Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Horthy Miklósfelvidéken szavazathazaszeretetfőrabbi

Magyar hiszekegy a zsinagógában

Az orgyilkosok fegyvere által leterített Tisza István halála pótolhatatlan veszteség volt nemcsak megyéjének, hanem az egész országnak – jelenti ki Horthy Miklós kormányzó a Bihar vármegyei Derecske 390 hősi halottja emlékművének avatásán. A magyarországi zsidók tiltakoznak a Népszövetségnél, amiért a brit zsidó szervezetek kérvényt nyújtottak be a numerus clausus miatt, mivel ez beavatkozás az ország belügyeibe, s maguk akarják azt elintézni saját kormányukkal. A zsidók egyenjogúsításának harmincéves jubileumán Hevesi Simon főrabbi kijelenti: nincs rá szükség, hogy a magyarországi zsidóság szövetséget kössön a magyar nemzettel, hiszen a zsidóság a nemzet integráns része. Huszonöt százalékkal nő a Felvidéken a magyar szavazatok száma a választásokon.

Megyeri Dávid
2025. 11. 25. 5:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ünnepélyesen felavatják a Bihar vármegyei Derecske nagyközség 390 hősi halottjának emlékművét. Horthy Miklóst a helység határában üdvözli Marjay Barnabás főszolgabíró, amire a kormányzó úgy válaszol: „A derecskei hősökről való megemlékezés hozott ma erre az ősi földre és jól esett hallanom, hogy ez a vidék nemcsak kegyeletesen őrzi hősei emlékét, de hazaszeretetében, a hazáért való önfeláldozó munkában is példát vesz tőlük. Szeretnék mindenütt ott lenni, ahol a hazafiúi kegyelet emléket emel a hősi halottainak.” Az éljenzéssel fogadott beszédet követően a kormányzó „kíséretével együtt négyesfogatba szállt és megindult a községbe. A hosszú kocsisor előtt lovas cserkész- és lovas leventeszakasz haladt.”

Az emlékszobor, Titonelli Miklós alkotása leleplezésekor Horthy Miklós úgy fogalmaz:

Soha egy pillanatig sem szabad megfeledkezni azokról a testvéreinkről, akik a világháborúban életüket áldozták hazájukért. A haza iránti kötelességnek az önfeláldozásig menő teljesítéséből megrendítően nagy számban vették ki a részüket Derecske hős fiai is. […] Ők életüket adták hazájukért, nekünk most lelkesen, fáradtságot nem ismerve dolgoznunk kell a hazáért, hogy új élet fakadjon a romokon.

A községháza dísztermében a vármegyei küldöttségek előtt Bihar érdemeit méltatja: „Mérhetetlen a véráldozat, amelyet fiai a hazáért hoztak; és elvesztette ősi földjének nagy részét. És amikor összeomlott minden, a vész legsúlyosabb napjaiban orgyilkosok fegyvere leterítette a megye sok kiváló fiának legnagyobbikát, Tisza István grófot. Halála pótolhatatlan veszteség volt nemcsak megyéjének, hanem az egész országnak. Hősi halottja ő is az országnak és szülőmegyéjének, akiről mélységes kegyelettel emlékezem meg én is a hősi halottak mai ünnepén.” A derecskei leventeavatáson tapasztaltak kapcsán arról szól: „az erő is csak akkor lesz áldást hozó és gyümölcsöző, ha fegyelmezett. Ezt a fegyelmet és öntudatos alárendelést a közös célnak hivatott belenevelni ifjúságunkba a leventemozgalom. […] Fegyelem nélkül nincs meg a közös célra való együttes munkának a lehetősége. Márpedig talpra állanunk, a nemzetek társaságában számunkra méltó helyet biztosítani csak céltudatos és megfeszített, fáradhatatlan munkával lehet.” A kormányzó kijelenti: 

„Ha a magyarság tovább ápolja szívében a nagy férfiaknak, az ősöknek szent örökségét, a hazafias áldozatkészséget, akkor a hősök nem hiába ontották vérüket.”

A világháborús hősi emlékmű Derecskén        Forrás: Derecske.hu

Magyar zsidók tiltakozásáról számol be a Pesti Hírlap november 17-én a francia Journal des Debats genfi információira hivatkozva. Arról írnak, hogy a Népszövetségi Tanács legközelebbi ülésszakának napirendjén ismét számos kisebbségi kérelem, panasz szerepel. 

„A kérelmek egyike Nagy-Britannia zsidó szervezeteitől származik, de olyan kérdésre vonatkozik, amely nem Nagy-Britanniát, hanem Magyarországot érinti. A magyar numerus claususról van szó. A magyarországi zsidók kijelentik, hogy ők nem bízták meg a kérvény szerzőit azzal, hogy a tanács elé vigyenek olyan pert, amelyet maguk akarnak elintézni saját kormányukkal. A többi ország zsidóinak az ő felfogásuk szerint nincs joguk beleavatkozni Magyarország ügyeibe és akciójuk nemcsak, hogy nem szolgál a javukra, hanem még veszélyezteti is őket.”

 A lap konklúziója: „Ilyen körülmények között a tanács aligha fogja fontolóra venni Nagy-Britannia zsidóinak kérését.”

Egy másik magyar ügy viszont napirendre kerül: „a tanácsnak foglalkoznia kell egy másik kérvénnyel, amely közvetlenül a magyar kisebbségektől származik. Ezt a kérvényt Erdély három magyar egyházának püspökei és egyháztanácsi elnökei írták alá. 

A kérvényben tiltakozás foglaltatik egy román törvényjavaslat ellen, amely alkalmas arra, hogy nagymértékben nehezítse a magánoktatást és a felekezeti oktatást.”

A zsidók egyenjogúsításának harmincéves jubileumáról és a pesti izraelita hitközség 125 éves fennállásáról emlékeznek meg a Dohány utcai zsinagógában. A Pesti Hírlap november 22-én úgy ír az ünnepségről: „A ragyogóan kivilágított templomot zsúfolásig megtöltötték a hívők, akik ájtatosan hallgatták dr. Fischer Gyula főrabbi bensőséges imáját a frigyszekrény előtt a hitközség további virágzásáért, s imádságos megemlékezését Ferenc Józsefről, halála évfordulója alkalmából.” Dr. Hevesi Simon főrabbi beszédében megemlékezik a recepcióról szóló törvény alkotóiról, többek között báró Eötvös Józsefről, s „lelkesen buzdította a magyarországi zsidóságot hithűségre és hazaszeretetre is”.

Hevesi Simon                        Forrás: Wikipédia

Kijelenti: nincs rá szükség, „hogy a magyarországi zsidóság szövetséget kössön a magyar nemzettel, mert hiszen a zsidóság a nemzet integráns része. De szükség van arra, hogy a magyar zsidóság szent vallása elismeréséért igaz hazafias érzülettel hálásnak bizonyítsa magát.” A főrabbi „üdvözletét küldte az elszakított országrészeken levő hitközségeknek és hittestvéreknek és annak a reménynek adott kifejezést, hogy mihamarabb elkövetkezik annak az ideje, hogy újra egyesülhessenek a magyar haza kebelében”. 

Hozzáteszik: „A nagy lelkesedést keltett beszéd után a főrabbi elmondta a magyar hiszekegyet, mire a templom közönsége a Himnuszt énekelte el.”

A Dohány utcai zsinagóga                                      Forrás: Wikipédia

Huszonöt százalékkal nőtt a Felvidéken a magyar szavazatok száma – adja hírül a Magyarország november 19-én. A lap prágai tudósítója a pártok számarányairól közli a választásokról kiadott hivatalos kimutatás alapján: „Az első menetben 9 magyar képviselő jutott be a képviselőházba, mégpedig 6 magyar nemzeti párti és 3 magyar keresztényszocialista párti. […] A következő menetekben még néhány magyar képviselőjelölt számíthat többségre.” A siker hátterét is megvilágítják. 

„A Magyar Nemzeti Pártnak javára szolgált, hogy egységes listán ment a választási harcba a német agráriusokkal, mert így a legutolsó választásokhoz viszonyítva 25 százalékkal lett nagyobb a magyar szavazatok száma.

 A tót felvidéki kerületekben 210 540 magyar szavazatot számláltak most, míg 1920-ban csak 165 875 magyar szavazatot adtak le.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekűrállomás

Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

Bánó Attila avatarja

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.