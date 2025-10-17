Forma-1oscar piastriLando NorrisEgyesült Államok NagydíjaMcLaren

Piastri joggal „paranoiás”, miközben az FIA fontos döntést hozott meg

Egy hét kihagyás után egy olyan sprinthétvégével tér vissza a Forma–1, amely az éjjeli baglyoknak kedvez, hiszen az Egyesült Államokban, Austinban folytatódik a száguldozás. A hőség megnehezítheti a pilóták életét, a McLarenét pedig a versenyzői, Oscar Piastri és Lando Norris csatározása, amit sokak szerint rosszul kezelt az istálló.

Calderon Dubai Viktória
2025. 10. 17. 5:20
Oscar Piastri vezeti a világbajnokságot, de a McLaren néhány döntése frusztrálhatja őt Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két hete, Szingapúrban a McLaren bebiztosította a címvédését a konstruktőrök versenyében, az egyéni vb-címért folyó csatározás viszont egyre kiélezettebb, miután a második Lando Norris (McLaren) és a harmadik Max Verstappen (Red Bull) is hozott néhány pontot a listavezető Oscar Piastrin (McLaren). Utóbbinak felemás hétvégéje volt, mert bár a wokingiak révbe érésének ő is nagyon örülhetett, az első kanyar összeért Norrisszal, és az eset után sokat dohogott amiatt, hogy a csapat hagyta, hogy az őt megelőző brit megtartsa a pozícióját. És ez már nem az első alkalom volt, hogy a McLaren egy-egy döntése, amely inkább Norrist segítette, frusztrálhatta Piastrit.

Lando Norris jóban van a McLaren vezérigazgatójával, Zak Brownnal
Lando Norris jóban van a McLaren vezérigazgatójával, Zak Brownnal Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Norris fontosabb a McLarennek, mint Piastri?

A hétvégén következő Egyesült Államok Nagydíja előtt sok szakértő elmondta a véleményét a témában, és mindannyian arra utaltak, a narancssárgák mintha Norrist favorizálnák, még a csapat ha elmondása alapján hagyják is őket szabadon versenyezni.

– Max Verstappen nagyon erős – nyilatkozta az 1978-as világbajnok, Mario Andretti a Gazzetta dello Sportnak. – Piastri a küzdőszelleme miatt tetszik, de úgy tűnik nekem, mintha a McLaren valamilyen oknál fogva, amelyet nem ismerek, Lando Norrist részesítené előnyben.

Az egykori Forma–1-es pilóta, Juan Pablo Montoya szerint azért van ez így, mert Norris régebb óta, már 2019 óta a csapatnál versenyez, míg Piastrinak ez mindössze a második idénye a McLarennél.

Ő hamarabb ott volt, együtt fejlődött a csapattal. Amikor csatlakozott a McLarenhez, az istálló még nem tartott ott, ahol kellett volna. És szerintem nagyon jó a kapcsolata Zakkel (Brown, a McLaren vezérigazgatója – a szerk.). Ha Oscar világbajnok lesz, akkor talán megváltoznak a dolgok. De jelenleg, még ha egyenlőnek is tűnnek mindenben, Lando többet ér a McLarennek, mint Oscar 

– vélekedett a kolumbiai.

 

Jolyon Palmer hasonlóan így látja a helyzetet, szerinte érthető, ha Piastri paranoiássá kezd válni.

– Ha Oscar szemszögéből nézzük a helyzetet, szerintem egyik ilyen eset sem sült el úgy, hogy az neki kedvezett volna. Silverstone-ban büntetést kapott, amelyet szigorúnak érzett, és kérte is a csapatot, hogy cseréljék vissza a helyezéseket. Ha Maxról lett volna szó, valószínűleg mindenki felháborodott volna a büntetésen, de mivel két McLaren-versenyző között történt az eset, megtartották a sorrendet, és Lando nyert. Aztán ott volt a budapesti stratégia, amikor Oscar volt az élen, de valahogy a saját csapata elszámolta magát, és végül Lando győzött. Aztán jött Monza, ahol Oscarnak át kellett engednie egy pozíciót, majd Szingapúr, ahol Lando szó szerint odakoccant a kerekével, ezt mégsem követte helycsere. Tudom, hogy közben Lando is vesztett pontokat Zandvoortban a kiesése miatt, és átlagban lassabb kerékcseréi voltak, még ha Szingapúrban épp Oscar bokszkiállása sikerült is lassúra. De Oscart már biztos bosszantja ez az egész, és azt gondolhatja: az ördögbe is, egyszer végre én lehetnék a szerencsésebb, amikor a csapat ilyen döntéseket hoz meg – példálózott az expilóta.

Mi várható Austinban?

Annyi biztos, hogy a McLarennek nem lesz könnyű dolga a hátralévő hat versenyhétvégén. Az előttünk álló pár napban, a sprinthétvégén pedig a többieknek sem. Austinban a meleggel is meg kell küzdeniük a pilótáknak, éppen ezért a Forma–1 összességében és zsinórban másodszor hőségriadót rendelt el, azaz megadja a lehetőséget a pilótáknak, hogy hűtőmellényben versenyezzenek anélkül, hogy ez súlyhátrányt jelentene nekik.

Forma–1-es Egyesült Államok Nagydíja, menetrend

  • péntek: szabadedzés 19.30, sprintkvalifikáció 23.30
  • szombat: sprintfutam 19.00, időmérő 23.00
  • vasárnap: Egyesült Államok Nagydíja 21.00

A pontverseny állása, pilóták:

  1. Piastri 336 pont
  2.  Norris 314
  3. Verstappen 273

Konstruktőrök:

  1. McLaren 650 pont – már világbajnok
  2. Mercedes 325
  3. Ferrari 300

 

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekBudapest

Karácsony Gergely főpolgármester kompániája szétlopta-szétlopja a fővárost

Pilhál Tamás avatarja

Van abban valami szimbolikus, hogy Budapestet pont azon a cégen keresztül fosztogatják, amelynek a város hírnevét kellene öregbítenie. Mentségükre szóljon: így is be lehet kerülni a hírekbe…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu