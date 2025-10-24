forma-1oscar piastriMax VerstappenLewis Hamilton

Hamilton kiadta az ukázt: könyörtelennek kell lenni Verstappennel

Max Verstappen az idény közepén kiszállt az egyéni világbajnoki címért folyó küzdelemből, de a Red Bull feljavulása és pilótája kiegyensúlyozott teljesítménye ahhoz vezetett, hogy a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj előtt őt is az esélyesek között emlegetik. A vb-éllovas Oscar Piastrinak össze kell kapnia magát, hogy ne csökkenjen tovább az előnye, ebben Lewis Hamilton tanácsot adott neki – a hétszeres világbajnoknál senki sem tudja jobban, milyen Verstappennel csatázni az F1 koronájáért.

Calderon Dubai Viktória
2025. 10. 24. 17:19
Lewis Hamilton nem szeret tanácsot adni, de most Piastrival kivételt tett Fotó: ALESSIO MORGESE Forrás: NurPhoto
A McLaren formáját és Oscar Piastri előnyét látva augusztus végén sokan odaadták volna az ausztrálnak a világbajnoki címet. A másik bajnokaspiráns, Lando Norris hollandiai kiesésével 34 pontra duzzadt a különbség a két pilóta között, és kilenc futammal a zárás előtt ebből lehet gazdálkodni, persze, ha Piastri nem nullázik valahol. De már két versennyel később, Azerbajdzsánban hibázott a 24 éves pilóta, ezt pedig újabb megingások követték, így a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj előtt eljutottunk arra a pontra, hogy Norrist mindössze 14 pont választja el Piastritól, s míg korábban senki sem járt a két McLaren környékén, Verstappen 104-ről 40-re dolgozta le a hátrányát. A Red Bull fejlesztései működnek, szenvedés helyett futamgyőzelmek követik egymást, és mára már sokan úgy gondolkodnak, hogy a legutóbb szeptember elején dobogóra állt Piastrinak legalább annyira kell tartania a négyszeres világbajnoktól, mint Norristól.

Oscar Piastri nem rezelt be Max Verstappen formajavulása miatt
Oscar Piastri nem rezelt be Max Verstappen formajavulása miatt (Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP)

Piastri nem változtatna

Az ausztrál pilóta elismerte, nem várt ekkora javulást a Red Bulltól, de mint mondta, Verstappen előretörése mit sem változtat az ő hozzáállásán.

– Azt hiszem, meglepő, milyen formában van (Verstappen – a szerk.) Monza óta. Korábban is láttunk tőle hasonló teljesítményt időnként, de voltak elég nagy visszaesései is. Most viszont nagyon kiegyensúlyozott, és ez kicsit váratlanul ért. Tudjuk, hogy továbbra is rengeteg fejlesztést hoznak az autóra, hogy javuljanak, szóval ebből a szempontból nem teljesen meglepő. De őszintén szólva, gyorsabban került vissza a csatába, mint vártam. Ez azonban nem változtat semmin. Az előnyöm az utóbbi néhány futamon valamennyire csökkent, de én mindig csak arra fókuszálok, hogy a lehető leggyorsabb legyek, és minden hétvégéből a legtöbbet hozzam ki. Volt, amikor ez sikerült, és volt, amikor nem – de csak ez számít – vélekedett Piastri.

Verstappen megérezte a vér szagát

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton viszont nem ért egyet versenyzőtársával. A brit versenyző jól tudja, milyen Verstappen ellen harcolni a vb-címért, hiszen 2021-ben öldöklő csatát vívott a hollanddal, és az idényzáró utolsó körében dőlt el, hogy a Red Bull pilótájának fejére kerül a korona. Hamilton szerint Piastrinak változtatni kell a hozzáállásán, mert Verstappen megérezte a vér szagát, és a végsőkig fok küzdeni.

– Nem igazán szeretek tanácsot adni másoknak, de (Piastri – a szerk.) most nagy kihívás előtt áll, nagy rajta a nyomás. Ez egy olyan időszak, amikor le kell hajtani a szemellenzőt a sisakon és mindent ki kell zárni. Annyi minden vesz körül ilyenkor, pozitív és negatív visszhang egyaránt. 

Ilyen helyzetben igazán könyörtelennek kell lenni, mert Max is pontosan ilyen. El fogja venni tőlük a világbajnoki címet, ha hagyják, szóval keményen kell küzdeniük. 

Már az is komoly fegyvertény, hogy a Red Bullnak sikerült megtartania Maxot abban az autóban, amiben most ül. A következetesség kulcsfontosságú, de pontosan ezt láthattuk Maxtól az elmúlt néhány versenyen – figyelmeztette a tapasztalt pilóta Piastrit.

Forma–1, Mexikóvárosi Nagydíj, menetrend

  • péntek: első szabadedzés 20.30, második szabadedzés 24.00
  • szombat: harmadik szabadedzés 19.30, időmérő 23.00
  • vasárnap: futam (71 kör) 21.00

A pontverseny állása, pilóták:

  1. Piastri 346 pont
  2. Norris 332
  3. Verstappen 306

Konstruktőrök:

  1. McLaren 678 pont – már világbajnok
  2. Mercedes 341
  3. Ferrari 334

 

