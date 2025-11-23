Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt, nem is tudja felfogni, hogy mekkorát hibázott

A hét egyik legfontosabb eseménye a vereség feldolgozása mellett Magyar Péter jelöltállítási mizériája volt. A Tisza Párt már közel egy éve ígérgette, hogy nyilvánosságra hozza jelöltjei nevét. Többszöri halasztás után hétfő este részlegesen ez megtörtént. Azonban nem egészen úgy, ahogy azt a zsebmessiás előzetesen ígérte.

Hiába hangoztatta a Tisza elnöke korábban, hogy náluk „lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni”, Magyar Péter képviselőjelölt-jelöltjei szájkosarat kaptak a pártelnöktől, arra hivatkozva, hogy a választás a Tisza belügye.