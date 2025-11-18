Trumppal tárgyalna az elnök

Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfőn kijelentette, hogy kész négyszemközt tárgyalni Donald Trump amerikai elnökkel, aki nem sokkal korábban nyilatkozva egy személyes megbeszélésre utalt a venezuelai vezetővel. A venezuelai elnök szerint országa mindig kész az őszinte párbeszédre.

A venezuelai elnök kész tárgyalni

Fotó: PEDRO MATTEY / ANADOLU

„Ha az Egyesült Államokban valaki Venezuelával akar beszélni, azzal beszélünk, szemtől szemben, négyszemközt. Semmi gond. Amit nem engedhetünk meg, az az, hogy Venezuela keresztény népét bombázzák és gyilkolják” – fogalmazott Maduro a venezuelai közszolgálati televízió heti műsorában, egy amerikai lelkész levelére válaszolva.