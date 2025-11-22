Súlyos büntetést osztottak ki a Las Vegas-i Nagydíj időmérője után

A Lando Norris (McLaren) által megnyert időmérő edzést követően Carlos Sainz (Williams, 3.), George Russell (Mercedes, 4.), Lance Stroll (Aston Martin, 12.), Franco Colapinto (Alpine, 15.) és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, 17.) ellen is vizsgálat indult. A büntetés nem is maradt el minden esetben, ez azonban a Las Vegas-i Nagydíj rajtsorrendjére nincs hatással.

George Russell és a Mercedes ellen is vizsgálat indult a Las Vegas-i Nagydíj időmérője után, de a büntetés elmaradt (Fotó: AFP/Frederic J. Brown)

Vizsgálatok a Las Vegas-i Nagydíj időmérője után

Az argentin Colapintót azért hívatta be az FIA, mert még a harmadik szabadedzés után csapata nem megfelelő módon szolgáltatta vissza az átmeneti esőgumik egyik garnitúráját. A döntés értelmében a szabályszegésért

az Alpine-t súlyos, ötezer eurós pénzbüntetésre ítélték.

Ezután Sainznak és Strollnak egyszerre volt jelenése a versenyfelügyelők előtt: még a kvalifikáció első szakaszának közepén a spanyol pilóta veszélyesnek vélt manőverrel tért vissza a pályára kanadai riválisa elé. Ebben az ügyben nem osztottak ki büntetést, azzal magyarázva, hogy Strollnak az esős körülmények ellenére sem kellett fékeznie vagy elrántania a kormányt Sainz visszatérése után.

A két Mercedes-versenyzőt szintén más okból vizsgálták: az autók beállításait tartalmazó dokumentumokat nem kapta meg a megfelelő időben a szövetség. Ebben az ügyben az FIA végül szintén nem büntetett, ugyanis Russell és Antonelli csapata bizonyítani tudta, hogy időben elküldték a papírokat, csupán egy technikai gond miatt az illetékesek később kapták meg őket.

Az 50 körös Las Vegas-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap hajnali 5 órakor rajtol.