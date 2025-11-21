Ezért fenyegette büntetéssel a Ferrari pilótáját az FIA Las Vegasban

A Las Vegas-i F1-es hétvége második szabadedzésből nagyjából húsz perc volt hátra, amikor előkerült a piros zászló – először, de nem utoljára. Az FIA megerősítette, hogy a 17-es kanyarban elmozdult egy csatornafedél, ezért volt szükség a leállásra.

Charles Leclerc végül nem kapott büntetést az FIA-tól a Las Vegas-i Forma-1-es szabadedzésen. Fotó: Anadolu

Tízperces szünet után folytatódhatott a gyakorlás, ám alig néhány perccel a vége előtt ismét piros zászló lengett, újabb pályahiba miatt, ami előtt nem sokkal Charles Leclerc, a Ferrari pilótája technikai gondok miatt váratlanul lelassult, majd teljesen megállt.

A Ferrari versenyzője magyarázkodhatott az FIA előtt

Leclerc szabályosan lehúzódott a pálya szélére és a korlát mögé, ám később mégis beidézték a versenybírók. Az FIA közlése szerint felmerült, hogy Leclerc megsértette a szabályzat 26.5-ös cikkelyét, mely előírja, hogy a megálló autó kormányát vissza kell helyezni, és a rendszert kötelezően le kell kapcsolni. Ezek hiányában az autó mozgatása és a pályán dolgozó személyzet biztonsága kerülhet veszélybe. A szabály megszegése akár pénzbüntetést vagy rajthelyvesztést is maga után vonhatna.

A versenybírók azonban végül felmentették a Ferrari versenyzőjét, mivel megállapították, hogy a hibát nem a pilóta mulasztása, hanem tisztán technikai probléma okozta.

A Forma–1 újonca beszólt Las Vegasnak

A Haas újonca, Oliver Bearman rendkívül kritikus hangot ütött meg a Las Vegas-i aszfaltcsíkkal kapcsolatban, különösen a rendkívül gyenge tapadás miatt.

– Az első néhány körben teljesen ledöbbentett, mennyire nincs tapadás. Szinte leírhatatlan, mennyire csúszott a pálya, miközben körönként óriásit javul a felület – panaszkodott. – Őszintén szólva ez volt a legkevésbé élvezetes utcai pálya, amin valaha vezettem. Normál esetben az ilyen pályák szórakoztatók, de itt a nagyon alacsony tapadás és a közeli falak együtt nem túl jó kombináció. Ehhez jön még az elképesztően magas sebesség, ami egyenesen veszélyessé teszi.

A Las Vegas-i hétvége első szabadedzésén egyébként Leclerc, a másodikon a világbajnoki éllovas Lando Norris, a McLaren brit pilótája volt a leggyorsabb. Magyar idő szerint szombaton 1.30-kor folytatódik a program harmadik szabadedzéssel, majd az időmérővel.

Forma–1 Las Vegas-i Nagydíj, eddigi eredmények:

1. szabadedzés: