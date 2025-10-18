Forma-1 Amerikai Nagydíjoscar piastriLando NorrissprintfutamMax VerstappenMcLaren

Összeütköztek a McLarenek, mindketten kiestek a rajt után + videó

A 2025. évi Forma–1-es Amerikai Nagydíj sprintfutamán az élről induló Max Verstappen végig vezetve szerezte meg a maximális pontot. Mögötte a rajt után a két McLaren összeütközött, így Lando Norris és Oscar Piastri is kiesett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 19:15
Pórul jártak a McLarenek a rajt után (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Mason)
Az év negyedik sprintfutamának adott otthont Austin szombaton, miután a sprintkvalifikációt Max Verstappen nyerte meg a két McLaren előtt. A holland pilóta a korábbi 21 miniversenyből 12-t is megnyert, és a Forma–1-es Amerikai Nagydíj sprintfutamán is megvolt minden esélye, hogy a 19 kör végén csökkentse a lemaradását az összetettben előtte álló Oscar Piastri és Lando Norris mögött. Pláne, mert gumielőnye senkinek nem volt: a teljes mezőny közepes keverékű abroncsokon rajtolt a hőségben.

Oscar Piastri Lando Norrist is kiütötte, de nem tehetett a McLaren rajtbalesetéről az Amerikai Nagydíj sprintfutamán
Oscar Piastri Lando Norrist is kiütötte, de nem tehetett a McLaren rajtbalesetéről az Amerikai Nagydíj sprintfutamán (Fotó: AFP/Jim Watson)

McLaren: kettős rajtbaleset az Amerikai Nagydíj sprintfutamán

A rajt után Verstappen magabiztosan jött el, mögötte viszont Norris és Piastri is pórul járt. Az első kanyarban Piastri megpróbálta megelőzni Norrist, de Nico Hülkenberg majdnem felborította őt, az irányíthatatlan autójával pedig kipördítette Norrist, akinek a járművéről le is szakadt a bal hátsó kerék. Egyik McLaren sem tudta folytatni, Hülkenberg is visszaesett, mellettük pedig Fernando Alonso is feladta a sprintfutamot – jött a biztonsági autó.

A 6. körben indult újra a verseny, ekkor Verstappen mögött George Russell, Carlos Sainz és a két Ferrari haladt. A Red Bull nagy örömére Cunoda Juki már a pontszerzők közé zárkózott, de az energiaitalosok aggódhattak, amikor a 8. körben Russell megtámadta Verstappent – a pályát mindketten elhagyva végül a holland maradt az élen. A két Ferrari között viszont megtörtént a helycsere: Lewis Hamilton visszaelőzte Charles Leclerc-t féltávnál.

Verstappen zárkózott Norrisra és Piastrira

Russell kísérlete után Verstappen ellépett brit riválisától, ahogyan a Mercedes-pilóta második helye sem forgott veszélyben. Hátrébb sem történt már előzés, a Ferrari mellett a Red Bull, a Williams és – a nyolcadikként célba érő Oliver Bearman időbüntetésének köszönhetően – a Mercedes is kettős pontszerzéssel tudott zárni. Esteban Ocon és Lance Stroll ütközése miatt ráadásul biztonsági autós fázissal zárult a verseny.

A négyszeres vb-címvédő Verstappen 55 pontra csökkentette a hátrányát az összetettben.

Az austini Forma–1-es sprintfutam pontszerzői:

  1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  2. George Russell (brit, Mercedes)
  3. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  6. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  7. Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  8. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Az egyéni pontversenyben az éllovas Piastrinak 336 pontja van, mögötte Norris 314-gyel a második, míg Verstappen 281 egységgel a harmadik helyen áll. A konstruktőrök között a McLaren már korábban bebiztosította a címvédését, a második helyen a Mercedes tartja előnyét a Ferrarival és a Red Bull-lal szemben.

A Forma–1-es Amerikai Nagydíj magyar idő szerint szombaton 23 órától az időmérővel folytatódik, majd az 56 körös futamra vasárnap 21 órától kerül sor.

