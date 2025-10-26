Óriási lépés a vb-fordítás felé, egy büntetés miatt változik a McLaren rajthelye

A Mexikóvárosi Nagydíj három szabadedzését Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) és Lando Norris (McLaren) nyerte, így az időmérő előtt nehéz volt megjósolni, hogy melyik csapat melyik versenyzője szerzi meg a pole-pozíciót. Korábban Leclerc és Verstappen mellett Lewis Hamilton (jelenleg Ferrari) és az Austinból öt rajthelyes büntetést hozó Carlos Sainz (jelenleg Williams) is indulhatott már első helyről ezen a Forma–1-es pályán.

A tavaly pole-pozícióból indulva futamgyőztes Carlos Sainz rajtbüntetéssel várhatta a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérő edzését (Fotó: AFP/Yuri Cortez)

A kvalifikáció 18 perces első szakaszában némileg meglepő módon Isack Hadjar (Racing Bulls) volt a leggyorsabb, cserébe az élcsapatok pilótái közül Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) épphogy megmenekült a kieséstől. A negyedórás Q2-ben Hadjar továbbjutása már kevésbé volt egyértelmű, de Cunoda Jukit (Red Bull) 12 ezreddel megelőzve bekerült a mezőny első felébe. Oscar Piastri (McLaren) kiesése is sokáig esélyes volt, de a világbajnoki pontverseny éllovasa végül nem betlizett.

Lando Norris a pole-pozícióban

A 12 perces utolsó etapban futott első gyors körök után Leclerc volt a leggyorsabb Norris, Hamilton, Verstappen és Piastri előtt. A Ferrari monacói versenyzőjét aztán a hajrában sem tudták sokáig felülmúlni, de

Norris új körrekorddal (1:15,586 perc) végül mégis előtte tudott zárni, ezzel a brit pilóta idei ötödik rajtelsőségét szerezte.

Verstappen csupán az ötödik, míg Piastri – Sainz büntetésének köszönhetően – a hetedik pozícióból rajtolhat majd. Norris hátránya 14 pont Piastrihoz képest a vb-összetettben, így a rajtsorrend alapján reális esély van vasárnap a fordításra.

A Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérőjének végeredménye: Lando Norris (brit, McLaren) Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Lewis Hamilton (brit, Ferrari) George Russell (brit, Mercedes) Max Verstappen (holland, Red Bull) Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Carlos Sainz (spanyol, Williams) – Sainz öt rajthelyes büntetést kapott Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) Isack Hadjar (francia, Racing Bulls) Oliver Bearman (brit, Haas) Cunoda Juki (japán, Red Bull) Esteban Ocon (francia, Haas) Nico Hülkenberg (német, Sauber) Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) Alexander Albon (thaiföldi, Williams) Pierre Gasly (francia, Alpine) Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) Franco Colapinto (argentin, Alpine)

A Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj a 71 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 21 órától zárul – az eddigi huszonnégy itteni futam közül csupán tizenegyszer győzött az első helyről indult versenyző.