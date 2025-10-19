Austin után még nagyobb lett a harc a világbajnoki címért a Forma–1-ben

Sokan gondolták már azt, hogy Max Verstappen, a Red Bull címvédő és négyszeres világbajnok versenyzője elveszítette az esélyét arra, hogy idén is őt koronázzák meg a Forma–1-ben, a holland pilóta azonban mindent megtesz, hogy a vb-pontverseny harmadik helyéről közelítsen a McLaren két pilótájához, az éllovas Oscar Piastrihoz és a második helyen álló Lando Norrishoz. A hét végén győzött az Egyesült Államok Nagydíjának szombati sprintfutamán, amelynek első kanyarjában Piastri és Norris egymással ütközött és kiesett. Verstappen ezt követően megnyerte a fő futam időmérőjét, így vasárnap ő indulhatott az élről Austinban. Norris a második rajtkockát szerezte meg, Piastri azonban csak a hatodikat.

Max Versappan számára nagyon jól indult Forma–1 Amerikai Nagyfíja, és jól is végződött (Fotó: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A vasárnapi futam előtt a Forma–1-es világbajnokság szervezői 2034-ig meghosszabbították az Egyesült Államok Nagydíjának otthont adó austini versenypálya szerződését. Az F1 vasárnapi közleménye szerint a texasi futam a 2012-es bemutatkozása óta a sportág egyik legnépszerűbb állomásává vált, az utóbbi években már több mint 430 ezer fős helyszíni nézőszámmal. Hozzátették, hogy az 5,5 kilométer hosszú pálya egyes részei – így a célegyenes végi emelkedő, valamint az azt követő nagy sebességű kanyarokkal teli szakasz – mára már ikonikussá váltak.

A Forma–1 négyszeres világbajnoka, Max Verstappen tökéletes hétvégét zárt

A rajtnál Verstappen rutinosan helyezkedve megtartotta az első helyet, mögötte viszont az élmezőnyből egyedüliként lágy gumikeveréket választó Charles Leclerc elment a második pozícióból startoló Norris mellett. A brit aztán üldözőbe vette a monacóit, kettejük küzdelméből pedig elsősorban az élen száguldó vb-címvédő profitált, ő ugyanis a huszadik körre több mint tíz másodperces előnyre tett szert. Norrisnak végül a 21. körben sikerült elmennie Leclerc mellett, aki egy körrel később a boxba hajtott kerékcserére. A McLaren brit pilótája egészen a 32. kör végéig a pályán maradt és csak akkor állt ki friss abroncsokért, míg Verstappen autójára rögtön ezt követően raktak fel új gumikat a Red Bull szerelői.