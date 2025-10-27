Majdnem halálos baleset történt a Forma–1-ben az éjjel, de a közvetítésből kimaradt! + videó

A Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj televíziós közvetítésében nem látszott az eset, de az F1 TV-n követhető fedélzeti kamerás felvétel, illetve a lelátóról készült videók tanúsága szerint Liam Lawson a rajt utáni tülekedésben megsérült első szárnya cseréje után tért vissza a pályára, amikor a dupla sárga zászlós jelzés alatt megközelítette az 1-es kanyart. Döbbenetes módon ekkor két sportbíró futott át közvetlenül az autója előtt. Szerencsére a fiatal új-zélandi versenyző időben észlelte őket, és jelentősen lassított, így elkerülte a tragédiát. A rádióban azonban hallhatóan sokkolta a történtek súlya: „Te jó ég, ember, mi a f***sz?! Istenem, ez most komoly?!” – fakadt ki Lawson, majd versenymérnökének, Ernesto Desideriónak hozzátette: „Meg is ölhettem volna őket!”

Liam Lawson a rajt után a williamses Carlos Sainz-cal ütközött (Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto)

Liam Lawson esete mögött kommunikációs hiba állhatott

A Forma–1-ben nem példa nélküli az efféle veszélyes helyzet, de szerencsére ritkán végződnek balesettel. Az utóbbi években Monacóban és Imolában is előfordult, hogy sportbírók kerültek veszélybe, de azokban az esetekben nem történt sérülés.

Az FIA közleménye szerint a mexikói incidens hátterében kommunikációs hiba állhatott. A versenyirányítás a rajt utáni kavarodásban arról kapott jelentést, hogy törmelék van az első kanyar belső ívén, ezért a sportbírókat előkészítették a pályatisztításra. Azt azonban valószínűleg nem tudták, hogy Lawson a bokszba hajtott szárnycserére, így nem volt biztonságos idejük a pályára lépni.

There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson's lap.......pic.twitter.com/wV7fWxnvsx — RBR Daily (@RBR_Daily) October 26, 2025

„Amint világossá vált, hogy Lawson a bokszba hajtott, a pályabírók pályára küldésére vonatkozó utasítást visszavonták, és az adott szakaszon dupla sárga zászlót lengettek. Továbbra is vizsgáljuk, mi történt ezt követően” – áll az FIA közleményében.

A vizsgálat célja annak kiderítése, hogy a kommunikációs lánc mely pontján történt a hiba, és hogyan lehet megelőzni a hasonló, potenciálisan tragikus helyzeteket a jövőben.