A Karib-térségbe utazott az amerikai hadsereg vezérkari főnöke, miközben Washington fokozza a nyomást Venezuelára

Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, aki Donald Trump elnök első számú katonai tanácsadójának számít, egy hadihajó fedélzetén érkezett Puerto Ricóba, hogy találkozzon az amerikai haderő ott állomásozó tagjaival. Az amerikai hadügyminisztérium, a Pentagon hivatalos bejelentése szerint a vezérkari főnök a látogatása során szeretne köszönetet mondani a hadsereg ott szolgáló tagjainak a „regionális katonai küldetések támogatásáért”.

Dan Caine tábornokot, az Egyesített Vezérkari Főnökök Bizottságának elnökét köszöntik, miközben Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az izraeli parlamentben, a knesszetben, Jeruzsálemben 2025. október 13-án (Fotó: EVAN VUCCI / POOL)

Az amerikai kormányzat hétfőn külföldi terrorszervezetté minősítette a venezuelai Cartel de los Soles nevű szervezetet, amelyet az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelem egyik főszereplőjeként azonosít, és amely a feltételezések szerint közvetlen kapcsolatokkal rendelkezik Nicolás Maduro venezuelai elnökhöz.

Pete Hegseth hadügyminiszter még a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a terrorszervezetté minősítésről szóló döntés új lehetőségek előtt nyitja meg az utat, és úgy fogalmazott, hogy „minden lehetőség az asztalon van, de semmi nem kerül fel oda automatikusan”.