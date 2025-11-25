Ide már megérkezett a karácsony

A karácsonyi szezon hivatalos kezdetét jelzi a Fehér Házban, hogy Melania Trump first lady ünnepélyesen fogadta az elnöki rezidencia karácsonyfáját – számol be róla a USA Today amerikai napilap.

Melania Trump fogadta a Fehér Ház karácsonyfáját (Fotó: NurPhoto via AFP)

A több évtizedes múltra visszatekintő hagyomány szerint a 25 láb (kb. 7,6 méter) magas coloradói jegenyefenyő ma helyi idő szerint pontban délben érkezett meg a Pennsylvania Avenue 1600-as szám alá, ahol Melania Trump az északi bejáratnál várta, oldalán Rick Dungey-vel, az Országos Karácsonyfaszövetség ügyvezető igazgatójával.

A Fehér Ház karácsonyfája idén Michigan államból, a Korson’s Tree Farmstól érkezett, amely júliusban nyerte meg az Országos Karácsonyfaszövetség országos versenyét.

A kétévente megrendezett, St. Louis-ban zajló vetélkedés lehetőséget ad az ország fenyőültetvényeseinek, hogy fáik karácsonykor a Fehér Házban és az alelnök rezidenciáját díszítsék.

1966 óta minden évben a verseny győztese adja a Fehér Ház hivatalos karácsonyfáját, amelyet 1912 óta a kék szobában állítanak fel. A fenyőálítást William Howard Taft elnök gyermekei kezdték, majd Mamie Eisenhower first lady tette hagyománnyá.

Borítókép: A Fehér Ház karácsonyfája (Forrás: NurPhoto via AFP)