Forma-1 büntetésCarlos SainzForma-1 Amerikai NagydíjMax VerstappenRed Bull

Verstappenéket súlyosan megbüntették az Amerikai Nagydíj futama után

A 2025. évi Forma–1-es Amerikai Nagydíj vasárnapi futamán Max Verstappen rajt-cél győzelmet aratott, a Red Bull a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) utólag kiosztott büntetése miatt mégsem lehetett teljesen elégedett a texasi Austinban. A williamses Carlos Sainz a következő versenyre szóló büntetést is kapott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 4:14
Az Amerikai Nagydíj vasárnapi futamának Verstappen a nyertese, Sainz a vesztese lett (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Mason)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen hibátlan hétvégét zárt Austinban, hiszen a Forma–1-es Amerikai Nagydíjon a sprintkvalifikációt, a sprintfutamot és az időmérőt is megnyerte, mielőtt vasárnap a versenyen is elsőként ért célba . A Red Bull pilótája mellett a brit Lando Norris (McLaren) és a monacói Charles Leclerc (Ferrari) állhatott fel a dobogóra – öt versenyhétvégével az idény vége előtt az ezúttal ötödik Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 14 ponttal vezet Norrisszal, míg 40-nel Verstappennel szemben az összetettben.

Max Verstappen lett a Forma–1-es Amerikai Nagydíj nyertese, de a Red Bull Carlos Sainzhoz hasonlóan büntetést kapott
Max Verstappen lett a Forma–1-es Amerikai Nagydíj nyertese, de a Red Bull Carlos Sainzhoz hasonlóan büntetést kapott (Fotó: Getty Images via AFP/Jared C. Tilton)

Verstappen, Norris és Leclerc az Amerikai Nagydíj után

– Hihetetlen hétvégét zártunk. Tudtam, hogy a verseny nem lesz annyira egyértelmű, és ha megnézzük a futamot, valóban Landóhoz hasonló tempót autóztam. 

A versenyt az első etap döntötte el, hiszen a bokszkiállásig sikerült kiépítenem egy komolyabb előnyt, onnantól pedig ezt tartottam

– nyilatkozta a leintés után Verstappen, aki köszönetet mondott a csapattagoknak és kiemelte, ilyen hétvégékkel valóban van esély a címvédésére.

– Hosszú csata volt Charles-lal, de végül sikeres is, bár bíztam benne, hogy könnyebben sikerül majd. Tovább a pályán maradtunk az első etapban, így arra számítottam, egyszerűbb lesz megelőzni őt – mondta a sprintfutamon a rajt után kiesett Norris, aki szintén élvezetesnek nevezte a futamot.

– Egy kicsit aggódtam, amiért én voltam az egyetlen, aki lágy keverékű gumikon rajtolt az élmezőnyből. Kockázatos döntés volt, de tudtam, hogy így majd szabad levegőben autózhatok, és egy pozíciót sikerült is nyerni a rajtnál. 

Ezt a végén nem tartottam meg, de a szezon második felében annak is örülhetek, hogy a dobogó összejött

– értékelt Leclerc, aki július óta először pezsgőzhetett.

A Red Bull és Carlos Sainz is büntetést kapott

Az FIA a futam után vizsgálatot indított a futamgyőztes Verstappen csapatával és az Andrea Kimi Antonellit (Mercedes) a rajt után kiütő, de ezután kieső Carlos Sainzcal (Williams) szemben is. A sprintfutamon meglepetésre harmadik spanyol pilóta a 15-ös kanyarban történt incidensért utólag két büntetőpontot is kapott, de még fontosabb lehet, hogy a következő nagydíjra öt rajthelyes büntetéssel is sújtották.

Az energiaitalos istálló pénzbüntetéssel megúszta, de abból az egyik súlyosabbik fajtát kapta

50 ezer eurós (ebből 25 ezer euró az év végéig felfüggesztett) pénzbírsággal sújtották a Red Bullt,

amiért a felvezető kör során egy csapattag a tilalom ellenére pályára lépett a bokszfal egyik kapujánál.

A Forma–1 2025-ös idénye október 24. és 26. között Mexikóvárosban folytatódik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekELTE

Csinálják a fesztivált

Szőcs László avatarja

A FÖLD ÁRNYÉKOS OLDALA – Hozzánk is nyugtalanítóan szivárog be a botránykeltés kulturális, oktatási eseményeken.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu