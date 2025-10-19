Rendkívüli

Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

AustinOscar PiastriMax Verstappen

Austin után még nagyobb lett a harc a világbajnoki címért a Forma–1-ben

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője rajt-cél győzelmet aratott vasárnap a Forma–1-es Egyesült Államok Nagydíján a texasi Austinban, mögötte Lando Norris (McLaren) lett a második, Charles Leclerc (Ferrari) pedig a harmadik. A pontversenyben vezető Oscar Piastri (McLaren) csak ötödikként zárt – Austin után még nagyobb a harc a Forma–1 idei vb-címéért.

2025. 10. 19. 23:03
Max Verstappen tökéletes hétvégét zárt Fotó: JARED C. TILTON Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Sokan gondolták már azt, hogy Max Verstappen, a Red Bull címvédő és négyszeres világbajnok versenyzője elveszítette az esélyét arra, hogy idén is őt koronázzák meg a Forma–1-ben, a holland pilóta azonban mindent megtesz, hogy a vb-pontverseny harmadik helyéről közelítsen a McLaren két pilótájához, az éllovas Oscar Piastrihoz és a második helyen álló Lando Norrishoz. A hét végén győzött az Egyesült Államok Nagydíjának szombati sprintfutamán, amelynek első kanyarjában Piastri és Norris egymással ütközött és kiesett. Verstappen ezt követően megnyerte a fő futam időmérőjét, így vasárnap ő indulhatott az élről Austinban. Norris a második rajtkockát szerezte meg, Piastri azonban csak a hatodikat.

Max Versappan számára nagyon jól indult Forma–1 Amerikai Nagyfíja
Max Versappan számára nagyon jól indult Forma–1 Amerikai Nagyfíja, és jól is végződött (Fotó: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A vasárnapi futam előtt a Forma–1-es világbajnokság szervezői 2034-ig meghosszabbították az Egyesült Államok Nagydíjának otthont adó austini versenypálya szerződését. Az F1 vasárnapi közleménye szerint a texasi futam a 2012-es bemutatkozása óta a sportág egyik legnépszerűbb állomásává vált, az utóbbi években már több mint 430 ezer fős helyszíni nézőszámmal. Hozzátették, hogy az 5,5 kilométer hosszú pálya egyes részei – így a célegyenes végi emelkedő, valamint az azt követő nagy sebességű kanyarokkal teli szakasz – mára már ikonikussá váltak.

A Forma–1 négyszeres világbajnoka, Max Verstappen tökéletes hétvégét zárt

A rajtnál Verstappen rutinosan helyezkedve megtartotta az első helyet, mögötte viszont az élmezőnyből egyedüliként lágy gumikeveréket választó Charles Leclerc elment a második pozícióból startoló Norris mellett. A brit aztán üldözőbe vette a monacóit, kettejük küzdelméből pedig elsősorban az élen száguldó vb-címvédő profitált, ő ugyanis a huszadik körre több mint tíz másodperces előnyre tett szert. Norrisnak végül a 21. körben sikerült elmennie Leclerc mellett, aki egy körrel később a boxba hajtott kerékcserére. A McLaren brit pilótája egészen a 32. kör végéig a pályán maradt és csak akkor állt ki friss abroncsokért, míg Verstappen autójára rögtön ezt követően raktak fel új gumikat a Red Bull szerelői.

Közben a hatodikként rajtolt Piastri, valamint Lewis Hamilton (Ferrari) és George Russell (Mercedes) is a boxban járt, így húsz körrel a leintés előtt a már közepes gumikeveréken autózó Leclerc kivételével az élmezőny minden tagja lágy keverékű gumin száguldott. A boxkiállások után Verstappen előnye majdnem hét másodperc volt a kerékcserék során másodiknak visszakapaszkodó Leclerc előtt, harmadikként Norris, negyedikként Hamilton haladt. Az ötödik helyen Piastri következett, őt nagyjából három másodperces lemaradással követte Russell.

Piastri előnye 14 pontra csökkent Norrisszal, és 40-re Verstappennel szemben

A hajrához közeledve Norris újfent támadási közelségbe került Leclerc mögött, aztán visszalassult, de az 51. körre ismét közelebb merészkedett a monacói riválishoz, akit aztán egy bátor és szépen végigvitt manőverrel megint lehagyott. Verstappen sikerét ugyanakkor az egész futamon nem tudta senki sem veszélyeztetni, a holland vb-címvédő pedig ezzel a győzelemmel egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a szezon hajrájában érdemben bele tudjon szólni a vb-trófeáért zajló küzdelembe. A 28 éves pilótának ez volt az idei ötödik és pályafutása 68. futamgyőzelme, az austini pályán a negyedik. A vb-éllovas Piastri ötödik lett, ezzel 14 pontra csökkent az előnye Norrisszal, és 40-re Verstappennel szemben.

Végeredmény, Egyesült Államok Nagydíja, Austin (56 kör, 308,728 km, a pontszerzők):
1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:34:00.161 óra
2. Lando Norris (brit, McLaren) 7.959 másodperc hátrány
3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 15.373 mp h.
4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 28.536 mp h.
5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 29.678 mp h.
6. George Russell (brit, Mercedes) 33.456 mp h.
7. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 52.714 mp h.
8. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 57.249 mp h.
9. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:04.722 perc h.
10. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:10.001 p h.

A vb-pontversenyek állása 19 futam után (még 5 van hátra):
versenyzők:
1. Piastri 346 pont
2. Norris 332
3. Verstappen 306
4. Russell 252
5. Leclerc 192
6. Hamilton 142
7. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 89
8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73
9. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 41
10. Isack Hadjar (francia, RB) 39

csapatok:

  1.  McLaren 678 pont – már világbajnok
  2. Mercedes 341
  3. Ferrari 334
  4. Red Bull 331
  5. Williams 111
  6. RB 72
  7. Aston Martin 69
  8. Sauber 59
  9. Haas 48
  10. Alpine 20
     

