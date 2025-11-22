Esőkáosz Las Vegasban, három pilóta is állt az élen a Forma–1-es időmérő leintése után

Két éve tért vissza Nevadába a Forma–1 mezőnye, a Las Vegas-i Nagydíjakon 2023-ban egy Ferrari (Charles Leclerc), 2024-ben pedig egy Mercedes (George Russell) örülhetett a villanyfényes időmérő megnyerésének. Az idei szezon és a nyitónapi szabadedzések alapján a McLaren volt a pole pozíció első számú esélyese, hiszen Lando Norris nyerte a legfontosabbnak számító második gyakorlást is, amelyen a csatornafedél ismét szerepet játszott. Magyar idő szerint szombat hajnali a nedves pályán startoló harmadik edzésen Russell volt a leggyorsabb, a két McLaren pedig kisebb technikai hiba miatt a hajrában a garázsban maradt, így három másodperces hátránnyal az utolsó két helyen zárt – ilyen előjelekkel hangoltak a versenyzők az idény 22. kvalifikációjára az utcai pályán.

Az eső és a harmadik szabadedzés ellenére a brit McLaren-pilóta, Lando Norris várhatta favoritként a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzését (Fotó: AFP/Frederic J. Brown)

A 12 Celsius-fokos hőmérséklet mellett szakadó esőben kezdődött kvalifikáció 18 perces első szakaszában még az extrém esőgumikra volt szükség. A köridők fokozatosan javultak, így az etapot sokáig baleset nélkül kibíró pilóták között az utolsó pillanatokig harc volt a továbbjutásért.

Végül Oliver Bearman és Alexander Albon is falnak csapta az autóját, de piros zászlóra mégsem volt szükség.

A Russell (1:53,144) által megnyert Q1 után öt különböző csapat – köztük a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull – egy-egy pilótája búcsúzott, Lewis Hamilton a kissé megsérült autójával utolsóként zárt.