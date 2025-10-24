Mexikóvárosi NagydíjForma-1 Mexikói NagydíjForma-1 előzetesForma-1Max VerstappenMcLaren

Teljes felfordulás a Forma–1-ben, a pilóták alig kapnak levegőt

A 2025. évi Forma–1-es idény a Mexikóvárosi Nagydíjjal folytatódik. Az előző hétvégén még szorosabb lett a világbajnoki pontverseny élmezőnye, ráadásul az üldöző Max Verstappen ötször is nyert futamot a Rodríguez testvérekről elnevezett versenypályán, így a fejlesztésekkel már nem tervező McLaren előnye tovább csökkenhet. A mexikói nyitányon rögtön nagy felfordulás lesz, de így a számos beugró pilótára is lesz lehetőség figyelni.

Wiszt Péter
2025. 10. 24. 5:57
Verstappen és Norris tavalyi csatája idén is megismétlődhet Mexikóvárosban (Fotó: Anadolu via AFP/Pier Marco Tacca)
Az előző évezredben két különböző időszak alatt tizenöt alkalommal rendeztek Közép-Amerikában Forma–1-es futamot. Akkor még a Mexikói Nagydíj nevet viselte az esemény, amely beszaladó kutya és bedobált üvegek miatt is emlékezetes volt. A 2015-ös visszatérésekor is így hívták a helyi rendezvényt, 2021 óta azonban már Mexikóvárosi Nagydíj a hivatalos név, és a szerződés értelmében legalább 2028-ig ez is lesz. A pálya kiemelkedően legeredményesebb versenyzője Max Verstappen, aki már ötször is győzött itt, miközben kettőnél több világbajnoki futamot senki nem nyert rajta kívül. Tavaly ugyanakkor Carlos Sainz a Ferrarival megállította a holland pilóta sikersorozatát. Ennél jóval régebb óta vár mexikóvárosi elsőségre a McLaren – Lando Norris vagy Oscar Piastri Ayrton Senna (1989) óta a wokingiak első futamgyőztese lehet a Rodríguez testvérekről elnevezett aszfaltcsíkon, és ennek teljesülése esetén az egyéni vb-cím is karnyújtásnyira kerülhetne.

Tavaly Leclerc, Norris és Sainz (b–j) állhatott fel a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj dobogójára
Tavaly Leclerc, Norris és Sainz (b–j) állhatott fel a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj dobogójára (Fotó: Anadolu/Daniel Cardenas)

A ritka levegő fontos szerepet játszhat

Bár a teljes versenyhétvégére száraz, szinte szélcsendes időt jósolnak 25 Celsius-fok környéki hőmérséklettel, 

a 2200 méternél is nagyobb tengerszint feletti magasság okozta ritkább levegő komoly kihívást jelenthet a pilótáknak és az autóknak egyaránt. 

Habár Verstappen a legutóbbi négy versenyhétvégén 54 ponttal csökkentette a lemaradását az éllovas Piastrival szemben, a McLaren mégis úgy döntött, hogy megmarad a jelenlegi autójánál és idén már nem fejleszti tovább azt. Ez jó hírnek ígérkezik a semleges rajongók mellett a Red Bullnak is, amely az austini futam elején bizonyította, hogy bármire képes Verstappen címvédése érdekében.

Kilenc pilótacsere az első szabadedzésen

Noha Sergio Pérez a 2025-ös szezont kihagyja, a rendre lelkes mexikói drukkerek így is szurkolhatnak hazai versenyzőnek a hétvégén, hiszen az első szabadedzésen Patricio O’Ward fogja vezetni az egyik McLarent. A 26 éves pilóta olyannyira nem egyedüliként veszi fel a beugró szerepét, hogy a tervek szerint a Sauber kivételével az összes istálló felhasznál egy alkalmat arra, hogy a szabályok értelmében egy újoncnak lehetőséget adjon a nyitányon.

csapatbeugró pilótakit helyettesít
McLarenPatricio O’WardLando Norris
MercedesFrederik VestiGeorge Russell
FerrariAntonio FuocoLewis Hamilton
Red BullArvid LindbladMax Verstappen
WilliamsLuke BrowningCarlos Sainz Jr.
Racing BullsIvasza AjumuLiam Lawson
Aston MartinJak CrawfordLance Stroll
HaasHirakava RjóOliver Bearman
AlpinePaul AronPierre Gasly
Lewis Hamilton is kihagyja az első szabadedzést Mexikóban
Lewis Hamilton is kihagyja az első szabadedzést Mexikóban (Fotó: Csudai Sándor)

Verstappen a McLarenek mellett Vettelt is megelőzné

Max Verstappen és a szintén négyszeres világbajnok Sebastian Vettel több csatát is vívott korábban Mexikóban, és a holland éppen itt előzheti meg Red Bull-os elődjét a Forma–1-es dobogók számában – jelenleg mindkettejüknek 122 van, ezzel az örökranglista harmadik helyén állnak. A ferraris Charles Leclerc eközben pályafutása 50. pódiumáért hajt, és segítheti a monacóit, hogy a legutóbbi két évben harmadikként zárt itt, ahogyan múlt vasárnap is ezen a helyen végzett.

Az eddigi 24 mexikóvárosi versenynek 16 különböző győztese és 17 különböző pole-pozíciósa volt, az első helyről induló pilótát azonban csupán 11 alkalommal intette le elsőként a kockás zászló. 

A tavalyi futamgyőztes Sainz közéjük tartozik, de a spanyol idei megismételt sikere eléggé valószínűtlen a Williamsszel, ráadásul az esélyeit az öt rajthelyes büntetése még tovább csökkenti.

Bár egy éve Verstappen és Norris itteni harcáról a holland súlyos (kétszer tíz másodperces) büntetése miatt sokat beszéltek, az elmúlt években mégis kevés igazán emlékezetes Mexikóvárosi Nagydíjat rendeztek. Ez a körülmények és a pálya kialakítása mellett az általában egyoldalú idényeknek is volt köszönhető. Idén utóbbiról nincs szó: Verstappen és a McLarenek csatája miatt mindenképpen érdekes lesz a hétvége, ahogyan minden bizonnyal az azután hátralévő négy futam is.

Forma–1, Mexikóvárosi Nagydíj, menetrend

  • péntek: első szabadedzés 20.30, második szabadedzés 24.00
  • szombat: harmadik szabadedzés 19.30, időmérő 23.00
  • vasárnap: futam (71 kör) 21.00

A pontverseny állása, pilóták:

  1. Piastri 346 pont
  2. Norris 332
  3. Verstappen 306

Konstruktőrök:

  1. McLaren 678 pont – már világbajnok
  2. Mercedes 341
  3. Ferrari 334

 

