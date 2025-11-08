Lando NorrispoleOscar PiastriBrazil NagydíjMax Verstappen

Verstappen és Piastri is betlizett, Norris lassan megrendelheti azt a bizonyos kávét

Ha az F1-es Brazil Nagydíj sprintfutama után azt írtuk, hogy mintha kezdene eldőlni a vb-címért folyó csata, akkor ezt megerősíthetjük az időmérőt követően. Ugyanis a vb-pontversenyben vezető Lando Norris (McLaren) szerezte meg a pole pozíciót, míg a riválisai közül a csapattársa, Oscar Piastri a negyedik lett, a címvédő Max Verstappen viszont csak a nyolcadik sorba kvalifikálta magát.

Molnár László
2025. 11. 08. 21:08
Lando Norris eddig hibátlan teljesítményt nyújt Brazíliában
Lando Norris eddig hibátlan teljesítményt nyújt Brazíliában Forrás: X/Formula1
Egy-két futammal ezelőtt még úgy tűnt, a McLaren ausztrál fiatalja, Oscar Piastri pályafutása harmadik idényében megszerzi a világbajnoki címet. Mostanra viszont lassan minden esélyét elveszíti erre, ugyanis a Brazil Nagydíj sprintversenyén ő összetörte az autóját, míg a legnagyobb riválisa, egyben csapattársa, a brit Lando Norris behúzta a győzelmet, így összetettben kilenc pontra növelte előnyét Piastrival szemben. Sőt, az is a 25 éves britnek kedvezett, hogy a parádésan hajrázó címvédő, Max Verstappen (Red Bull) csak negyedik lett, így a hollanddal szemben 39 pontra nőtt az előnye.

Lando Norris újabb pole pozíciójával nagy lépéselőnyben lesz legnagyobb riválisaival szemben
Lando Norris újabb pole pozíciójával nagy lépéselőnyben lesz legnagyobb riválisaival szemben. Fotó: AFP/Miguel Schincariol

Lando Norris az időmérőt is uralta Brazíliában

Az összetettben élen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma–1-es Brazil Nagydíj szombati időmérő edzését Sao Paulóban, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 25 éves pilótának ez az idei hatodik és pályafutása 15. pole pozíciója. Norris mellől Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes ifjú olasz versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik pozícióból Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája startol. Norris csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, az ausztrál Oscar Piastri negyedik, a címvédő és négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) pedig csupán 16. lett az időmérőn.

Csúszós körülményekkel kellett ma megküzdenünk, de jól éreztem magam, szeretek ezen a pályán vezetni. Igyekeztem nyugodt maradni, és amikor számított, oda tudtam tenni magam. Boldog vagyok

– jelentette ki Norris az időmérőt követően.

A Brazil Nagydíj rajtsorrendje

  1.  sor: Lando Norris (brit, McLaren) és Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  2.  sor: Charles Leclerc (monacói, Ferrari) és Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  3.  sor: Isack Hadjar (francia, RB) és George Russell (brit, Mercedes)
  4.  sor: Liam Lawson (új-zélandi, RB) és Oliver Bearman (brit, Haas)
  5.  sor: Pierre Gasly (francia, Alpine) és Nico Hülkenberg (német, Sauber)
  6.  sor: Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) és Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  7.  sor: Lewis Hamilton (brit, Ferrari) és Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
  8.  sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) és Max Verstappen (holland, Red Bull)
  9.  sor: Esteban Ocon (francia, Haas) és Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  10.  sor: Cunoda Juki (japán, Red Bull) és Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
Verstappen egyszerűen nem érti, hogy mi történt az időmérőn, és hogy kaphatott ki ennyire Norristól
Verstappen egyszerűen nem érti, hogy mi történt az időmérőn, és hogy kaphatott ki ennyire Norristól. Fotó: AFP/Anadolu/Pier Marco Tacca

Verstappen nem érti, hogy lehetett ennyire rossz

Verstappennel a Forma–1-es debütálása, 2015 óta először fordult elő, hogy műszaki probléma vagy más egyéb gond által nem hátráltatva, önerőből nem sikerült továbbjutnia az időmérő első szakaszából. 

Egyszerűen rossz volt. Egyáltalán nem tudtam nyomni. Az autó összevissza csúszkált, teljesen kezelhetetlen volt. Vissza kellett fognom a tempót, csak hogy meg ne csússzak, de ez persze időmérőn nem működik. Először is meg kell vizsgálnunk, mi történik. Nem igazán értem, hogyan lehetett ennyire rossz, most az a legfontosabb, hogy ezt megértsük

nyilatkozta keserűen a holland címvédő.

A Red Bull tragikus szereplését Cunoda Juki utolsó soros rajtja tette teljessé, de a 7. sorba kvalifikáló Lewis Hamilton (Ferrari) sem fog dicsekedni ezzel a rajthelyével. A hazai közönség előtt szereplő és a sprintfutam végén nagy balesetet szenvedő Gabriel Bortoleto versenyautóját a kezdésre nem tudták összerakni a Sauber szerelői, így a brazil versenyző csak az utolsó, 20. helyről vág majd neki a viadalnak.

A 71 körös Brazil Nagydíj vasárnap – közép-európai idő szerint – 18 órakor kezdődik.


 

