Ez már nem vicc: Verstappen világos üzenetet küldött a McLarennek

Már a Forma–1-es idény elejétől nyilvánvaló volt, hogy a konstruktőri vb-címért folyó versenyben a McLarennek nemigen lesz kihívója, az egyéni titulusért pedig feltehetően a wokingiak pilótái csapnak össze egymással. Ennek megfelelően alakult az év a nyári szünetig, amely után mindössze egy futamot, a hollandot nyerte meg Oscar Piastri, narancssárga overallt viselő pilóta azóta nem győzött. Max Verstappen (Red Bull) viszont annál többször.
Verstappen rohamtempóban jön fel
A négyszeres világbajnok már régen lemondott arról, hogy idén elhódítsa az ötödik címét, és ezt a csapatával egyetemben ki is mondta a nagy nyilvánosság előtt. Ezen nem volt miért csodálkozni, hiszen a hazai futama előtt már 104 pont volt a hátránya Piastrival szemben, ennyit pedig kilenc nagydíjjal a vége előtt lehetetlennek tűnt ledolgozni. Verstappen azonban azóta négyből három versenyt megnyert, ráadásul Szingapúrban is a McLarenek előtt végzett, és negyven pontra csökkentette az ausztrállal szembeni szakadékot, a második Lando Norristól (McLaren) pedig 34 pont választja el.
|A Piastri és Verstappen közötti különbség futamról futamra
|Holland Nagydíj (augusztus 31.)
|104 pont
|Olasz Nagydíj (szeptember 7.)
|94
|Azeri Nagydíj (szeptember 21.)
|69
|Szingapúri Nagydíj (október 5.)
|63
|Egyesült Államok Nagydíja, sprint (október 18.)
|55
|Egyesült Államok Nagydíja (október 19.)
|40
Nem meglepő, hogy Red Bull pilótája hétvégéről hétvégére egyre optimistább. – Igen, természetesen megvan rá az esély – válaszolta, amikor arról kérdezték, idén világbajnok lehet-e. – Csak annyit kell tennünk, hogy az idény végéig a lehető legjobb hétvégéket teljesítjük. Mindent meg fogunk próbálni, amit csak lehet. Izgalmas ez a helyzet, és nagyon izgatott vagyok az idény hajrájára gondolva.
Piastri hibázik, de derűlátó
A Red Bull formajavulása mellett Piastri is sokat segített Verstappennek, hiszen a korábban kiegyensúlyozottan vezető vb-éllovas most hibát hibára halmoz, és ezekkel olykor nemcsak magától, hanem Norristól is vesz el pontokat, mint a legutóbb, Austinban is.
A 24 éves versenyző még sosem csatázott a bajnoki címért, és mintha nehezen birkózna meg a nyomással, de az előnye drasztikus lecsökkenése ellenére sem esett kétségbe:
Max most jó formában van, de ha visszatalálunk a helyes útra, és újra gyorsak leszünk – különösen én –, akkor nincs komoly ok az aggodalomra. Még hosszú az út a bajnokság végéig. Max nagy lépésekkel dolgozza le a hátrányát, de négy-öt futammal a vége előtt ez még mindig jelentős különbség. És ha újra gyorsak leszünk, a dolgok mennek majd a maguk útján
– mondta derűlátóan Piastri.