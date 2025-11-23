Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt, nem is tudja felfogni, hogy mekkorát hibázott

Felhévizy Félix ezen a héten szomorkodott, nagyon nehezen tudta feldolgozni a válogatott vb-selejtezős kudarcát. Borzasztó volt átélni, ahogy a hosszabbítás utolsó percében bekaptuk azt a fránya gólt, s emiatt lemaradtunk a jövő évi világbajnokságról.
A továbbjutás nem jelentett volna azonnali kijutást, de magában hordozta volna a reményt, hogy negyven év után ismét kint lehessünk a sportág legfontosabb eseményén. Félix látta az elkeseredett, összetört játékosokat, Szoboszlai könnyeit, és arra gondolt, hogy minden rossz és keserűség ellenére van remény. Van remény, mert ez a fiatal srác, Magyarország és talán a világ egyik legjobb játékosa emberségből és hazaszeretetből jelesre vizsgázott. A hírlapíró talán már túl tudott lépni ezen a fájdalmas kudarcon, és bizakodva tekint a jövőbe. Sikerülni fog, mert sikerülnie kell ennek a csapatnak kijutnia a 2030-as vb-re, mert ahol ilyen alázat és szenvedély van, ott a siker nem maradhat el.
A hét egyik legfontosabb eseménye a vereség feldolgozása mellett Magyar Péter jelöltállítási mizériája volt. A Tisza Párt már közel egy éve ígérgette, hogy nyilvánosságra hozza jelöltjei nevét. Többszöri halasztás után hétfő este részlegesen ez megtörtént. Azonban nem egészen úgy, ahogy azt a zsebmessiás előzetesen ígérte.
Hiába hangoztatta a Tisza elnöke korábban, hogy náluk „lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni”, Magyar Péter képviselőjelölt-jelöltjei szájkosarat kaptak a pártelnöktől, arra hivatkozva, hogy a választás a Tisza belügye.
Mráz Ágoston Sámuel az Igazság órájában tűpontosan kifejtette, hogy Magyar Péter azzal, hogy a jelöltjeinek megtiltja, hogy nyilatkozzanak, hatalmas öngólt lőtt:
„Ha szájkosarat ad ennek a rengeteg embernek, akkor valójában megint csak azt üzeni: ez egy one-man show. Valójában a saját stratégiáját lőtte lábon, hiszen azt akarta üzenni – Török Gábortól tudjuk, aki a Tiszától nincsen messze független-objektív elemzőként –, hogy ez már nem egy one-man show, hanem rengeteg emberből áll a Tisza. És ha szájkosarat ad ennek a rengeteg embernek, akkor valójában megint csak azt üzeni, hogy ez egy one-man show, azaz szerintem a saját célját hátráltatja, annak elérését, amikor bemutatott nagy nehezen technikai malőrökkel csomó arcképet, de ezek az arcképek nem élő emberek a választók szemében, hanem csak képek maradnak, ha nem szólalhatnak meg.”
– Természetesen az éremnek két oldala van. Magyar nem bízik a saját embereiben, úgy van vele, hogy többet veszítene, ha megszólalnának és összevissza beszélnének mindenről. Azonban az egyéni választókörzetek logikája és tapasztalata azt mutatja, hogy nagyon fontos a jelötek helyi beágyazottsága, ismertsége. Fontos, hogy párbeszéd legyen a helyi körzet lakói és a jelöltjük között. Ha Magyar eltiltja a jelöltjeit a nyilvános szerepléstől, azzal gyakorlatilag a biztos vereségbe küldi őket. Ez hatalmas hiba, amit nem lehet helyrehozni előre elkészített Facebook-monológokkal. Közel az igazság pillanata – gondolta magában Felhévizy, és újból megnézte Varga Barnabás írek elleni szenzációs gólját.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
