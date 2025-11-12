Diplomáciai feszültség a drogcsempészek miatt

Gustavo Petro az X-en közzétett üzenetében azt írta, hogy azonnal be kell szüntetni minden kommunikációt az amerikai biztonsági ügynökségekkel, amíg az Egyesült Államok nem szünteti meg a kábítószer-szállítással gyanúsított motorcsónakok elleni támadásait.

Gustavo Petro kolumbiai elnök kedden elrendelte, hogy országa biztonsági erői függesszék fel a hírszerzési információk megosztását az Egyesült Államokkal

Fotó: AFP

Az elnöki bejelentésből az nem derült ki, hogy Kolumbia milyen információk megosztását hagyja abba az Egyesült Államokkal.

A washingtoni kormányzat adatai szerint legalább 75-en haltak meg az amerikai hadsereg által végrehajtott csapásokban nemzetközi vizeken augusztus óta.

Az akciók a Karib-térség déli részén, Venezuela partjai közelében kezdődtek, de a közelmúltban átterjedtek a Csendes-óceán keleti részére, ahol az Egyesült Államok Mexikó partjainál lévő hajókat vett célba.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

A baloldali vezető régóta bírálja az amerikai drogpolitikát, és azzal vádolja a Trump-adminisztrációt, hogy a kokain alapvető összetevőjét, a kokát termesztő parasztokat veszi célba a nagyobb kábítószer-kereskedők és pénzmosók helyett. Az Egyesült Államok október másodok felében szankcióval sújtotta a kolumbiai elnököt és több közeli családtagját a dél-amerikai országban zajló kábítószer-előállítás miatt. Scott Bessent pénzügyminiszter akkori közleménye szerint Gustavo Petro „engedi a kábítószer-kartellek virágzását, és megtagadta, hogy leállítsa tevékenységüket”.

Borítókép: Feltételezett drogcsempész hajó, amelyet az Egyesült Államok kiiktatott (Fotó: AFP)