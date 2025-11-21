forma-1 Las Vegas-i Nagydíjcharles leclercscuderia ferrarif1

Ezért fenyegette büntetéssel a Ferrari pilótáját az FIA Las Vegasban

A Forma–1 Las Vegas-i Nagydíjának második szabadedzése kaotikus körülmények között zárult, miután egy meglazult csatornafedél miatt kétszer is félbeszakították a gyakorlást. A piros zászlókkal tarkított edzés után a Haas pilótája, Oliver Bearman kemény kritikával illette a pályát, miközben a Ferrari versenyzőjét, Charles Leclerc-t berendelte az FIA és büntetéssel fenyegette.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 9:50
Charles Leclerc a Forma-1 Las Vegas-i hévégéjén a Ferrarival Fotó: STEPHANIE TACY Forrás: NurPhoto
A Las Vegas-i F1-es hétvége második szabadedzésből nagyjából húsz perc volt hátra, amikor előkerült a piros zászló – először, de nem utoljára. Az FIA megerősítette, hogy a 17-es kanyarban elmozdult egy csatornafedél, ezért volt szükség a leállásra. 

Charles Leclerc végül nem kapott büntetést az FIA-tól a Las Vegas-i Forma-1-es szabadedzésen
Charles Leclerc végül nem kapott büntetést az FIA-tól a Las Vegas-i Forma-1-es szabadedzésen. Fotó: Anadolu

Tízperces szünet után folytatódhatott a gyakorlás, ám alig néhány perccel a vége előtt ismét piros zászló lengett, újabb pályahiba miatt, ami előtt nem sokkal Charles Leclerc, a Ferrari pilótája technikai gondok miatt váratlanul lelassult, majd teljesen megállt.

 

A Ferrari versenyzője magyarázkodhatott az FIA előtt

Leclerc szabályosan lehúzódott a pálya szélére és a korlát mögé, ám később mégis beidézték a versenybírók. Az FIA közlése szerint felmerült, hogy Leclerc megsértette a szabályzat 26.5-ös cikkelyét, mely előírja, hogy a megálló autó kormányát vissza kell helyezni, és a rendszert kötelezően le kell kapcsolni. Ezek hiányában az autó mozgatása és a pályán dolgozó személyzet biztonsága kerülhet veszélybe. A szabály megszegése akár pénzbüntetést vagy rajthelyvesztést is maga után vonhatna.

A versenybírók azonban végül felmentették a Ferrari versenyzőjét, mivel megállapították, hogy a hibát nem a pilóta mulasztása, hanem tisztán technikai probléma okozta.

 

A Forma–1 újonca beszólt Las Vegasnak

A Haas újonca, Oliver Bearman rendkívül kritikus hangot ütött meg a Las Vegas-i aszfaltcsíkkal kapcsolatban, különösen a rendkívül gyenge tapadás miatt.

– Az első néhány körben teljesen ledöbbentett, mennyire nincs tapadás. Szinte leírhatatlan, mennyire csúszott a pálya, miközben körönként óriásit javul a felület – panaszkodott. – Őszintén szólva ez volt a legkevésbé élvezetes utcai pálya, amin valaha vezettem. Normál esetben az ilyen pályák szórakoztatók, de itt a nagyon alacsony tapadás és a közeli falak együtt nem túl jó kombináció. Ehhez jön még az elképesztően magas sebesség, ami egyenesen veszélyessé teszi.

A Las Vegas-i hétvége első szabadedzésén egyébként Leclerc, a másodikon a világbajnoki éllovas Lando Norris, a McLaren brit pilótája volt a leggyorsabb. Magyar idő szerint szombaton 1.30-kor folytatódik a program harmadik szabadedzéssel, majd az időmérővel.

 

Forma–1 Las Vegas-i Nagydíj, eddigi eredmények:

1. szabadedzés:

1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:34.802 perc

2. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:34.968

3. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 1:35.071

4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:35.109

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:35.179

6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:35.258

2. szabadedzés:

1. Norris 1:33.602 perc

2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:33.631

3. Leclerc 1:33.763

4. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 1:33.879

5. Isack Hadjar (francia, RB) 1:33.893

6. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 1:33.901

A további program:

szombat:

3. szabadedzés 1.30

időmérő edzés 5.00

vasárnap:

futam 5.00

