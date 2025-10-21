Ez már nem vicc: Verstappen világos üzenetet küldött a McLarennek

Már a Forma–1-es idény elejétől nyilvánvaló volt, hogy a konstruktőri vb-címért folyó versenyben a McLarennek nemigen lesz kihívója, az egyéni titulusért pedig feltehetően a wokingiak pilótái csapnak össze egymással. Ennek megfelelően alakult az év a nyári szünetig, amely után mindössze egy futamot, a hollandot nyerte meg Oscar Piastri, narancssárga overallt viselő pilóta azóta nem győzött. Max Verstappen (Red Bull) viszont annál többször.

Oscar Piastri is látja a közeledő Verstappent, de nem ijedt meg tőle Fotó: PETER FOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Verstappen rohamtempóban jön fel

A négyszeres világbajnok már régen lemondott arról, hogy idén elhódítsa az ötödik címét, és ezt a csapatával egyetemben ki is mondta a nagy nyilvánosság előtt. Ezen nem volt miért csodálkozni, hiszen a hazai futama előtt már 104 pont volt a hátránya Piastrival szemben, ennyit pedig kilenc nagydíjjal a vége előtt lehetetlennek tűnt ledolgozni. Verstappen azonban azóta négyből három versenyt megnyert, ráadásul Szingapúrban is a McLarenek előtt végzett, és negyven pontra csökkentette az ausztrállal szembeni szakadékot, a második Lando Norristól (McLaren) pedig 34 pont választja el.

A Piastri és Verstappen közötti különbség futamról futamra Holland Nagydíj (augusztus 31.) 104 pont Olasz Nagydíj (szeptember 7.) 94 Azeri Nagydíj (szeptember 21.) 69 Szingapúri Nagydíj (október 5.) 63 Egyesült Államok Nagydíja, sprint (október 18.) 55 Egyesült Államok Nagydíja (október 19.) 40

Nem meglepő, hogy Red Bull pilótája hétvégéről hétvégére egyre optimistább. – Igen, természetesen megvan rá az esély – válaszolta, amikor arról kérdezték, idén világbajnok lehet-e. – Csak annyit kell tennünk, hogy az idény végéig a lehető legjobb hétvégéket teljesítjük. Mindent meg fogunk próbálni, amit csak lehet. Izgalmas ez a helyzet, és nagyon izgatott vagyok az idény hajrájára gondolva.

Piastri hibázik, de derűlátó

A Red Bull formajavulása mellett Piastri is sokat segített Verstappennek, hiszen a korábban kiegyensúlyozottan vezető vb-éllovas most hibát hibára halmoz, és ezekkel olykor nemcsak magától, hanem Norristól is vesz el pontokat, mint a legutóbb, Austinban is.

What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

A 24 éves versenyző még sosem csatázott a bajnoki címért, és mintha nehezen birkózna meg a nyomással, de az előnye drasztikus lecsökkenése ellenére sem esett kétségbe:

Max most jó formában van, de ha visszatalálunk a helyes útra, és újra gyorsak leszünk – különösen én –, akkor nincs komoly ok az aggodalomra. Még hosszú az út a bajnokság végéig. Max nagy lépésekkel dolgozza le a hátrányát, de négy-öt futammal a vége előtt ez még mindig jelentős különbség. És ha újra gyorsak leszünk, a dolgok mennek majd a maguk útján

– mondta derűlátóan Piastri.