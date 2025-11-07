Red Bull-baleset után Ferrari-baki, de Alonso okozta az igazi meglepetést

A Sao Pauló-i Nagydíj egyetlen szabadedzése a Red Bullnak és a Ferrarinak sem alakult jól, előbbi csapat egyik versenyzője, Cunoda Juki ráadásul össze is törte az autóját. A Forma–1-ben konstruktőri bajnok McLaren két pilótája, Lando Norris és Oscar Piastri eközben az első két helyen zárt, így megerősítették azt a várakozást, miszerint ők ketten a brazíliai sprintidőmérő legnagyobb esélyesei. A sprintspecialista Max Verstappen (Red Bull) ugyanakkor szeretett volna meglepetést okozni.

Tavaly Oscar Piastri nyerte a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintidőmérőjét, de másnap Lando Norris (képen) nyerte a brazíliai sprintfutamot (Fotó: AFP/Miguel Schincariol)

Az interlagosi pályán az elmúlt négy évben is sprinthétvégét rendeztek, így a mezőny nagy része hozzászokhatott, hogy egyetlen szabadedzés után már nő a tét. Ezúttal száraz, de hűvös körülmények között kezdődött meg a sprintkvalifikáció, amely első két etapjában közepes keverékű gumikat kellett használniuk a pilótáknak. A 12 perces SQ1-et Norris nagy különbséggel nyerte meg, ezzel is üzenve a riválisoknak. Öt különböző csapat öt versenyzője nem jutott tovább, közöttük a péntek délután az Alpine-nal szerződést hosszabbító Franco Colapinto.

A tízperces második szakaszban meglepetésre Fernando Alonso (Aston Martin) volt a leggyorsabb, a hajrá viszont ennél is váratlanabb történést hozott: Charles Leclerc (Ferrari) megpördült, az ezáltal létrejött sárga zászlós fázis miatt pedig épp csapattársa, Lewis Hamilton járt leginkább pórul, és esett ki. Verstappen továbbjutása nem forgott veszélyben, a holland mégis „vezethetetlen" jelzővel illette az autóját.

Norris két hellyel rajtolhat Piastri előtt

A nyolcperces záróetapban már felkerültek a lágy abroncsok, és ezeken az első gyors körök után Norris és Piastri közé mindkét Mercedes beférkőzött.

Az utolsó kísérletek során Norris 1:09,243 perces köridőre javított, és erre senkinek nem volt válasza.

Piastri csak az egyik Mercedest tudta megelőzni, Verstappen Alonsótól is kikapott.

A Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintidőmérőjének végeredménye: Lando Norris (brit, McLaren) Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) George Russell (brit, Mercedes) Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) Max Verstappen (holland, Red Bull) Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Isack Hadjar (francia, Racing Bulls) Nico Hülkenberg (német, Sauber) Lewis Hamilton (brit, Ferrari) Alexander Albon (thaiföldi, Williams) Pierre Gasly (francia, Alpine) Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) Oliver Bearman (brit, Haas) Franco Colapinto (argentin, Alpine) Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) Cunoda Juki (japán, Red Bull) Esteban Ocon (francia, Haas) Carlos Sainz (spanyol, Williams)

A Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj az esősnek jósolt sprintfutammal magyar idő szerint szombaton 15 órától folytatódik, majd az időmérőre 19 órakor, míg a 71 körös verseny vasárnap 18 órakor kezdődik.