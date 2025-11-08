Roncsderbi és ajándék a Brazil Nagydíjon – eldőlni látszik az idei F1-es vb-cím

Sokan azt gondolták, hogy a második fél évben elképesztő teljesítményt nyújtó Max Verstappen – aki fényévnyi távolságból 36 pontra faragta a hátrányát az éllovassal szemben – az általa kedvelt interlagosi pályán, ráadásul esőben tovább folytatja a címvédő hadjáratát az F1-es világbajnokságon. Nos, a holland az első pillanattól kezdve azt mondogatta, Brazíliában nem terem majd babér a számára, és ez a jóslata be is jött, hiszen a világbajnoki összetettben vezető Lando Norris, a McLaren brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a Forma-1-es Brazil Nagydíj szombati sprintfutamán.

Lando Norris ugyan rajt-cél győzelmet aratott, de Kimi Antonelli alaposan megszorongatta a vb-éllovas britet. Forrás: X/Formula1

Norris már kilenc ponttal vezet legnagyobb riválisa, Oscar Piastri előtt

A 25 éves brit azonban nemcsak a Red Bull vb-címvédőjétől kapott értékes ajándékot – a holland három ponttal szerzett kevesebbet, mint Norris –, hanem legnagyobb riválisa egyben csapattársa is meglepte őt. Oscar Piastri ugyanis a hatodik körben összetörte a McLarenjét, így Norris a győzelmével kilenc pontra növelte az előnyét csapattársával szemben, míg a negyedikként záró Verstappen hátránya már 39 pontra nőtt a brithez képest.

Brazil Nagydíj, sprintfutam, végeredmény (a pontszerzők): Lando Norris (brit, McLaren) 53:25.928 perc Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 0.845 másodperc hátrány George Russell (brit, Mercedes) 2.318 mp h. Max Verstappen (holland, Red Bull) 4.423 mp h. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 16.483 mp h. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 18.306 mp h. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 18.603 mp h. Pierre Gasly (francia, Alpine) 19.366 mp h.

Míg a biztonsági autóra is szükség volt

A rajtnál összességében tisztán jött el a mezőny, Norris megtartotta a vezető helyet, mögé pedig sorrendben Antonelli, Piastri, Russell és Verstappen sorolt be. A hatodik kör elejéig viszonylag eseménytelenül zajlott a száguldás, majd Piastri a hármas kanyarban a vizes rázókőre hajtott, megcsúszott és a falnak csapta a McLarent. Az ausztrál pilóta számára ezzel véget ért a futam, de rögtön utána még ketten hibáztak ugyanebben a kanyarban. A megrongálódott fal helyreállításának idejére piros zászlóval félbeszakították a viadalt, amely nagyjából húszperces szünet után folytatódhatott.