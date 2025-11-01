forma-1Max VerstappenSergio Pérez

Verstappen Hamiltont is tönkretenné, állítja egykori csapattársa

Sergio Pérez négy évet töltött el a Red Bullnál Max Verstappen árnyékában, mielőtt visszaesése miatt a 2024-es idény végén megvált volna tőle a csapata. A mexikói pilóta jövőre a Cadillac színeiben tér vissza a Forma–1-be. Pérez izgatott és magabiztos, és szerinte Verstappen mellett más sem tudott volna helytállni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 6:40
Nem könnyű Verstappen csapattársának lenni Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Kisebb-nagyobb formahanyatlások ellenére Sergio Pérez évekig hozta, amit a Red Bullnál elvártak tőle. Max Verstappen mögött másodhegedűsként szerzett annyi pontot, hogy a bikák megnyerjék a konstruktőri világbajnoki címeket, illetve a csapattársának is segített, ha éppen arra utasították. Tavaly azonban nagy törés jött Pérez karrierjében. Míg Verstappen újra megnyerte a vb-t, ő csupán nyolcadik lett, és győzelem nélkül zárta az idényt. Ezután az istálló már nem tartott igényt a szolgálataira, Mexikó büszkesége a Forma–1-en kívül találta magát.

Sergio Pérez (jobbra) éveket töltött el Max Verstappen árnyékában
Sergio Pérez (jobbra) éveket töltött el Max Verstappen árnyékában Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Pérez: Hamilton sem bírná jobban

Pérez helyére Liam Lawson ült a Red Bullba, de a csapat már két futam után leváltotta az új-zélandit. Bár azóta helyettese, Cunoda Juki sem muzsikál túl jól, vele türelmesebb volt a vezetőség, de kérdéses, hogy az idény lezárultával mi lesz a sorsa. Verstappen mellett korábban Pierre Gasly és Alexander Albon sem bírta sokáig. Pérez szerint ez nem véletlen.

– Nem szeretek olyan pilótákat kritizálni, akik ezen az úton járnak, mert korábban én is ebben a helyzetben voltam, és pontosan tudom, min mennek keresztül. Abban a pillanatban, 

amikor megegyeztünk a Red Bulltól való távozásomról, sajnáltam a szegény srácot, aki a helyemre jön, mert nagyon nehéz ott. Max mellett versenyezni nagyon nehéz, de Max csapattársának lenni a Red Bullnál olyasmi, amit az emberek fel sem tudnak fogni. Annyi mindent tudnék mondani erről, de egyszerűen összefoglalva ez egy rendkívül nehéz feladat egy pilótának. Egyetlen versenyző sem tudna ott hosszú távon megmaradni. Teljesen mindegy, ha Hamilton vagy Leclerc kerülne mellé – bárkit viszel oda, hatalmas kihívásokkal fog szembenézni. Ez egy egyedi vezetési stílus, folyamatosan alkalmazkodni kell Max igényeihez. Ilyen egyszerű az egész.

Pérez Verstappen győzelmében bízik

Pérez a nehézségei ellenére nem kíván rosszat Verstappennek vagy a Red Bullnak, olyannyira nem, hogy azt kívánja, a McLarenekhez képest óriási hátrányt villámléptekkel csökkentő holland legyen idén, összességében ötödször a világbajnok.

– Max az év legnagyobb alakja. Ő az, aki miatt mindenki továbbra is nézi az F1-et. Valahogy sikerült új életet lehelniük az idénybe, és azzal, hogy a McLaren rapszodikusan teljesített, most esélye van befejezni, amit elkezdett. Szerintem ő az a versenyző, aki a leginkább megérdemli a bajnoki címet, mert elképesztően vezet – dicsérte a tapasztalt pilóta Verstappent a Sky Sportsnak adott interjújában.

Pérez a Cadillackel bizonyítana

A Forma–1-ben jövőre 15. idényét megkezdő Pérez úgy véli, sokan leírták őt a Red Bullnál töltött utolsó éve miatt, ő azonban önbizalomnak továbbra sincs híján, és arra készül, hogy minden fanyalgónak megmutatja, nem felejtett el vezetni. Egy új csapat, a Cadillac pilótája lesz a szintén visszatérő Valtteri Bottas mellett.

– Körülbelül hat hónapba telt, mire rájöttem, hogy szeretnék újra a Forma–1-ben szerepelni. Úgy akartam visszatérni, hogy méltó módon fejezhessem be a pályafutásomat. Ugyanakkor azt is éreztem: tényleg számít ez? Ha nem vázolnak fel elém egy megfelelő projektet, egy pillanatig sem gondolkoztam volna az ajánlaton – fedte fel a januárban 36. születésnapját ünneplő mexikói. – Nagyon izgatott vagyok. Úgy érzem, még sokat tudok adni a sportnak. Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen karriert futottam be, de szeretném magas szinten befejezni. A pályafutásom utolsó éve nehéz volt, de tudom, sokra vagyok képes, ha a megfelelő környezet vesz körül. Úgy érzem, az emberek meg fognak lepődni, mennyire versenyképes és mennyire jó leszek a visszatérésemkor. Már most motivál ez. Van még egy utolsó dolog, amit bizonyítanom kell a karrieremben, és akkor akarok távozni majd, amikor én úgy döntök.

