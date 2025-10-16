Michael Schumacher nagy ellenfele merész jóslatot tett, de éppen gyermeke igazolhatja véleményét

A Forma–1 1950 óta íródó történetében eddig mindössze öt női versenyző állt rajthoz világbajnoki futamon, legutóbb Giovanna Amati még 1992-ben. A szakág kétszeres bajnoka, a kilencvenes évek végén Michael Schumacher nagy riválisának számító Mika Häkkinen úgy gondolja, hogy a következő években újra lehet pilóta a gyengébbik nem képviseletében is. A finn lánya, Ella Häkkinen egyelőre még csak 14 éves, ám jó úton jár ahhoz, hogy egyszer akár ő is megérkezzen az F1-be.

Mika Häkkinen lánya, a 14 éves Ella is a motorsport útján indult el (Forrás: instagram.com/ella.hakkinen_racing)

Mika Häkkinen: „A lányom igazi kemény csaj”

Ella már most komoly sikereket ér el a Champions of the Future nevű gokartsorozatban: a legutóbbi, Szlovákiában rendezett versenyen az első rajthelyről indulva második helyen végzett. Teljesítményével Mika Häkkinen szerint bebizonyította, hogy nemcsak tehetséges, de különlegesen elszánt is.

Ella rendkívül tehetséges versenyző, de nemcsak apaként mondom ezt, hanem volt pilótaként is látom. Az irány jó, és a motivációja egyszerűen elképesztő. A lányom igazi kemény csaj

– idézte Mika Häkkinen nyilatkozatát az Origo.

A bajnok jóslata: 2030-ra lehet női versenyző az F1-ben

Máig utoljára női pilótaként 2014-ben Susie Wolff vett részt egy szabadedzésen versenyhétvége keretein belül, Mika Häkkinen azonban optimista a nők helyzetét illetően. Szerinte 2030-ig biztosan lesz újra női pilóta a Forma–1-ben.

A sportág női rajongótábora már 40 százalékot tesz ki, és az F1-nek ezt tükröznie kell. Szerintem 2030-ra női versenyzők is eljutnak a legmagasabb szintre, akár Ella, akár valaki más lesz az

– magyarázta az 57 éves finn.

Ella Häkkinen számára egyébként a professzionális szakmai támogatás adott, a tinédzser ugyanis a Hintsa Performance edzőivel dolgozik. Ez az a csapat, amely korábban a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont is segítette.