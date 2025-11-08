Roncsderbi és ajándék a Brazil Nagydíjon – eldőlni látszik az idei F1-es vb-cím

Sokan azt gondolták, hogy a második fél évben elképesztő teljesítményt nyújtó Max Verstappen – aki fényévnyi távolságból 36 pontra faragta a hátrányát az éllovassal szemben – az általa kedvelt interlagosi pályán, ráadásul esőben tovább folytatja a címvédő hadjáratát az F1-es világbajnokságon. Nos, a holland az első pillanattól kezdve azt mondogatta, Brazíliában nem terem majd babér a számára, és ez a jóslata be is jött, hiszen a világbajnoki összetettben vezető Lando Norris, a McLaren brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a Forma-1-es Brazil Nagydíj szombati sprintfutamán.
Norris már kilenc ponttal vezet legnagyobb riválisa, Oscar Piastri előtt
A 25 éves brit azonban nemcsak a Red Bull vb-címvédőjétől kapott értékes ajándékot – a holland három ponttal szerzett kevesebbet, mint Norris –, hanem legnagyobb riválisa egyben csapattársa is meglepte őt. Oscar Piastri ugyanis a hatodik körben összetörte a McLarenjét, így Norris a győzelmével kilenc pontra növelte az előnyét csapattársával szemben, míg a negyedikként záró Verstappen hátránya már 39 pontra nőtt a brithez képest.
Brazil Nagydíj, sprintfutam, végeredmény (a pontszerzők):
- Lando Norris (brit, McLaren) 53:25.928 perc
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 0.845 másodperc hátrány
- George Russell (brit, Mercedes) 2.318 mp h.
- Max Verstappen (holland, Red Bull) 4.423 mp h.
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 16.483 mp h.
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 18.306 mp h.
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 18.603 mp h.
- Pierre Gasly (francia, Alpine) 19.366 mp h.
Míg a biztonsági autóra is szükség volt
A rajtnál összességében tisztán jött el a mezőny, Norris megtartotta a vezető helyet, mögé pedig sorrendben Antonelli, Piastri, Russell és Verstappen sorolt be. A hatodik kör elejéig viszonylag eseménytelenül zajlott a száguldás, majd Piastri a hármas kanyarban a vizes rázókőre hajtott, megcsúszott és a falnak csapta a McLarent. Az ausztrál pilóta számára ezzel véget ért a futam, de rögtön utána még ketten hibáztak ugyanebben a kanyarban. A megrongálódott fal helyreállításának idejére piros zászlóval félbeszakították a viadalt, amely nagyjából húszperces szünet után folytatódhatott.