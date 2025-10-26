Lando NorrisOscar PiastriMax VerstappenRed BullMcLaren

Helycsere a Forma–1-es vb élén, egy pont a különbség a két pilóta között!

A Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj vasárnapi futama előtt Lando Norris hátránya mindössze tizennégy pont volt csapattársa, a McLaren ausztrál pilótája, Oscar Piastri előtt. Ám Norris indulhatott az élről, Piastri pedig a csak a hetedik helyről, így megvolt rá az esély, hogy a két pilóta helyet cserél a pontverseny élén. S ez meg is történt, Norris megnyerte a futamot, és egy ponttal vezet Piastri előtt! Még négy futam van hátra, és a címvédő Max Verstappen is versenyben van.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 23:05
Lando Norris útban a futamgyőzelem felé Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
A Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíjon Oscar Piastri még szerencsésnek is mondhatta magát, hogy a futamon a hetes rajtkockába került, mert az időmérőt csak a nyolcadik helyen zárta. Ám Carlos Sainz, a Williams spanyol pilótája, aki hetedikként kvalifikált, az Amerikai Nagydíjról hozott magával egy öt rajthelyes büntetését, így csak a 12. pozícióból rajtolhatott. A rajtsorrend eleje így nézett ki: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren).

Leclerc, Norris és Hamilton, a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérője után
Leclerc, Norris és Hamilton, a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérője után (Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto)

A rajt utáni első kanyarba a pole pozícióból startoló Norris ért be elsőként, mögötte Leclerc, Hamilton és Verstappen küzdött egymással. Mivel a címvédő a tülekedésben a kerékvetőre szorult, nem tudott megfelelően fékezni, elhagyta a pályát és a bukótéren átvágva tett szert előnyre, így aztán visszatértekor át kellett adnia néhány pozíciót azoknak a riválisoknak, akiket a pályán kívül hagyott le. Norris senkitől sem zavartatva száguldott az élen, Leclerc második volt, Hamiltont pedig Verstappen támadta meg a harmadik helyért, de amint elment mellette, a hétszeres vb-győztes brit megpróbálta visszaelőzni. A próbálkozás nem sikerült tökéletesen, Hamilton elhagyta a pályát és szabálytalanul, a füvön áthajtva tért vissza Verstappen elé, ezért 10 másodperces időbüntetést kapott a versenybíróktól.

A 20. körben Norris már majdnem kilenc másodperccel vezetett Leclerc előtt, harmadikként pedig a megbüntetett Hamilton száguldott. Verstappen ötödik volt, a Hamiltonnal vívott csatája közben ugyanis Oliver Bearman (Haas) megelőzte őt és feljött negyediknek. Piastri a rajt után kilencedik volt és csak egyetlen pozíciót tudott javítani az első húsz körben. A 24. körben a Ferrari kerékcserére hívta Hamiltont, aki ekkor letöltötte a 10 másodperces büntetését, emiatt jelentősen visszaesett, sőt, az egy körrel később a boxban járó Piastri is előtte tért vissza a pályára.

Lando Norris átvette a vezetést a Forma–1-es vb-pontverseny élén

A második helyről Leclerc a 31., az élről Norris pedig a 34. körben cserélt kereket, utóbbinak azonban olyan nagy előnye volt már az ekkor második Verstappen előtt, hogy simán visszaállt az első pozícióba. Néhány körrel később Verstappen is friss abroncsokat kapott és nyolcadiknak tért vissza a mezőnybe. Ekkor Norris vezetett magabiztos előnnyel, mögötte Leclerc és Bearman száguldott a második és a harmadik helyen. Őket egy hármasfogatban követte Antonelli, Russell, valamint Piastri, majd sorrendben Hamilton és Verstappen következett.

Bearman, Russell, Piastri, Antonelli és Hamilton a 48. és a 49. körben másodszor járt a boxban friss gumikért, ezzel Verstappen harmadik helyre jött fel. A hajrában Piastri felkapaszkodott ötödiknek, Verstappen harmadik maradt Leclerc mögött, a negyedikként záró Bearman pedig F1-es pályafutása legjobb eredményét érte el.  Norrisnak ez az idei ötödik és pályafutása 10. futamgyőzelme, a vb-pontversenyben az élre állt, de az előny csak egy pont Piastri előtt.

A világbajnoki idény két hét múlva Brazíliában folytatódik, s még négy futam van hátra.

 

Végeredmény, Mexikói Nagydíj, Mexikóváros (71 kör, 305,584 km, a pontszerzők)

1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:37:58.574 óra
2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 30.324 másodperc hátrány
3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 31.049 mp h.
4. Oliver Bearman (brit, Haas) 40.955 mp h.
5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 42.065 mp h.
6. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 47.837 mp h.
7. George Russell (brit, Mercedes) 50.287 mp h.
8. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 56.446 mp h.
9. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:15.464 perc h.
10. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 1:16.863 p h.

A vb-pontversenyek állása, versenyzők:
1. Norris 357 pont
2. Piastri 356
3. Verstappen 321
4. Russell 258
5. Leclerc 210
6. Hamilton 146
7. Antonelli 97
8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73
9. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 41
10. Isack Hadjar (francia, RB) 39
11. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 38
12. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 37
13. Bearman 32
14. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32
15. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 30
16. Ocon 30
17. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 28
18. Pierre Gasly (francia, Alpine) 20
19. Bortoleto 19

  1. csapatok:
    1. McLaren 713 pont – már világbajnok
    2. Ferrari 356
    3. Mercedes 355
    4. Red Bull 346
    5. Williams 111
    6. RB 72
    7. Aston Martin 69
    8. Haas 62
    9. Sauber 60
    10. Alpine 20

