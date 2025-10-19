Váratlan sorrend a Forma–1 időmérőjén, de több pilóta rajthelye is biztosan változik

A Forma–1-es idény negyedik sprinthétvégéjét rendezik az Amerikai Nagydíjon, ahol a McLaren-betlit is hozó sprintfutamot Max Verstappen nyerte az élről indulva. A miniverseny végén Lance Stroll Esteban Ocont ütötte ki, ezért utólag a kanadai öt rajthelyes büntetést kapott a vasárnapi nagydíjra. Ő aztán a rajtsorrendet illetően sok jóban nem reménykedhetett az időmérő edzésen, ellentétben Verstappennel, illetve a javításra törekvő Oscar Piastri, Lando Norris kettőssel. Az elmúlt hat itteni versenyhétvégén hat különböző pilóta szerezte meg a pole-pozíciót, izgalmas kvalifikációra lehetett tehát számítani.
A napos időben megrendezett időmérő 18 perces első szakasza rögtön Isack Hadjar balesetével, ezáltal egy piros zászlós fázissal kezdődött. Az újraindítás után a négy élcsapat pilótáinak továbbjutása nem forgott veszélyben, Verstappen 1:33,207 perces idővel zárt az élen. Öt istálló öt versenyzője búcsúzott, köztük Stroll, aki tehát a mezőny legvégéről rajtolhat majd – Hadjar és a pályaelhagyás okozta körelvétel miatt kiesett Alexander Albon cserébe egy-egy rajtkockával előrébb léphet.
A negyedórás Q2-ben is Verstappen volt a leggyorsabb, ezúttal 1:32,701-es eredménnyel. Csapattársa, Cunoda Juki már nem tudott a legjobb tíz közé kerülni, ahogyan mások mellett a pénteki sprintidőmérőn negyedik Nico Hülkenberg sem.
Max Verstappen az austini pole-pozíciós
A 12 perces záróetap első körei után a Red Bull versenyzője három lila szektorral vezetett Norris és a két Mercedes előtt, és a holland 1:32,510-es köridejére a hajrában sem volt senkinek válasza.
Az idei 7. és Forma–1-es karrierje 47. pole-pozícióját szerző Max Verstappen annak ellenére indulhat az élről, hogy a végén hibázott: nem tudott újabb gyors kört futni, mert későn ért a rajt-cél vonalhoz, és egy másodperccel kicsúszott az időből.
Mögötte egy-egy McLaren, Ferrari és Mercedes zárt, a vb-éllovas Piastrié meglepetésre csupán a hatodik rajtkocka lesz.
A Forma–1-es Amerikai Nagydíj időmérőjének végeredménye:
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Lando Norris (brit, McLaren)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- George Russell (brit, Mercedes)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Oliver Bearman (brit, Haas)
- Carlos Sainz (spanyol, Williams)
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (német, Sauber)
- Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- Cunoda Juki (japán, Red Bull)
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
- Esteban Ocon (francia, Haas)
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) – Stroll öt rajthelyes büntetést kapott
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
- Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
A Forma–1-es Amerikai Nagydíj az 56 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 21 órától zárul – az eddigi tizenkét austini futam közül tízszer is az első két helyről indult versenyző valamelyike győzött.