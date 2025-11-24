Megjelent két teljesen ellentmondó drogfelmérés, de kiderült az igazság

A metamfetamin, mint erősen addiktív stimuláns, világszerte egyre nagyobb közegészségügyi kihívást jelent – közölte a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, az Egyesült Államokban és Délkelet-Ázsiában már évek óta komoly problémát okoz a szer elterjedése, de az utóbbi időben Európában is növekvő tendenciát mutat a fogyasztása. A droghasználati minták változása, a szintetikus szerek könnyű előállíthatósága és az online terjesztési csatornák mind hozzájárulnak a globális térnyeréséhez.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Két tanulmány, ellentmondó eredmények

A metamfetamin nemcsak az egyénre, hanem a társadalomra is súlyos következményekkel hat: növeli az erőszakos cselekmények számát, terheli az egészségügyi rendszert, és fokozza a szociális kirekesztettséget.

A globális drogpolitikai trendek és a jogszabályi keretek változása szintén befolyásolja a szer elérhetőségét és kezelését. A jövőben várhatóan még nagyobb hangsúlyt kapnak a személyre szabott beavatkozások és a prevenciós programok, amelyek célja a fogyasztás visszaszorítása. A metamfetamin problémája tehát nem csupán lokális jelenség, hanem egy összetett, globális kihívás, amely átfogó válaszokat igényel a nemzetközi közösségtől.

Egy szennyvízből vett kábítószerminták alapján készített tavalyi jelentés rámutatott, hogy a korábbi években Ausztráliában nőtt a metamfetamin használata. Az ausztrálok körülbelül 12,4 milliárd dollárt költöttek rá, továbbá kokainra, MDMA-ra és heroinra 2022 augusztusa és 2023 között. Ez a beszámoló viszont látszólag ellentmond egy másik felmérés adatainak, amelyek arról tanúskodtak, hogy a metamfetamin használata csökkent, és több mint egy évtizede nem volt ilyen alacsony szinten.

Miért tér el a két mérés eredménye?

Az eltérés oka az lehet, hogy a szennyvízalapú kutatás mintáiban az egyetemi kutatók különböző kábítószerek nyomait vizsgálták.

A minták elemzésének módszere képes megkülönböztetni a ténylegesen elfogyasztott szereket azoktól, amelyeket fogyasztás előtt dobtak ki. Ez azt jelenti, hogy a kimutatott kábítószerek valóban használatban voltak, és a vizelettel ürültek ki, nem csupán a vécébe öntötték őket.

A szennyvízvizsgálati jelentés említi a kábítószerek fogyasztásának, keresletének és káros hatásainak mérését, azonban a program ezeket nem képes közvetlenül mérni, csupán azt tudja megállapítani, hogy egy adott időpontban mekkora mennyiségű kábítószert fogyasztottak a közösségben. A szennyvízadatok azt sem tudják megmondani, hogy néhány ember fogyasztott-e nagy mennyiséget, vagy sok ember fogyasztott-e kis mennyiséget, csupán a teljes felhasznált mennyiséget jelzik.