Ez már nem vicc: Verstappen világos üzenetet küldött a McLarennek

Míg a Forma–1-es idény nagy része a McLarenek sikereitől volt hangos, a nyári szünet óta eltelt időszak nem róluk szól – persze a konstruktőri világbajnoki címüktől eltekintve. Max Verstappen alatt megtáltosodott a Red Bull, és bár korábban viccnek tűnt, mára már nem elképzelhetetlen, hogy háromszereplős lesz a befutó.

Calderon Dubai Viktória
2025. 10. 21. 5:34
Max Verstappen megállíthatatlanul tör előre Fotó: REGINALD MATHALONE Forrás: NurPhoto
Már a Forma–1-es idény elejétől nyilvánvaló volt, hogy a konstruktőri vb-címért folyó versenyben a McLarennek nemigen lesz kihívója, az egyéni titulusért pedig feltehetően a wokingiak pilótái csapnak össze egymással. Ennek megfelelően alakult az év a nyári szünetig, amely után mindössze egy futamot, a hollandot nyerte meg Oscar Piastri, narancssárga overallt viselő pilóta azóta nem győzött. Max Verstappen (Red Bull) viszont annál többször.

Oscar Piastri is látja a közeledő Verstappent, de nem ijedt meg tőle
Oscar Piastri is látja a közeledő Verstappent, de nem ijedt meg tőle Fotó: PETER FOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Verstappen rohamtempóban jön fel

A négyszeres világbajnok már régen lemondott arról, hogy idén elhódítsa az ötödik címét, és ezt a csapatával egyetemben ki is mondta a nagy nyilvánosság előtt. Ezen nem volt miért csodálkozni, hiszen a hazai futama előtt már 104 pont volt a hátránya Piastrival szemben, ennyit pedig kilenc nagydíjjal a vége előtt lehetetlennek tűnt ledolgozni. Verstappen azonban azóta négyből három versenyt megnyert, ráadásul Szingapúrban is a McLarenek előtt végzett, és negyven pontra csökkentette az ausztrállal szembeni szakadékot, a második Lando Norristól (McLaren) pedig 34 pont választja el. 

A Piastri és Verstappen közötti különbség futamról futamra
Holland Nagydíj (augusztus 31.)104 pont
Olasz Nagydíj (szeptember 7.)94
Azeri Nagydíj (szeptember 21.)69
Szingapúri Nagydíj (október 5.)63
Egyesült Államok Nagydíja, sprint (október 18.)55
Egyesült Államok Nagydíja (október 19.)40

Nem meglepő, hogy Red Bull pilótája hétvégéről hétvégére egyre optimistább. – Igen, természetesen megvan rá az esély – válaszolta, amikor arról kérdezték, idén világbajnok lehet-e. – Csak annyit kell tennünk, hogy az idény végéig a lehető legjobb hétvégéket teljesítjük. Mindent meg fogunk próbálni, amit csak lehet. Izgalmas ez a helyzet, és nagyon izgatott vagyok az idény hajrájára gondolva.

Piastri hibázik, de derűlátó

A Red Bull formajavulása mellett Piastri is sokat segített Verstappennek, hiszen a korábban kiegyensúlyozottan vezető vb-éllovas most hibát hibára halmoz, és ezekkel olykor nemcsak magától, hanem Norristól is vesz el pontokat, mint a legutóbb, Austinban is. 

A 24 éves versenyző még sosem csatázott a bajnoki címért, és mintha nehezen birkózna meg a nyomással, de az előnye drasztikus lecsökkenése ellenére sem esett kétségbe:

Max most jó formában van, de ha visszatalálunk a helyes útra, és újra gyorsak leszünk – különösen én –, akkor nincs komoly ok az aggodalomra. Még hosszú az út a bajnokság végéig. Max nagy lépésekkel dolgozza le a hátrányát, de négy-öt futammal a vége előtt ez még mindig jelentős különbség. És ha újra gyorsak leszünk, a dolgok mennek majd a maguk útján 

– mondta derűlátóan Piastri.

McLaren: A kezünkben van a bajnoki cím

A McLarennél sem estek kétségbe a félresikerült hétvégék miatt. 

Korábban azt kértem önöktől, hogy nagybetűkkel írják le, hogy Max versenyben van az egyéni vb-címért, és ha én valamit kimondok, azt komolyan is gondolom 

– szögezte le Andrea Stella csapatfőnök. – Én nem látok itt semmiféle rejtélyt. Tudjuk, hogy ha Max megkapja a megfelelő eszközöket a győzelemhez, akkor komoly esélye lesz a bajnoki címre. Ez ugyanakkor nem változtat azon, hogy mi mit teszünk vagy hogyan gondolkodunk. Továbbra is annyi a dolgunk, hogy a maximumot hozzuk ki az autóból, és jó versenyhétvégéket zárjunk. Az idény kimenetele és az egyéni világbajnoki cím a mi kezünkben van. Továbbra is így akarunk és fogunk is gondolkozni – tette hozzá.

Annyi biztos, hogy a hátralévő öt futamon nem fogunk unatkozni. A világbajnokság a hétvégén a Mexikói Nagydíjjal folytatódik, amely Verstappen terepe, öt győzelmével messze mindenkit lepipál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

