Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Trumpkonfliktusvenezuelai elnök

Trumppal tárgyalna az elnök

Nicolás Maduro Donald Trumppal tárgyalna a helyzet rendezése érdekében. A venezuelai elnök szerint országa mindig kész őszinte párbeszédet folytatni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 8:35
Fotó: PEDRO MATTEY Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfőn kijelentette, hogy kész négyszemközt tárgyalni Donald Trump amerikai elnökkel, aki nem sokkal korábban nyilatkozva egy személyes megbeszélésre utalt a venezuelai vezetővel. A venezuelai elnök szerint országa mindig kész az őszinte párbeszédre. 

A venezuelai elnök kész tárgyalni
A venezuelai elnök kész tárgyalni 
Fotó: PEDRO MATTEY / ANADOLU

„Ha az Egyesült Államokban valaki Venezuelával akar beszélni, azzal beszélünk, szemtől szemben, négyszemközt. Semmi gond. Amit nem engedhetünk meg, az az, hogy Venezuela keresztény népét bombázzák és gyilkolják” – fogalmazott Maduro a venezuelai közszolgálati televízió heti műsorában, egy amerikai lelkész levelére válaszolva.

A politikus angolul jelentette ki, hogy „Igen a békére! Nem a háborúra! Soha, sohasem háborút!”. Hozzátette: „Bárki, aki párbeszédet szeretne, mindig megtalál minket, a szavahihető embereket”.

Augusztus óta Washington jelentős katonai jelenlétet tart fenn a Karib-térségben, így a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját is, azzal az indoklással, hogy felvegye a harcot az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelem ellen.

Maduro most azt mondta, hogy az amerikai „hatalmi körökben azt akarják, hogy Trump elnök élete legnagyobb hibáját kövesse el, és katonai beavatkozást indítson Venezuela ellen. Ez pedig politikailag véget vetne vezetői szerepének. De ők nyomást gyakorolnak rá, provokálják, provokálják” – fogalmazott.

Donald Trump hétfőn újságíróknak nyilatkozott úgy a venezuelai elnökkel kapcsolatban, hogy „egy bizonyos ponton beszélni fogok vele”, de hozzátette, hogy Nicolás Maduro „nem volt jó az Egyesült Államoknak”.

Arra a kérdésre, hogy kizárja-e az amerikai csapatok Venezuelába küldését, Trump így válaszolt: „Nem, nem zárom ki ezt a lehetőséget, semmit sem zárok ki”.

Borítókép: Nicolás Maduro venezuelai elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu