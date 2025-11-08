Verstappen és Piastri is betlizett, Norris lassan megrendelheti azt a bizonyos kávét

Egy-két futammal ezelőtt még úgy tűnt, a McLaren ausztrál fiatalja, Oscar Piastri pályafutása harmadik idényében megszerzi a világbajnoki címet. Mostanra viszont lassan minden esélyét elveszíti erre, ugyanis a Brazil Nagydíj sprintversenyén ő összetörte az autóját, míg a legnagyobb riválisa, egyben csapattársa, a brit Lando Norris behúzta a győzelmet, így összetettben kilenc pontra növelte előnyét Piastrival szemben. Sőt, az is a 25 éves britnek kedvezett, hogy a parádésan hajrázó címvédő, Max Verstappen (Red Bull) csak negyedik lett, így a hollanddal szemben 39 pontra nőtt az előnye.

Lando Norris újabb pole pozíciójával nagy lépéselőnyben lesz legnagyobb riválisaival szemben. Fotó: AFP/Miguel Schincariol

Lando Norris az időmérőt is uralta Brazíliában

Az összetettben élen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma–1-es Brazil Nagydíj szombati időmérő edzését Sao Paulóban, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 25 éves pilótának ez az idei hatodik és pályafutása 15. pole pozíciója. Norris mellől Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes ifjú olasz versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik pozícióból Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája startol. Norris csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, az ausztrál Oscar Piastri negyedik, a címvédő és négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) pedig csupán 16. lett az időmérőn.

Csúszós körülményekkel kellett ma megküzdenünk, de jól éreztem magam, szeretek ezen a pályán vezetni. Igyekeztem nyugodt maradni, és amikor számított, oda tudtam tenni magam. Boldog vagyok

– jelentette ki Norris az időmérőt követően.