Óriási lépés a vb-fordítás felé, egy büntetés miatt változik a McLaren rajthelye

A Mexikóvárosi Nagydíj három szabadedzését Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) és Lando Norris (McLaren) nyerte, így az időmérő előtt nehéz volt megjósolni, hogy melyik csapat melyik versenyzője szerzi meg a pole-pozíciót. Korábban Leclerc és Verstappen mellett Lewis Hamilton (jelenleg Ferrari) és az Austinból öt rajthelyes büntetést hozó Carlos Sainz (jelenleg Williams) is indulhatott már első helyről ezen a Forma–1-es pályán.
A kvalifikáció 18 perces első szakaszában némileg meglepő módon Isack Hadjar (Racing Bulls) volt a leggyorsabb, cserébe az élcsapatok pilótái közül Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) épphogy megmenekült a kieséstől. A negyedórás Q2-ben Hadjar továbbjutása már kevésbé volt egyértelmű, de Cunoda Jukit (Red Bull) 12 ezreddel megelőzve bekerült a mezőny első felébe. Oscar Piastri (McLaren) kiesése is sokáig esélyes volt, de a világbajnoki pontverseny éllovasa végül nem betlizett.
Lando Norris a pole-pozícióban
A 12 perces utolsó etapban futott első gyors körök után Leclerc volt a leggyorsabb Norris, Hamilton, Verstappen és Piastri előtt. A Ferrari monacói versenyzőjét aztán a hajrában sem tudták sokáig felülmúlni, de
Norris új körrekorddal (1:15,586 perc) végül mégis előtte tudott zárni, ezzel a brit pilóta idei ötödik rajtelsőségét szerezte.
Verstappen csupán az ötödik, míg Piastri – Sainz büntetésének köszönhetően – a hetedik pozícióból rajtolhat majd. Norris hátránya 14 pont Piastrihoz képest a vb-összetettben, így a rajtsorrend alapján reális esély van vasárnap a fordításra.
A Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérőjének végeredménye:
- Lando Norris (brit, McLaren)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- George Russell (brit, Mercedes)
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Carlos Sainz (spanyol, Williams) – Sainz öt rajthelyes büntetést kapott
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
- Oliver Bearman (brit, Haas)
- Cunoda Juki (japán, Red Bull)
- Esteban Ocon (francia, Haas)
- Nico Hülkenberg (német, Sauber)
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
A Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj a 71 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 21 órától zárul – az eddigi huszonnégy itteni futam közül csupán tizenegyszer győzött az első helyről indult versenyző.