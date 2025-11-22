forma-1 Las Vegas-i Nagydíjpole pozícióIdőmérő F1

Esőkáosz Las Vegasban, három pilóta is állt az élen a Forma–1-es időmérő leintése után

A 2025. évi Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj magyar idő szerint szombat hajnalban rendezett időmérő edzése szakadó esőben indult, a kaotikus nyitószakasz pedig élcsapatok versenyzőinek kiesésével is zárult. A szárazabb körülmények között folytatódott kvalifikációt végül Lando Norris nyerte, így a McLaren világbajnoki éllovas brit pilótája idén hetedik, míg pályafutása során tizenhatodik alkalommal startolhat az élről a másnapi futamon.

Wiszt Péter
2025. 11. 22. 6:11
A mercedeses George Russell remek teljesítményt nyújtott a Las Vegas-i Nagydíj időmérős napján, Mercedes' British driver George Russell races during the qualifying session for the Las Vegas Formula One Grand Prix at the Las Vegas Strip Circuit in Las Vega
A mercedeses George Russell remek teljesítményt nyújtott a Las Vegas-i Nagydíj időmérős napján, végül „csak" negyedik lett (Fotó: AFP/Frederic J. Brown)
Két éve tért vissza Nevadába a Forma–1 mezőnye, a Las Vegas-i Nagydíjakon 2023-ban egy Ferrari (Charles Leclerc), 2024-ben pedig egy Mercedes (George Russell) örülhetett a villanyfényes időmérő megnyerésének. Az idei szezon és a nyitónapi szabadedzések alapján a McLaren volt a pole pozíció első számú esélyese, hiszen Lando Norris nyerte a legfontosabbnak számító második gyakorlást is, amelyen a csatornafedél ismét szerepet játszott. Magyar idő szerint szombat hajnali a nedves pályán startoló harmadik edzésen Russell volt a leggyorsabb, a két McLaren pedig kisebb technikai hiba miatt a hajrában a garázsban maradt, így három másodperces hátránnyal az utolsó két helyen zárt – ilyen előjelekkel hangoltak a versenyzők az idény 22. kvalifikációjára az utcai pályán.

Az eső ellenére a brit McLaren-pilóta, Lando Norris várhatta favoritként a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzését
Az eső és a harmadik szabadedzés ellenére a brit McLaren-pilóta, Lando Norris várhatta favoritként a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzését (Fotó: AFP/Frederic J. Brown)

A 12 Celsius-fokos hőmérséklet mellett szakadó esőben kezdődött kvalifikáció 18 perces első szakaszában még az extrém esőgumikra volt szükség. A köridők fokozatosan javultak, így az etapot sokáig baleset nélkül kibíró pilóták között az utolsó pillanatokig harc volt a továbbjutásért. 

Végül Oliver Bearman és Alexander Albon is falnak csapta az autóját, de piros zászlóra mégsem volt szükség.

A Russell (1:53,144) által megnyert Q1 után öt különböző csapat – köztük a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull – egy-egy pilótája búcsúzott, Lewis Hamilton a kissé megsérült autójával utolsóként zárt.

A negyedórás Q2 elejére elállt az eső, de eleinte még nem próbálkoztak átmeneti esőgumikkal a csúszkáló versenyzők. Öt perccel a szakasz vége előtt Lance Stroll Aston Martinjára tették fel az intermediate abroncsokat, de ez rossz döntésnek bizonyult: nem javított, így kiesett a kanadai pilóta. Mellette a két Haas, egy Sauber és egy Alpine nem jutott tovább, ezt az etapot is Russell nyerte (1:50,935).

A 12 perces Q3 elején már felkerült minden autóra az átmeneti esőgumi, és egyre több száraz ív volt az így is csúszós pályán. A körülmények folyamatos javulásával biztosnak látszott, hogy a leintésig nem dől el a pole pozíció sorsa, és így is lett: 

a leintés után sorrendben Lando Norris, Carlos Sainz és Max Verstappen is állt az élen, végül mégis Norris lett a leggyorsabb (1:47,934).

Russell az addigi remeklése ellenére csak a negyedik lett, míg a vb-címért harcoló Oscar Piastri az ötödik helyről rajtolhat.

A Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérőjének végeredménye:

  1. Lando Norris (brit, McLaren)
  2. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  3. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  4. George Russell (brit, Mercedes)
  5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  6. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  8. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
  9. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  10. Pierre Gasly (francia, Alpine)
  11. Nico Hülkenberg (német, Sauber)
  12. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
  13. Esteban Ocon (francia, Haas)
  14. Oliver Bearman (brit, Haas)
  15. Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  17. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  18. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
  19. Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  20. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

A Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj az 50 körös futammal magyar idő szerint vasárnap hajnali 5 órától zárul, azt követően még két – köztük egy sprintfutamos – versenyhétvége van hátra a december 7-én végződő idényből.

