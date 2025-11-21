Végleg eldőlt, lehet-e F1-es világbajnok Massából

Végre pont került a több mint egy éve zajló perre , melyet a 2008-as világbajnoki címért és kártérítésért indított a Ferrari egykori pilótája. Felipe Massa a Formula–1 menedzsmentje (FOM), korábbi vezetője, Bernie Ecclestone és a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ellen a 2008-as Szingapúri Nagydíjon történtek miatt kezdeményezett jogi eljárást. Az ügyben meglehetősen furcsa ítéletet hozott a bíróság, ugyanis azt kimondta, hogy a vb-címről lemondhat a brazil – marad 2008 világbajnoka egy személyben Lewis Hamilton –, ugyanakkor arra engedélyt adott, hogy a 44 éves brazil kártérítési pert indíthasson. Massa természetesen győztesnek hirdeti önmagát, ugyanúgy, mint az ellenoldal.

Felipe Massa a saját győzelmeként értékeli a londoni legfelsőbb bíróság ítéletét. Fotó: Anadolu

Felipe Massa 64 millió fontot követel kártérítésként

A BBC cikkéből kiderült, hogy a Ferrari egykori pilótája úgy véli, ha az F1 vezetői hamarabb kivizsgálták volna az esetet, és az eredményt érvénytelenítették volna, akkor világbajnokká koronázták volna. Bár a mostani keresetében már azzal is beérte volna, ha Hamilton mellett társvilágbajnok lehetett volna. Mindenesetre győzelemnek éli meg, hogy bírósági szakaszba engedték a kártérítési igényét, amit Massa végül 64 millió fontban határozott meg

Felipe Massa Forma 1-es statisztikája

aktív évei: 2002–2017

első nagydíja: 2002 Ausztrál Nagydíj

első F1-es győzelme: 2006 Török Nagydíj

utolsó F1-es győzelme: 2008 Brazil Nagydíj

utolsó nagydíja: 2017 Abu Dzabi Nagydíj

csapatai: Sauber, Ferrari, Williams

futamainak száma: 272

futamgyőzelmek: 11

dobogós helyek: 41

pole pozíció: 16

leggyorsabb kör: 15

vb-pontjai összesen: 1167

A múlt hónapban tartott meghallgatáson az alperesek – Ecclestone, az F1 és az FIA – megpróbálták elérni az ügy elutasítását, mondván, hogy Massa teljesítménye akadályozta meg a cím elnyerésében, ráadásul a keresetet túl későn nyújtották be. A bíró viszont az ítéletében kijelentette, hogy Massának valós esélye van arra, hogy a tárgyaláson bizonyítsa kártérítési igényét. Ugyanakkor elutasította az alperesek állítását, miszerint az ügy túl későn került bíróság elé, mivel Massa csak 2023-ban, Ecclestone interjújában beszélt a 2008-as incidensről, és olyan tényeket fedezett fel, amelyek segíthették volna az ügyét.