Piastri joggal „paranoiás”, miközben az FIA fontos döntést hozott meg

Két hete, Szingapúrban a McLaren bebiztosította a címvédését a konstruktőrök versenyében, az egyéni vb-címért folyó csatározás viszont egyre kiélezettebb, miután a második Lando Norris (McLaren) és a harmadik Max Verstappen (Red Bull) is hozott néhány pontot a listavezető Oscar Piastrin (McLaren). Utóbbinak felemás hétvégéje volt, mert bár a wokingiak révbe érésének ő is nagyon örülhetett, az első kanyar összeért Norrisszal, és az eset után sokat dohogott amiatt, hogy a csapat hagyta, hogy az őt megelőző brit megtartsa a pozícióját. És ez már nem az első alkalom volt, hogy a McLaren egy-egy döntése, amely inkább Norrist segítette, frusztrálhatta Piastrit.

Lando Norris jóban van a McLaren vezérigazgatójával, Zak Brownnal Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Norris fontosabb a McLarennek, mint Piastri?

A hétvégén következő Egyesült Államok Nagydíja előtt sok szakértő elmondta a véleményét a témában, és mindannyian arra utaltak, a narancssárgák mintha Norrist favorizálnák, még a csapat ha elmondása alapján hagyják is őket szabadon versenyezni.

– Max Verstappen nagyon erős – nyilatkozta az 1978-as világbajnok, Mario Andretti a Gazzetta dello Sportnak. – Piastri a küzdőszelleme miatt tetszik, de úgy tűnik nekem, mintha a McLaren valamilyen oknál fogva, amelyet nem ismerek, Lando Norrist részesítené előnyben.

Az egykori Forma–1-es pilóta, Juan Pablo Montoya szerint azért van ez így, mert Norris régebb óta, már 2019 óta a csapatnál versenyez, míg Piastrinak ez mindössze a második idénye a McLarennél.

Ő hamarabb ott volt, együtt fejlődött a csapattal. Amikor csatlakozott a McLarenhez, az istálló még nem tartott ott, ahol kellett volna. És szerintem nagyon jó a kapcsolata Zakkel (Brown, a McLaren vezérigazgatója – a szerk.). Ha Oscar világbajnok lesz, akkor talán megváltoznak a dolgok. De jelenleg, még ha egyenlőnek is tűnnek mindenben, Lando többet ér a McLarennek, mint Oscar

– vélekedett a kolumbiai.