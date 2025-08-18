Fülöp Attila: Magyar Péter a politikai hatalom megszerzéséért uszít, hergel, gyermekotthon előtt ordítozik, hazudik

Magyar Péter a politikai hatalom megszerzéséért uszít, hergel, gyermekotthon előtt ordítozik, hazudik. A gyerekek a Tisza Párt vezérének könnyen helyettesíthető eszközök. Az a brutális támadás, amivel már egy éve támadja a gyermekvédelmet, egy dolgot szolgál: hogy ezek a gyerekek ne érkezzenek meg a társadalomba – írta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Számára a gyerekvédelem csak egy véres kard, amivel üthet, vághat, apríthat, bármi áron.

Az államtitkár kifejtette:

Tegnap egy műsorban gyermekvédelemmel kapcsolatban fogalmaztak meg ismét régi és kivizsgált állításokat. A tények: minden, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tudomására jutott esetben a belső vizsgálatot haladéktalanul lefolytatja. A gyerekbántalmazás bármely formájával szemben zéró toleranciát alkalmazunk – tavaly összesen 1030 feljelentést tett Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A konkrét felmerült gyanúk kapcsán a szükséges hatósági feljelentéseket kivétel nélkül megtette az intézmény, öt eljárást indított. A műsorban nyilatkozó – azóta már nem ott dolgozó – kollégák által és a velük szemben megfogalmazott esetekben egyaránt.

Mi rendet akarunk és segítséget nyújtani – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

1. Soha annyi szigorító szabályt nem hoztak korábban, mint amennyit mi hoztunk a gyermekek biztonsága és védelme érdekében.

2. Törvényt mi hoztunk arról, hogy nem évülnek el a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények.

3. Szabályokat mi állítottunk fel arra, hogy csak olyan emberek foglalkozhassanak gyerekvédelemben gyerekekkel, akik oda valók.

4. Azt a romot, ami a gyerekvédelemben ránk maradt, el kell takarítani és el is fogjuk takarítani – még ha van, akiknek ez nem is tetszik.

5. Mi indítottunk el olyan programokat, amik korábban nem léteztek: a nehéz sorsú fiatalok munkahelyszerzése, otthonhoz jutása, tanulása érdekében.

6. Mi építettük ki azt a gyermekétkeztetési programot, ami az EU-n belül elismerten az egyik legjobb.