Végleg eldőlt, lehet-e F1-es világbajnok Massából

Kihirdette ítéletét a londoni legfelsőbb bíróság, mely meglehetősen furcsa döntést hozott. Ugyanis a felperes, a brazil Felipe Massa végleg elfelejtheti a 2008-as világbajnoki címet, ugyanakkor lehetőséget adott a 44 éves volt F1-es pilótának, hogy a szingapúri emlékezetes futam miatt – amikor Nelsinho Piquet direkt a falnak ütközött, hogy csapattársa, Fernando Alonso nyerhesse a futamot – kártérítést követelhessen a bíróságon. Massa nem aprózta el, szerinte 64 millió font jár neki.

Molnár László
2025. 11. 21. 11:39
Felipe Massa ugyan F1-es világbajnok sosem lesz, de milliárdos még lehet
Felipe Massa ugyan F1-es világbajnok sosem lesz, de milliárdos még lehet Fotó: MTI/EPA/Fernando Bizerra Jr.
Végre pont került a több mint egy éve zajló perre , melyet a 2008-as világbajnoki címért és kártérítésért indított a Ferrari egykori pilótája. Felipe Massa a Formula–1 menedzsmentje (FOM), korábbi vezetője, Bernie Ecclestone és a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ellen a 2008-as Szingapúri Nagydíjon történtek miatt kezdeményezett jogi eljárást. Az ügyben meglehetősen furcsa ítéletet hozott a bíróság, ugyanis azt kimondta, hogy a vb-címről lemondhat a brazil – marad 2008 világbajnoka egy személyben Lewis Hamilton –, ugyanakkor arra engedélyt adott, hogy a 44 éves brazil kártérítési pert indíthasson. Massa természetesen győztesnek hirdeti önmagát, ugyanúgy, mint az ellenoldal.

Felipe Massa a saját győzelmeként értékeli a londoni legfelsőbb bíróság ítéletét
Felipe Massa a saját győzelmeként értékeli a londoni legfelsőbb bíróság ítéletét. Fotó: Anadolu

Felipe Massa 64 millió fontot követel kártérítésként

A BBC cikkéből kiderült, hogy a Ferrari egykori pilótája úgy véli, ha az F1 vezetői hamarabb kivizsgálták volna az esetet, és az eredményt érvénytelenítették volna, akkor világbajnokká koronázták volna. Bár a mostani keresetében már azzal is beérte volna, ha Hamilton mellett társvilágbajnok lehetett volna. Mindenesetre győzelemnek éli meg, hogy bírósági szakaszba engedték a kártérítési igényét, amit Massa végül 64 millió fontban határozott meg

Felipe Massa Forma 1-es statisztikája

  • aktív évei: 2002–2017
  • első nagydíja: 2002 Ausztrál Nagydíj
  • első F1-es győzelme: 2006 Török Nagydíj
  • utolsó F1-es győzelme: 2008 Brazil Nagydíj
  • utolsó nagydíja: 2017 Abu Dzabi Nagydíj
  • csapatai: Sauber, Ferrari, Williams
  • futamainak száma: 272
  • futamgyőzelmek: 11
  • dobogós helyek: 41
  • pole pozíció: 16
  • leggyorsabb kör: 15
  • vb-pontjai összesen: 1167

A múlt hónapban tartott meghallgatáson az alperesek – Ecclestone, az F1 és az FIA – megpróbálták elérni az ügy elutasítását, mondván, hogy Massa teljesítménye akadályozta meg a cím elnyerésében, ráadásul a keresetet túl későn nyújtották be. A bíró viszont az ítéletében kijelentette, hogy Massának valós esélye van arra, hogy a tárgyaláson bizonyítsa kártérítési igényét. Ugyanakkor elutasította az alperesek állítását, miszerint az ügy túl későn került bíróság elé, mivel Massa csak 2023-ban, Ecclestone interjújában beszélt a 2008-as incidensről, és olyan tényeket fedezett fel, amelyek segíthették volna az ügyét.

Lewis Hamilton maradt 2008 világbajnoka, Massa mehet a kártérítésért, míg Nelsinho Piquet azóta is bánja, hogy falnak ment
Lewis Hamilton maradt 2008 világbajnoka, Massa mehet a kártérítésért, míg Nelsinho Piquet azóta is bánja, hogy falnak ment. Fotó: AFP

A brazil győztesnek érzi magát

Felipe Massa az ítélet kihirdetése után úgy nyilatkozott, szerinte egyértelműen győzelmet aratott azzal, hogy bírósági ügy indulhat a 2008-as ütközésbotránnyal kapcsolatban indított kártérítési keresete alapján. A 44 éves egykori pilóta közölte, minden eddiginél elszántabban és magabiztosabban folytatja a harcot.

– Nagyszerű nap ez a számomra, az igazságszolgáltatás és mindenki számára, aki szereti a Forma–1-et. Abszolút megerősített abban a hitemben, hogy a baleset ellopta tőlem a világbajnoki címet. Mindent megtettek azért, hogy megállítsák az ügyet, de mi az igazságért harcolunk, és most győztünk. Az igazság győzni fog a tárgyaláson. Minden követ megmozgatunk. Minden eddiginél elszántabb és magabiztosabb vagyok – jelentette ki Felipe Massa.


 

