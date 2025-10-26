Helycsere a Forma–1-es vb élén, egy pont a különbség a két pilóta között!

A Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíjon Oscar Piastri még szerencsésnek is mondhatta magát, hogy a futamon a hetes rajtkockába került, mert az időmérőt csak a nyolcadik helyen zárta. Ám Carlos Sainz, a Williams spanyol pilótája, aki hetedikként kvalifikált, az Amerikai Nagydíjról hozott magával egy öt rajthelyes büntetését, így csak a 12. pozícióból rajtolhatott. A rajtsorrend eleje így nézett ki: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren).

Leclerc, Norris és Hamilton, a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérője után (Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto)

A rajt utáni első kanyarba a pole pozícióból startoló Norris ért be elsőként, mögötte Leclerc, Hamilton és Verstappen küzdött egymással. Mivel a címvédő a tülekedésben a kerékvetőre szorult, nem tudott megfelelően fékezni, elhagyta a pályát és a bukótéren átvágva tett szert előnyre, így aztán visszatértekor át kellett adnia néhány pozíciót azoknak a riválisoknak, akiket a pályán kívül hagyott le. Norris senkitől sem zavartatva száguldott az élen, Leclerc második volt, Hamiltont pedig Verstappen támadta meg a harmadik helyért, de amint elment mellette, a hétszeres vb-győztes brit megpróbálta visszaelőzni. A próbálkozás nem sikerült tökéletesen, Hamilton elhagyta a pályát és szabálytalanul, a füvön áthajtva tért vissza Verstappen elé, ezért 10 másodperces időbüntetést kapott a versenybíróktól.

A 20. körben Norris már majdnem kilenc másodperccel vezetett Leclerc előtt, harmadikként pedig a megbüntetett Hamilton száguldott. Verstappen ötödik volt, a Hamiltonnal vívott csatája közben ugyanis Oliver Bearman (Haas) megelőzte őt és feljött negyediknek. Piastri a rajt után kilencedik volt és csak egyetlen pozíciót tudott javítani az első húsz körben. A 24. körben a Ferrari kerékcserére hívta Hamiltont, aki ekkor letöltötte a 10 másodperces büntetését, emiatt jelentősen visszaesett, sőt, az egy körrel később a boxban járó Piastri is előtte tért vissza a pályára.

Lando Norris átvette a vezetést a Forma–1-es vb-pontverseny élén

A második helyről Leclerc a 31., az élről Norris pedig a 34. körben cserélt kereket, utóbbinak azonban olyan nagy előnye volt már az ekkor második Verstappen előtt, hogy simán visszaállt az első pozícióba. Néhány körrel később Verstappen is friss abroncsokat kapott és nyolcadiknak tért vissza a mezőnybe. Ekkor Norris vezetett magabiztos előnnyel, mögötte Leclerc és Bearman száguldott a második és a harmadik helyen. Őket egy hármasfogatban követte Antonelli, Russell, valamint Piastri, majd sorrendben Hamilton és Verstappen következett.