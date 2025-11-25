A Karib-térségbe utazott az amerikai hadsereg vezérkari főnöke, miközben Washington fokozza a nyomást Venezuelára

Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, aki Donald Trump elnök első számú katonai tanácsadójának számít, egy hadihajó fedélzetén érkezett Puerto Ricóba, hogy találkozzon az amerikai haderő ott állomásozó tagjaival. Az amerikai hadügyminisztérium, a Pentagon hivatalos bejelentése szerint a vezérkari főnök a látogatása során szeretne köszönetet mondani a hadsereg ott szolgáló tagjainak a „regionális katonai küldetések támogatásáért”.
Az amerikai kormányzat hétfőn külföldi terrorszervezetté minősítette a venezuelai Cartel de los Soles nevű szervezetet, amelyet az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelem egyik főszereplőjeként azonosít, és amely a feltételezések szerint közvetlen kapcsolatokkal rendelkezik Nicolás Maduro venezuelai elnökhöz.
Pete Hegseth hadügyminiszter még a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a terrorszervezetté minősítésről szóló döntés új lehetőségek előtt nyitja meg az utat, és úgy fogalmazott, hogy „minden lehetőség az asztalon van, de semmi nem kerül fel oda automatikusan”.
