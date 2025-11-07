Verstappen kedvére tehetnek a Forma–1-ben a hétvégi program újbóli halasztásával

A McLaren két pilótája – Lando Norris, Oscar Piastri –, valamint Max Verstappen (Red Bull) 36 ponton belül áll a világbajnoki pontverseny élén úgy, hogy még négy versenyhétvége van hátra az idényből. A következő futamra ráadásul azon a helyszínen kerül sor, amelyen az utóbbi évtizedekben rendre eseménydús versenyeket rendeztek. Interlagosban 2019-ig Brazil Nagydíj név alatt versenyzett a Forma–1 mezőnye, majd a 2020-as kihagyás után Sao Pauló-i Nagydíj néven került vissza a naptárba az esemény. Ahogyan az eddigi négy ilyen alkalommal, úgy ezúttal is sprinthétvégének ad otthont a pálya, így aztán 25 helyett 33 pontot is szerezhet egy versenyző a következő napokban.

A tavalyi Sao Pauló-i Nagydíj eseménydús futamot hozott, három boldog dobogóssal (Fotó: AFP/Nelson Almeida)

Az eddigi 22 Forma–1-es sprintfutamból Verstappen 13-at megnyert és további öt alkalommal is a legjobb három között zárt, tízszer ráadásul az élről rajtolt.

Az eddigi négy Sao Pauló-i miniversenynek ugyanakkor négy különböző győztese – Valtteri Bottas, George Russell, Max Verstappen és Lando Norris – volt,

azaz a hollandot itt, ebben a formátumban már többször is sikerült legyőzni. Ami a vasárnapi versenyeket illeti, azokon már jóval dominánsabb volt a négyszeres világbajnok, aki a legutóbbi öt interlagosi futamból háromszor nyert és egyszer második volt. Verstappen tavalyi teljesítménye pedig különösen felejthetetlen volt.

Verstappen megismételné a tavaly Brazíliában látottakat

2007-ben, 2008-ban és 2012-ben is úgy rendezték meg a szezonzárót ezen a pályán, hogy a világbajnoki cím az utolsó körökig kérdéses volt. Egy évvel ezelőtt ilyenről nem volt szó, hiszen még messze volt az év vége, amikor Verstappen 47 pontos előnnyel érkezett Sao Paulóba. Azonban amilyen körülmények között futamgyőztes lett és gyakorlatilag bebiztosította a negyedik vb-elsőségét, az sokáig emlékezetes marad: előbb a szakadó eső miatt szombat délutánról vasárnap délelőttre halasztották az időmérőt, majd a holland pilóta a 17. rajtkockából indulva a 43. körtől kezdve az élen haladt, és végül a két Alpine-t megelőzve nyert. Ezzel felülmúlta a 2016-os itteni bravúrját is, amikor tizenhat körrel a vége előtt még csak a 16. helyen állt, mégis a dobogón zárt az esős pályán.