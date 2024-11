Verstappennel kibabráltak, Norris dörzsölheti a markát

Az elmúlt hetekben szinte minden nap eső áztatta Sao Paulo környékét. A Brazil Nagydíj hétvégéjén is ez volt a helyzet, és bár a szombati sprintfutam még napsütéses időben zajlott, a kvalifikáció idejére megérkezett az ítéletidő. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nem tehetett mást, mint halasztgatta a kezdést, majd végső megoldásként helyi idő szerint vasárnap reggelre tolta a kezdést, a verseny időpontját pedig előrehozták, magyar idő szerint 16.30-kor rendezik a futamot.

Az eső főszerepet játszik a brazil versenyhétvégén. Fotó: AFP/Sebastiao Moreira

Hiába a költözés, vasárnap reggel is eső és vizes pálya fogadta a pilótákat. Általánosak voltak a kicsúszások, kilenc perc elteltével pedig már lengett is a piros zászló, miután Franco Colapinto a falba állította a Williamsét. Ilyen körülmények között bárki bajba kerülhet, ez történt Lewis Hamiltonnal (Mercedes) is, aki már az első szakaszban búcsúzott a betegeskedő Kevin Magnussen helyére beugró Oliver Bearman (Haas), Colapinto, Nico Hülkenberg (Haas) és Csou Kuan-jü (Sauber) társaságában.

Minden Norris kezére játszik Brazíliában

Carlos Sainz (Ferrari) a mexikói remeklése után Brazíliában pórul járt, ő volt a következő, aki autót tört. Az időmérő második szakaszát is megszakították, skétszer is, mert

a folytatásban Lance Stroll (Aston Martin) is kicsúszott. Már csak kevés idő volt hátra, így a Q2-t ezzel le is intették – a Red Bullok nagy bánatára. Max Verstappen és Sergio Pérez sem tudott már javítani, mindketten kiestek, előbbinek ráadásul öt rajthelyes büntetés is kijutott a motorcseréje miatt, csak a tizenhetedik pozíció lesz az övé.

Az energiaitalosok mellett ekkor Valtteri Bottas (Sauber), Sainz, illetve Pierre Gasly (Alpine) esett ki.

Az Aston Martinra már egyébként is sok munka várt, hiszen Stroll autóját helyre kellett pofozniuk a versenyre, de aztán Fernando Alonso rátett egy lapáttal, mert ő is falnak csapta az autóját. Újra előkerült a piros zászló, és nem utoljára! Három és fél perc volt hátra az időmérőből, amikor Alexander Albon (Williams) is a falban kötött ki. Ekkor a vb-pontversenyben Verstappent üldöző Lando Norris (McLaren) vezetett, és a rajta kívül állva maradt hat versenyző nem is tudta már elkapni őt. A hétvégén eddig a brit pilóta kezére játszott minden, ha ez így folytatódik, akkor vasárnap estére sokat faraghat 47 pontos hátrányából Verstappennel szemben. Más kérdés, hogy neki sem lesz egyszerű dolga a Brazil Nagydíjon, mert az előrejelzések szerint újabb adag esőt kapnak a nyakukba a versenyzők.