Lando NorrisvbOscar Piastri McLarenVerstappenf1

Roncsderbi és ajándék a Brazil Nagydíjon – eldőlni látszik az idei F1-es vb-cím

Egy-két futammal ezelőtt még úgy tűnt, a McLaren ausztrál fiatalja, Oscar Piastri pályafutása harmadik idényében megszerzi a világbajnoki címet. Mostanra viszont lassan minden esélyét elveszíti erre, ugyanis a Brazil Nagydíj sprintversenyén ő összetörte az autóját, míg a legnagyobb riválisa, egyben csapattársa, a brit Lando Norris folytatva a diadalmenetét – ő nyert legutóbb Mexikóban – behúzta a győzelmet, így összetettben kilenc pontra növelte előnyét Piastrival szemben.

Molnár László
2025. 11. 08. 17:05
Lando Norris újabb sikerével már 9 ponttal vezet riválisa, Oscar Piastri előtt Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokan azt gondolták, hogy a második fél évben elképesztő teljesítményt nyújtó Max Verstappen – aki fényévnyi távolságból 36 pontra faragta a hátrányát az éllovassal szemben – az általa kedvelt interlagosi pályán, ráadásul esőben tovább folytatja a címvédő hadjáratát az F1-es világbajnokságon. Nos, a holland az első pillanattól kezdve azt mondogatta, Brazíliában nem terem majd babér a számára, és ez a jóslata be is jött, hiszen a világbajnoki összetettben vezető Lando Norris, a McLaren brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a Forma-1-es Brazil Nagydíj szombati sprintfutamán. 

Lando Norris ugyan rajt-cél győzelmet aratott, de Kimi Antonelli alaposan megszorongatta a vb-éllovas britet
Lando Norris ugyan rajt-cél győzelmet aratott, de Kimi Antonelli alaposan megszorongatta a vb-éllovas britet. Forrás: X/Formula1

Norris már kilenc ponttal vezet legnagyobb riválisa, Oscar Piastri előtt

A 25 éves brit azonban nemcsak a Red Bull vb-címvédőjétől kapott értékes ajándékot – a holland három ponttal szerzett kevesebbet, mint Norris –, hanem legnagyobb riválisa egyben csapattársa is meglepte őt. Oscar Piastri ugyanis a hatodik körben összetörte a McLarenjét, így Norris a győzelmével kilenc pontra növelte az előnyét csapattársával szemben, míg a negyedikként záró Verstappen hátránya már 39 pontra nőtt a brithez képest.

Brazil Nagydíj, sprintfutam, végeredmény (a pontszerzők):

  1. Lando Norris (brit, McLaren) 53:25.928 perc
  2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 0.845 másodperc hátrány
  3. George Russell (brit, Mercedes) 2.318 mp h.
  4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 4.423 mp h.
  5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 16.483 mp h.
  6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 18.306 mp h.
  7. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 18.603 mp h.
  8. Pierre Gasly (francia, Alpine) 19.366 mp h.

Míg a biztonsági autóra is szükség volt

A rajtnál összességében tisztán jött el a mezőny, Norris megtartotta a vezető helyet, mögé pedig sorrendben Antonelli, Piastri, Russell és Verstappen sorolt be. A hatodik kör elejéig viszonylag eseménytelenül zajlott a száguldás, majd Piastri a hármas kanyarban a vizes rázókőre hajtott, megcsúszott és a falnak csapta a McLarent. Az ausztrál pilóta számára ezzel véget ért a futam, de rögtön utána még ketten hibáztak ugyanebben a kanyarban. A megrongálódott fal helyreállításának idejére piros zászlóval félbeszakították a viadalt, amely nagyjából húszperces szünet után folytatódhatott.

Gördülő start következett, amelyet Norris jól kapott el, mögötte a két Mercedes vívott egymással csatát, de Antonelli Russell előtt tudott maradni a második helyen. A sorrend tehát, Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Fernando Alonso (Aston Martin) volt az első öt helyen, utóbbi versenyzőt a két Ferrari szorongatta, hatodikként Charles Leclerc, hetedikként Lewis Hamilton haladt. A hajrában annyi változás történt, hogy Leclerc el tudott menni Alonso mellett, valamint a mezőny egyik leggyengébb autójával a francia Pierre Gasly (Alpine) fel tudott zárkózni az egy pontot érő nyolcadik helyre.

Közvetlenül a leintés előtt a hazai közönség előtt szereplő Gabriel Bortoleto (Sauber) szenvedett látványos balesetet a célegyenes végén, nagyjából 300 kilométer/órás tempónál, de a darabjaira tört versenyautót a saját lábán hagyta el, sérüléssel nem járt a ritkán láthatóan nagy becsapódás.

A világbajnokság pontállása

  1. Lando Norris    McLaren–Mercedes    365 pont
  2. Oscar Piastri     McLaren–Mercedes    356
  3. Max Verstappen    Red Bull–Honda RBPT    326
  4. George Russell    Mercedes    264
  5. Charles Leclerc    Ferrari    214
  6. Lewis Hamilton    Ferrari    148
  7. Andrea Kimi Antonelli    Mercedes    104
  8. Alexander Albon    Williams–Mercedes    73
  9. Nico Hülkenberg    Sauber–Ferrari    41
  10. Fernando Alonso     Aston Martin–Mercedes    40

A program közép-európai idő szerint 19 órától az időmérő edzéssel folytatódik Sao Paulóban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.