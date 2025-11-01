Verstappen Hamiltont is tönkretenné, állítja egykori csapattársa

Kisebb-nagyobb formahanyatlások ellenére Sergio Pérez évekig hozta, amit a Red Bullnál elvártak tőle. Max Verstappen mögött másodhegedűsként szerzett annyi pontot, hogy a bikák megnyerjék a konstruktőri világbajnoki címeket, illetve a csapattársának is segített, ha éppen arra utasították. Tavaly azonban nagy törés jött Pérez karrierjében. Míg Verstappen újra megnyerte a vb-t, ő csupán nyolcadik lett, és győzelem nélkül zárta az idényt. Ezután az istálló már nem tartott igényt a szolgálataira, Mexikó büszkesége a Forma–1-en kívül találta magát.

Sergio Pérez (jobbra) éveket töltött el Max Verstappen árnyékában Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Pérez: Hamilton sem bírná jobban

Pérez helyére Liam Lawson ült a Red Bullba, de a csapat már két futam után leváltotta az új-zélandit. Bár azóta helyettese, Cunoda Juki sem muzsikál túl jól, vele türelmesebb volt a vezetőség, de kérdéses, hogy az idény lezárultával mi lesz a sorsa. Verstappen mellett korábban Pierre Gasly és Alexander Albon sem bírta sokáig. Pérez szerint ez nem véletlen.

– Nem szeretek olyan pilótákat kritizálni, akik ezen az úton járnak, mert korábban én is ebben a helyzetben voltam, és pontosan tudom, min mennek keresztül. Abban a pillanatban,

amikor megegyeztünk a Red Bulltól való távozásomról, sajnáltam a szegény srácot, aki a helyemre jön, mert nagyon nehéz ott. Max mellett versenyezni nagyon nehéz, de Max csapattársának lenni a Red Bullnál olyasmi, amit az emberek fel sem tudnak fogni. Annyi mindent tudnék mondani erről, de egyszerűen összefoglalva ez egy rendkívül nehéz feladat egy pilótának. Egyetlen versenyző sem tudna ott hosszú távon megmaradni. Teljesen mindegy, ha Hamilton vagy Leclerc kerülne mellé – bárkit viszel oda, hatalmas kihívásokkal fog szembenézni. Ez egy egyedi vezetési stílus, folyamatosan alkalmazkodni kell Max igényeihez. Ilyen egyszerű az egész.

Pérez Verstappen győzelmében bízik

Pérez a nehézségei ellenére nem kíván rosszat Verstappennek vagy a Red Bullnak, olyannyira nem, hogy azt kívánja, a McLarenekhez képest óriási hátrányt villámléptekkel csökkentő holland legyen idén, összességében ötödször a világbajnok.