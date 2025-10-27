Mexikóvárosi NagydíjOscar PiastriLando NorrisMonzaMcLaren

Norris furcsán reagált arra, hogy Mexikóban közellenség lett, a Magyar Nagydíj is előjött

Amint arról beszámoltunk, Lando Norris, a McLaren brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíjon, és egy ponttal átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben a futamon ötödikként záró csapattársától, Oscar Piastritól. Norris azonban nem lett a mexikói szurkolók kedvence: amikor a futam után a gyorsértékelést adta, majd az eredményhirdetésénél is kifütyülték.

2025. 10. 27.
Lando Norris nem foglalkozik a közönség reakciójával Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Nem lehet egyértelműen megmondani, Lando Norris miért lett „közellenség” a Mexikóvárosi Nagydíjon. De leginkább az a valószínű, sokaknak nem tetszik, hogy úgy tűnik, a McLaren csapatnál előnyt élvez Oscar Piastri kárára. Amit a McLaren nem ismer el. De meglehet, sok mexikói emlékezetében élénken él, hogy Norris korábban kritikákkal illette a helyi hős Sergio Pérezt, aki idén nem versenyez az F1-ben. A lényeg az, hogy Norrist, amikor a futam után a gyorsértékelést adta, majd az eredményhirdetésénél is kifütyülték.

Lando Norris a Forma–1-es vb pontversenyének élére ugrott, de az eredményhirdetésnél kifütyülték
Lando Norris a Forma–1-es vb pontversenyének élére ugrott, de az eredményhirdetésnél kifütyülték (Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU)

– Megyek tovább leszegett fejjel, és nem foglalkozom ezekkel a hangokkal Csak magamra figyelek, és teszem a olgom – jegyezte meg Norris közvetlenül a futam után, mert a kifütyülésére azonnal rákérdeztek.

Norris: Nem tudom megállni, hogy ne nevessek, amikor kifütyülnek

A sajtótájékoztatón megkérdezték, sejti-e, mi a kifütyülés és a pfujolás oka.

– Őszintén szólva nem tudom, miért van ez, de az emberek azt csinálhatnak, amit akarnak, joguk van hozzá. Szerintem ez néha a sport része. Szóval, fogalmam sincs, miért történik ez, de nem tudom megállni, hogy ne nevessek, amikor kifütyülnek. Szerintem ez csak szórakoztatóbbá teszi az egészet számomra. Ugyanez volt Monzában és néhány más helyen is, de ha folytatni akarják, csak tessék – jegyezte meg Lando Norris.

A témánál maradva előjött a monzai eset, amikor Oscar Piastri a McLaren csapat utasítására kénytelen volt átadni a helyét Norrisnak. Egy újságíró egyenesen nekiszögezte Norrisnak a kérdést, hogy nem akarja-e visszaadni azt a három pontot csapattársának. 

Amire Norris felhozta a tavalyi Magyar Nagydíjat, amikor fordított volt a helyzet, neki kellett elengednie Piastrit, és akkor az ausztrál  nyert is a Hungaroringen. 

– Aki azt gondolja, hogy vissza kellene adnom azt a három pontot, nyugodtan gondolja azt, megteheti. De mi csapatként próbálunk igazságosan eljárni. Ahogy tavaly Oscar megérdemelte a győzelmet a Magyar Nagydíjon, úgy idén én is megérdemeltem, hogy Monzában előrébb érjek be nála a célba, ez ilyen egyszerű – szögezte le Norris.

Mi történt a Forma–1-es Olasz Nagydíjon Monzában?

Idén Monzában Lando Norris a 47. körben kiment kerékcserére, ám csak Piastri mögé tudott visszatérni, ugyanis sok időt veszített a bokszban. A két McLaren a csapat kérésére nem sokkal később helyet cserélt. Norris így a második helyen végzett Max Verstappen (Red Bull) mögött, 15 pontot szerzett, a harmadik Piastri 12-t.

A mexikóvárosi futam másik nagy vihart kavart esete Liam Lawson nevéhez fűzódik. Kis híján halálos baleset történt, de a televíziós kamerák ezt nem mutatták!

A futam összefoglalója a YouTube-linkre kattintva tekinthető meg:

 

 

