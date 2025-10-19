Váratlan sorrend a Forma–1 időmérőjén, de több pilóta rajthelye is biztosan változik

A Forma–1-es idény negyedik sprinthétvégéjét rendezik az Amerikai Nagydíjon, ahol a McLaren-betlit is hozó sprintfutamot Max Verstappen nyerte az élről indulva. A miniverseny végén Lance Stroll Esteban Ocont ütötte ki, ezért utólag a kanadai öt rajthelyes büntetést kapott a vasárnapi nagydíjra. Ő aztán a rajtsorrendet illetően sok jóban nem reménykedhetett az időmérő edzésen, ellentétben Verstappennel, illetve a javításra törekvő Oscar Piastri, Lando Norris kettőssel. Az elmúlt hat itteni versenyhétvégén hat különböző pilóta szerezte meg a pole-pozíciót, izgalmas kvalifikációra lehetett tehát számítani.

A McLarenek a sprintfutamon elszenvedett balesetet igyekeztek feledtetni az Amerikai Nagydíj időmérő edzésén (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Mason)

A napos időben megrendezett időmérő 18 perces első szakasza rögtön Isack Hadjar balesetével, ezáltal egy piros zászlós fázissal kezdődött. Az újraindítás után a négy élcsapat pilótáinak továbbjutása nem forgott veszélyben, Verstappen 1:33,207 perces idővel zárt az élen. Öt istálló öt versenyzője búcsúzott, köztük Stroll, aki tehát a mezőny legvégéről rajtolhat majd – Hadjar és a pályaelhagyás okozta körelvétel miatt kiesett Alexander Albon cserébe egy-egy rajtkockával előrébb léphet.

Oh no, Isack! 😢



Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

A negyedórás Q2-ben is Verstappen volt a leggyorsabb, ezúttal 1:32,701-es eredménnyel. Csapattársa, Cunoda Juki már nem tudott a legjobb tíz közé kerülni, ahogyan mások mellett a pénteki sprintidőmérőn negyedik Nico Hülkenberg sem.

Max Verstappen az austini pole-pozíciós

A 12 perces záróetap első körei után a Red Bull versenyzője három lila szektorral vezetett Norris és a két Mercedes előtt, és a holland 1:32,510-es köridejére a hajrában sem volt senkinek válasza.

Az idei 7. és Forma–1-es karrierje 47. pole-pozícióját szerző Max Verstappen annak ellenére indulhat az élről, hogy a végén hibázott: nem tudott újabb gyors kört futni, mert későn ért a rajt-cél vonalhoz, és egy másodperccel kicsúszott az időből.

Mögötte egy-egy McLaren, Ferrari és Mercedes zárt, a vb-éllovas Piastrié meglepetésre csupán a hatodik rajtkocka lesz.

A Forma–1-es Amerikai Nagydíj időmérőjének végeredménye: Max Verstappen (holland, Red Bull) Lando Norris (brit, McLaren) Charles Leclerc (monacói, Ferrari) George Russell (brit, Mercedes) Lewis Hamilton (brit, Ferrari) Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Oliver Bearman (brit, Haas) Carlos Sainz (spanyol, Williams) Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) Nico Hülkenberg (német, Sauber) Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) Cunoda Juki (japán, Red Bull) Pierre Gasly (francia, Alpine) Franco Colapinto (argentin, Alpine) Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) Esteban Ocon (francia, Haas) Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) – Stroll öt rajthelyes büntetést kapott Alexander Albon (thaiföldi, Williams) Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)

A Forma–1-es Amerikai Nagydíj az 56 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 21 órától zárul – az eddigi tizenkét austini futam közül tízszer is az első két helyről indult versenyző valamelyike győzött.