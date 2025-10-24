Teljes felfordulás a Forma–1-ben, a pilóták alig kapnak levegőt

Az előző évezredben két különböző időszak alatt tizenöt alkalommal rendeztek Közép-Amerikában Forma–1-es futamot. Akkor még a Mexikói Nagydíj nevet viselte az esemény, amely beszaladó kutya és bedobált üvegek miatt is emlékezetes volt. A 2015-ös visszatérésekor is így hívták a helyi rendezvényt, 2021 óta azonban már Mexikóvárosi Nagydíj a hivatalos név, és a szerződés értelmében legalább 2028-ig ez is lesz. A pálya kiemelkedően legeredményesebb versenyzője Max Verstappen, aki már ötször is győzött itt, miközben kettőnél több világbajnoki futamot senki nem nyert rajta kívül. Tavaly ugyanakkor Carlos Sainz a Ferrarival megállította a holland pilóta sikersorozatát. Ennél jóval régebb óta vár mexikóvárosi elsőségre a McLaren – Lando Norris vagy Oscar Piastri Ayrton Senna (1989) óta a wokingiak első futamgyőztese lehet a Rodríguez testvérekről elnevezett aszfaltcsíkon, és ennek teljesülése esetén az egyéni vb-cím is karnyújtásnyira kerülhetne.

Tavaly Leclerc, Norris és Sainz (b–j) állhatott fel a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj dobogójára (Fotó: Anadolu/Daniel Cardenas)

A ritka levegő fontos szerepet játszhat

Bár a teljes versenyhétvégére száraz, szinte szélcsendes időt jósolnak 25 Celsius-fok környéki hőmérséklettel,

a 2200 méternél is nagyobb tengerszint feletti magasság okozta ritkább levegő komoly kihívást jelenthet a pilótáknak és az autóknak egyaránt.

Habár Verstappen a legutóbbi négy versenyhétvégén 54 ponttal csökkentette a lemaradását az éllovas Piastrival szemben, a McLaren mégis úgy döntött, hogy megmarad a jelenlegi autójánál és idén már nem fejleszti tovább azt. Ez jó hírnek ígérkezik a semleges rajongók mellett a Red Bullnak is, amely az austini futam elején bizonyította, hogy bármire képes Verstappen címvédése érdekében.

Kilenc pilótacsere az első szabadedzésen

Noha Sergio Pérez a 2025-ös szezont kihagyja, a rendre lelkes mexikói drukkerek így is szurkolhatnak hazai versenyzőnek a hétvégén, hiszen az első szabadedzésen Patricio O’Ward fogja vezetni az egyik McLarent. A 26 éves pilóta olyannyira nem egyedüliként veszi fel a beugró szerepét, hogy a tervek szerint a Sauber kivételével az összes istálló felhasznál egy alkalmat arra, hogy a szabályok értelmében egy újoncnak lehetőséget adjon a nyitányon.