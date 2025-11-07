Red Bull-baleset után Ferrari-baki, de Alonso okozta az igazi meglepetést

A Sao Pauló-i Nagydíj egyetlen szabadedzése a Red Bullnak és a Ferrarinak sem alakult jól, előbbi csapat egyik versenyzője, Cunoda Juki ráadásul össze is törte az autóját. A Forma–1-ben konstruktőri bajnok McLaren két pilótája, Lando Norris és Oscar Piastri eközben az első két helyen zárt, így megerősítették azt a várakozást, miszerint ők ketten a brazíliai sprintidőmérő legnagyobb esélyesei. A sprintspecialista Max Verstappen (Red Bull) ugyanakkor szeretett volna meglepetést okozni.
Az interlagosi pályán az elmúlt négy évben is sprinthétvégét rendeztek, így a mezőny nagy része hozzászokhatott, hogy egyetlen szabadedzés után már nő a tét. Ezúttal száraz, de hűvös körülmények között kezdődött meg a sprintkvalifikáció, amely első két etapjában közepes keverékű gumikat kellett használniuk a pilótáknak. A 12 perces SQ1-et Norris nagy különbséggel nyerte meg, ezzel is üzenve a riválisoknak. Öt különböző csapat öt versenyzője nem jutott tovább, közöttük a péntek délután az Alpine-nal szerződést hosszabbító Franco Colapinto.
A tízperces második szakaszban meglepetésre Fernando Alonso (Aston Martin) volt a leggyorsabb, a hajrá viszont ennél is váratlanabb történést hozott: Charles Leclerc (Ferrari) megpördült, az ezáltal létrejött sárga zászlós fázis miatt pedig épp csapattársa, Lewis Hamilton járt leginkább pórul, és esett ki. Verstappen továbbjutása nem forgott veszélyben, a holland mégis „vezethetetlen" jelzővel illette az autóját.
Norris két hellyel rajtolhat Piastri előtt
A nyolcperces záróetapban már felkerültek a lágy abroncsok, és ezeken az első gyors körök után Norris és Piastri közé mindkét Mercedes beférkőzött.
Az utolsó kísérletek során Norris 1:09,243 perces köridőre javított, és erre senkinek nem volt válasza.
Piastri csak az egyik Mercedest tudta megelőzni, Verstappen Alonsótól is kikapott.
A Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintidőmérőjének végeredménye:
- Lando Norris (brit, McLaren)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- George Russell (brit, Mercedes)
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (német, Sauber)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
- Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
- Oliver Bearman (brit, Haas)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- Cunoda Juki (japán, Red Bull)
- Esteban Ocon (francia, Haas)
- Carlos Sainz (spanyol, Williams)
A Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj az esősnek jósolt sprintfutammal magyar idő szerint szombaton 15 órától folytatódik, majd az időmérőre 19 órakor, míg a 71 körös verseny vasárnap 18 órakor kezdődik.