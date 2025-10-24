Hamilton kiadta az ukázt: könyörtelennek kell lenni Verstappennel

A McLaren formáját és Oscar Piastri előnyét látva augusztus végén sokan odaadták volna az ausztrálnak a világbajnoki címet. A másik bajnokaspiráns, Lando Norris hollandiai kiesésével 34 pontra duzzadt a különbség a két pilóta között, és kilenc futammal a zárás előtt ebből lehet gazdálkodni, persze, ha Piastri nem nullázik valahol. De már két versennyel később, Azerbajdzsánban hibázott a 24 éves pilóta, ezt pedig újabb megingások követték, így a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj előtt eljutottunk arra a pontra, hogy Norrist mindössze 14 pont választja el Piastritól, s míg korábban senki sem járt a két McLaren környékén, Verstappen 104-ről 40-re dolgozta le a hátrányát. A Red Bull fejlesztései működnek, szenvedés helyett futamgyőzelmek követik egymást, és mára már sokan úgy gondolkodnak, hogy a legutóbb szeptember elején dobogóra állt Piastrinak legalább annyira kell tartania a négyszeres világbajnoktól, mint Norristól.

Oscar Piastri nem rezelt be Max Verstappen formajavulása miatt (Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP)

Piastri nem változtatna

Az ausztrál pilóta elismerte, nem várt ekkora javulást a Red Bulltól, de mint mondta, Verstappen előretörése mit sem változtat az ő hozzáállásán.

– Azt hiszem, meglepő, milyen formában van (Verstappen – a szerk.) Monza óta. Korábban is láttunk tőle hasonló teljesítményt időnként, de voltak elég nagy visszaesései is. Most viszont nagyon kiegyensúlyozott, és ez kicsit váratlanul ért. Tudjuk, hogy továbbra is rengeteg fejlesztést hoznak az autóra, hogy javuljanak, szóval ebből a szempontból nem teljesen meglepő. De őszintén szólva, gyorsabban került vissza a csatába, mint vártam. Ez azonban nem változtat semmin. Az előnyöm az utóbbi néhány futamon valamennyire csökkent, de én mindig csak arra fókuszálok, hogy a lehető leggyorsabb legyek, és minden hétvégéből a legtöbbet hozzam ki. Volt, amikor ez sikerült, és volt, amikor nem – de csak ez számít – vélekedett Piastri.

Verstappen megérezte a vér szagát

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton viszont nem ért egyet versenyzőtársával. A brit versenyző jól tudja, milyen Verstappen ellen harcolni a vb-címért, hiszen 2021-ben öldöklő csatát vívott a hollanddal, és az idényzáró utolsó körében dőlt el, hogy a Red Bull pilótájának fejére kerül a korona. Hamilton szerint Piastrinak változtatni kell a hozzáállásán, mert Verstappen megérezte a vér szagát, és a végsőkig fok küzdeni.