Majdnem halálos baleset történt a Forma–1-ben az éjjel, de a közvetítésből kimaradt! + videó

Veszélyes pillanatok borzolták vasárnap éjjel a kedélyeket a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíjon, amelyből könnyen halálos baleset is lehetett volna, és ezt a televíziós közvetítésben nem lehetett látni. Nem sokkal a rajtután Liam Lawson, a Racing Bulls versenyzője hajszálra volt attól, hogy elüsse a pályára szaladó sportbírókat. Liam Lawson esete mögött kommunikációs hiba állhatott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 6:25
Liam Lawson a Mexikóvárosi Nagydíjon Fotó: YURI CORTEZ Forrás: AFP
A Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj televíziós közvetítésében nem látszott az eset, de az F1 TV-n követhető fedélzeti kamerás felvétel, illetve a lelátóról készült videók tanúsága szerint Liam Lawson a rajt utáni tülekedésben megsérült első szárnya cseréje után tért vissza a pályára, amikor a dupla sárga zászlós jelzés alatt megközelítette az 1-es kanyart. Döbbenetes módon ekkor két sportbíró futott át közvetlenül az autója előtt. Szerencsére a fiatal új-zélandi versenyző időben észlelte őket, és jelentősen lassított, így elkerülte a tragédiát. A rádióban azonban hallhatóan sokkolta a történtek súlya: „Te jó ég, ember, mi a f***sz?! Istenem, ez most komoly?!” – fakadt ki Lawson, majd versenymérnökének, Ernesto Desideriónak hozzátette: „Meg is ölhettem volna őket!”

Liam Lawson a rajt után a williamses Carlos Sainz-cal ütközött
 Liam Lawson a rajt után a williamses Carlos Sainz-cal ütközött (Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto)

Liam Lawson esete mögött kommunikációs hiba állhatott

A Forma–1-ben nem példa nélküli az efféle veszélyes helyzet, de szerencsére ritkán végződnek balesettel. Az utóbbi években Monacóban és Imolában is előfordult, hogy sportbírók kerültek veszélybe, de azokban az esetekben nem történt sérülés.

Az FIA közleménye szerint a mexikói incidens hátterében kommunikációs hiba állhatott. A versenyirányítás a rajt utáni kavarodásban arról kapott jelentést, hogy törmelék van az első kanyar belső ívén, ezért a sportbírókat előkészítették a pályatisztításra. Azt azonban valószínűleg nem tudták, hogy Lawson a bokszba hajtott szárnycserére, így nem volt biztonságos idejük a pályára lépni.

„Amint világossá vált, hogy Lawson a bokszba hajtott, a pályabírók pályára küldésére vonatkozó utasítást visszavonták, és az adott szakaszon dupla sárga zászlót lengettek. Továbbra is vizsgáljuk, mi történt ezt követően” – áll az FIA közleményében.

A vizsgálat célja annak kiderítése, hogy a kommunikációs lánc mely pontján történt a hiba, és hogyan lehet megelőzni a hasonló, potenciálisan tragikus helyzeteket a jövőben.

 Lando Norris átvette a vezetést

Ami a futamot illeti, Lando Norris, a McLaren brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott, és átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben a futamon ötödikként záró csapattársától, Oscar Piastritól. A 25 éves Norrisnak ez az idei ötödik és pályafutása 10. futamgyőzelme, előnye az összetettben egy pont ausztrál márkatársával szemben. Norris mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett másodikként Mexikóvárosban, míg a dobogó alsó fokára a címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája állhatott fel.

A futam összefoglalója a YouTube-linkre kattintva tekinthető meg:

 

