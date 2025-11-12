Egyesült Államokvenezueladrogcsempészet

Diplomáciai feszültség a drogcsempészek miatt

Gustavo Petro kolumbiai elnök kedden elrendelte, hogy országa biztonsági erői függesszék fel a hírszerzési információk megosztását az Egyesült Államokkal, amíg a Trump-kormányzat nem állítja le a feltételezett kábítószer-kereskedők elleni csapásokat a Karib-térségben. Az Egyesült Államok már legalább 75 embert iktatott ki.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 6:56
Drogcsempész hajó, amelyet az Egyesült Államok kiiktatott
Gustavo Petro az X-en közzétett üzenetében azt írta, hogy azonnal be kell szüntetni minden kommunikációt az amerikai biztonsági ügynökségekkel, amíg az Egyesült Államok nem szünteti meg a kábítószer-szállítással gyanúsított motorcsónakok elleni támadásait. 

Gustavo Petro kolumbiai elnök kedden elrendelte, hogy országa biztonsági erői függesszék fel a hírszerzési információk megosztását az Egyesült Államokkal
Fotó: AFP

Az elnöki bejelentésből az nem derült ki, hogy Kolumbia milyen információk megosztását hagyja abba az Egyesült Államokkal. 

A washingtoni kormányzat adatai szerint legalább 75-en haltak meg az amerikai hadsereg által végrehajtott csapásokban nemzetközi vizeken augusztus óta. 

Az akciók a Karib-térség déli részén, Venezuela partjai közelében kezdődtek, de a közelmúltban átterjedtek a Csendes-óceán keleti részére, ahol az Egyesült Államok Mexikó partjainál lévő hajókat vett célba. 

A baloldali vezető régóta bírálja az amerikai drogpolitikát, és azzal vádolja a Trump-adminisztrációt, hogy a kokain alapvető összetevőjét, a kokát termesztő parasztokat veszi célba a nagyobb kábítószer-kereskedők és pénzmosók helyett. Az Egyesült Államok október másodok felében szankcióval sújtotta a kolumbiai elnököt és több közeli családtagját a dél-amerikai országban zajló kábítószer-előállítás miatt. Scott Bessent pénzügyminiszter akkori közleménye szerint Gustavo Petro „engedi a kábítószer-kartellek virágzását, és megtagadta, hogy leállítsa tevékenységüket”.

Feltételezett drogcsempész hajó, amelyet az Egyesült Államok kiiktatott

