Minden oda lett? Verstappen előre leírta magát, a Red Bull is egyetértett vele

Max Verstappen, a 2025. évi Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintidőmérőjén mindössze a hatodik helyet szerezte meg, miközben két riválisa, Lando Norris az első, míg Oscar Piastri a harmadik lett. Verstappen hátránya több mint három tized az éllovas brittel szemben, a világbajnoki pontverseny szempontjából is döntő lehet a brazíliai hétvége. Helmut Marko és Verstappen egy dologban bízhat csak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 8:08
Verstappen már a sprintidőmérő közben tudta, hogy ennek nem lesz jó vége
Verstappen már a sprintidőmérő közben tudta, hogy ennek nem lesz jó vége Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Pénteken a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintidőmérőjét az egyéni összetettben vezető Lando Norris nyerte, csapattársa, Oscar Piastri a harmadik helyet csípte meg. A nap legnagyobb vesztese viszont egyértelműen a Red Bull és Max Verstappen. A holland pilóta a hatodik helyről indulhat a szombaton 15 órakor induló sprintfutamon, ahonnan nem lesz könnyű dolga felzárkóznia – főleg, hogy maga Verstappen is leírta magát a futam előtt. 

A címvédő Max Verstappen a hatodik helyről indulhat a szombati sprintfutamon Brazíliában
A címvédő Max Verstappen a hatodik helyről indulhat a szombati sprintfutamon Brazíliában   Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Verstappen és Helmut Marko is pesszimista a borzasztó kezdés után

A négyszeres világbajnok a mindent eldöntő Q3-ban 0,337 másodpercet kapott az élen záró Norristól. Verstappen már a sprintidőmérő közben is folyamatosan panaszkodott az autó vezethetőségére, majd a leintést követően részleteket is elárult.

Nagyon vibrált az autó, egyszerűen gondok voltak az útfekvéssel. Nem erre vágyunk. Emellett nincs meg a tapadásunk. A középső szektor borzalmas. Nem tudom elfordítani az autót, de közben a hátuljára sem tudok hagyatkozni. Egyszerűen egészen gyenge! 

– fakadt ki Verstappen, majd cáfolta azokat a híreszteléseket, miszerint az interlagosi pálya újraaszfaltozása és a Pirelli döntése értelmében az eggyel keményebb keverék állna a visszaesés mögött. 

Később Helmut Marko, az RB tanácsadója is kitért Verstappen gondjaira. – Az első és a harmadik szektorban századokra vagyunk csak. A másodikban, ahol a legtöbb kanyar van, egyszerűen hiányzik a szükséges leszorítóerő és tapadás. Négy tizedet veszítünk egy ilyen viszonylag rövid szakaszon. Egyszerűen nincs tapadás... – kezdte a 82 éves osztrák, aki ezzel arra is utalt, hogy míg az első szektorban Verstappen volt a leggyorsabb a Q3-ban, addig a középső, kanyargós részen hatalmas hátrányt szedett össze.

Az eső mentheti meg Verstappent?

A 2016-os esős brazil futamon megtudta az egész világ, hogy Max Verstappen ilyen körülmények között legyőzhetetlen (tizenhat körrel a vége előtt még csak a 16. helyen állt, mégis a dobogón zárt), mindezt pedig tavaly is megismételte Interlagosban, ami nagyban hozzájárult a negyedik vb-címéhez az egyre erősödő McLaren ellen. Valami ilyesmiben reménykedne most is a Red Bull. 

Az előrejelzések szerint ma, azaz szombaton van a legnagyobb esély a csapadékra, ami Verstappennek jó hír lehet. 

Magyar idő szerint 15 órakor rendezik a sprintidőmérőt, míg 19 órakor a rendes időmérőt a vasárnapi, 71 körös futamra. Helmut Marko is reménykedik az esős körülményekben.

A sprintfutamra semmilyen lehetőséget nem látok. Talán csak ha esik.

Hogyan áll a vb-küzdelem négy futammal a vége előtt?

Őrült hajrá várható az F1-ben, már csak négy versenyhétvége van hátra. A káoszt pedig csak növeli, hogy nemcsak Brazíliában, hanem három hét múlva Katarban is sprinthétvégét rendeznek. Így áll jelenleg az egyéni vb-pontverseny:

  1. Norris 357 pont
  2. Piastri 356
  3. Verstappen 321

A szombati rövidített versenyen az első helyezett nyolc pontot kap, a második hetet és még a nyolcadik is kap egyet. Verstappennek tehát a hatodik helyről való indulás csak nehezíti a dolgát, miután az élről startoló Norrisszal szemben jelenleg 36 pont a hátránya. Az eső persze mindent átírhat, főleg, ha a sprintfutamon és az azt követő időmérőn is vizes körülmények lesznek. 

A sprintidőmérő összefoglalója a linkre kattintva tekinthető meg:

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

