Trumppal tárgyalna az elnök

Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfőn kijelentette, hogy kész négyszemközt tárgyalni Donald Trump amerikai elnökkel, aki nem sokkal korábban nyilatkozva egy személyes megbeszélésre utalt a venezuelai vezetővel. A venezuelai elnök szerint országa mindig kész az őszinte párbeszédre.
„Ha az Egyesült Államokban valaki Venezuelával akar beszélni, azzal beszélünk, szemtől szemben, négyszemközt. Semmi gond. Amit nem engedhetünk meg, az az, hogy Venezuela keresztény népét bombázzák és gyilkolják” – fogalmazott Maduro a venezuelai közszolgálati televízió heti műsorában, egy amerikai lelkész levelére válaszolva.
