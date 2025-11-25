Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Melania TrumpkarácsonyfaFehér Ház

Ide már megérkezett a karácsony

Hivatalosan is megkezdődött az ünnepi időszak az amerikai elnöki rezidencián. Melania Trump first lady ma fogadta a Fehér Ház karácsonyfáját.

Munkatársunktól
2025. 11. 25. 1:00
A Fehér Ház karácsonyfája Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A karácsonyi szezon hivatalos kezdetét jelzi a Fehér Házban, hogy Melania Trump first lady ünnepélyesen fogadta az elnöki rezidencia karácsonyfáját – számol be róla a USA Today amerikai napilap.

Melania Trump fogadta a Fehér Ház karácsonyfáját
Melania Trump fogadta a Fehér Ház karácsonyfáját (Fotó: NurPhoto via AFP)

A több évtizedes múltra visszatekintő hagyomány szerint a 25 láb (kb. 7,6 méter) magas coloradói jegenyefenyő ma helyi idő szerint pontban délben érkezett meg a Pennsylvania Avenue 1600-as szám alá, ahol Melania Trump az északi bejáratnál várta, oldalán Rick Dungey-vel, az Országos Karácsonyfaszövetség ügyvezető igazgatójával.

A Fehér Ház karácsonyfája idén Michigan államból, a Korson’s Tree Farmstól érkezett, amely júliusban nyerte meg az Országos Karácsonyfaszövetség országos versenyét. 

A kétévente megrendezett, St. Louis-ban zajló vetélkedés lehetőséget ad az ország fenyőültetvényeseinek, hogy fáik karácsonykor a Fehér Házban és az alelnök rezidenciáját díszítsék.

1966 óta minden évben a verseny győztese adja a Fehér Ház hivatalos karácsonyfáját, amelyet 1912 óta a kék szobában állítanak fel. A fenyőálítást William Howard Taft elnök gyermekei kezdték, majd Mamie Eisenhower first lady tette hagyománnyá.

Borítókép: A Fehér Ház karácsonyfája (Forrás: NurPhoto via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekűrállomás

Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

Bánó Attila avatarja

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.