmaskodott, de a tavalyi futam is jól bizonyítja, hogy ez semmire nem garancia. A száraz körülmények között egyértelműen dobogóesélyes Piastrinak ettől még nem ártana egy jó rajthelyet szereznie: egyrészt az eddigi öt pole-jából négyet sikerre váltott, másrészt a legutóbbi négy futamon nem állt pódiumra, ráadásul a Sao Pauló-i Nagydíjakról eddig egy nyolcadik hely az ausztrál legjobbja. Az egyébként is kiélezett csatát övező hangulatot pedig csak még jobban fokozhatja, hogy Gabriel Bortoleto (Sauber) személyében 2017 óta először versenyez hazai pilóta Brazíliában.

Forma–1, Sao Pauló-i Nagydíj, menetrend

  • péntek: szabadedzés 15.30, sprintidőmérő 19.30
  • szombat: sprintfutam (24 kör) 15.00, időmérő 19.00
  • vasárnap: futam (71 kör) 18.00

A pontverseny állása, pilóták:

  1. Norris 357 pont
  2. Piastri 356
  3. Verstappen 321

Konstruktőrök:

  1. McLaren 713 pont – már világbajnok
  2. Ferrari 356
  3. Mercedes 355

 

