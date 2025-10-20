Verstappenéket súlyosan megbüntették az Amerikai Nagydíj futama után

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen hibátlan hétvégét zárt Austinban, hiszen a Forma–1-es Amerikai Nagydíjon a sprintkvalifikációt, a sprintfutamot és az időmérőt is megnyerte, mielőtt vasárnap a versenyen is elsőként ért célba . A Red Bull pilótája mellett a brit Lando Norris (McLaren) és a monacói Charles Leclerc (Ferrari) állhatott fel a dobogóra – öt versenyhétvégével az idény vége előtt az ezúttal ötödik Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 14 ponttal vezet Norrisszal, míg 40-nel Verstappennel szemben az összetettben.

Max Verstappen lett a Forma–1-es Amerikai Nagydíj nyertese, de a Red Bull Carlos Sainzhoz hasonlóan büntetést kapott (Fotó: Getty Images via AFP/Jared C. Tilton)

Verstappen, Norris és Leclerc az Amerikai Nagydíj után

– Hihetetlen hétvégét zártunk. Tudtam, hogy a verseny nem lesz annyira egyértelmű, és ha megnézzük a futamot, valóban Landóhoz hasonló tempót autóztam.

A versenyt az első etap döntötte el, hiszen a bokszkiállásig sikerült kiépítenem egy komolyabb előnyt, onnantól pedig ezt tartottam

– nyilatkozta a leintés után Verstappen, aki köszönetet mondott a csapattagoknak és kiemelte, ilyen hétvégékkel valóban van esély a címvédésére.

– Hosszú csata volt Charles-lal, de végül sikeres is, bár bíztam benne, hogy könnyebben sikerül majd. Tovább a pályán maradtunk az első etapban, így arra számítottam, egyszerűbb lesz megelőzni őt – mondta a sprintfutamon a rajt után kiesett Norris, aki szintén élvezetesnek nevezte a futamot.

– Egy kicsit aggódtam, amiért én voltam az egyetlen, aki lágy keverékű gumikon rajtolt az élmezőnyből. Kockázatos döntés volt, de tudtam, hogy így majd szabad levegőben autózhatok, és egy pozíciót sikerült is nyerni a rajtnál.

Ezt a végén nem tartottam meg, de a szezon második felében annak is örülhetek, hogy a dobogó összejött

– értékelt Leclerc, aki július óta először pezsgőzhetett.

A Red Bull és Carlos Sainz is büntetést kapott

Az FIA a futam után vizsgálatot indított a futamgyőztes Verstappen csapatával és az Andrea Kimi Antonellit (Mercedes) a rajt után kiütő, de ezután kieső Carlos Sainzcal (Williams) szemben is. A sprintfutamon meglepetésre harmadik spanyol pilóta a 15-ös kanyarban történt incidensért utólag két büntetőpontot is kapott, de még fontosabb lehet, hogy a következő nagydíjra öt rajthelyes büntetéssel is sújtották.