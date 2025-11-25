Magyar hiszekegy a zsinagógában

Ünnepélyesen felavatják a Bihar vármegyei Derecske nagyközség 390 hősi halottjának emlékművét. Horthy Miklóst a helység határában üdvözli Marjay Barnabás főszolgabíró, amire a kormányzó úgy válaszol: „A derecskei hősökről való megemlékezés hozott ma erre az ősi földre és jól esett hallanom, hogy ez a vidék nemcsak kegyeletesen őrzi hősei emlékét, de hazaszeretetében, a hazáért való önfeláldozó munkában is példát vesz tőlük. Szeretnék mindenütt ott lenni, ahol a hazafiúi kegyelet emléket emel a hősi halottainak.” Az éljenzéssel fogadott beszédet követően a kormányzó „kíséretével együtt négyesfogatba szállt és megindult a községbe. A hosszú kocsisor előtt lovas cserkész- és lovas leventeszakasz haladt.”

Az emlékszobor, Titonelli Miklós alkotása leleplezésekor Horthy Miklós úgy fogalmaz:

Soha egy pillanatig sem szabad megfeledkezni azokról a testvéreinkről, akik a világháborúban életüket áldozták hazájukért. A haza iránti kötelességnek az önfeláldozásig menő teljesítéséből megrendítően nagy számban vették ki a részüket Derecske hős fiai is. […] Ők életüket adták hazájukért, nekünk most lelkesen, fáradtságot nem ismerve dolgoznunk kell a hazáért, hogy új élet fakadjon a romokon.

A községháza dísztermében a vármegyei küldöttségek előtt Bihar érdemeit méltatja: „Mérhetetlen a véráldozat, amelyet fiai a hazáért hoztak; és elvesztette ősi földjének nagy részét. És amikor összeomlott minden, a vész legsúlyosabb napjaiban orgyilkosok fegyvere leterítette a megye sok kiváló fiának legnagyobbikát, Tisza István grófot. Halála pótolhatatlan veszteség volt nemcsak megyéjének, hanem az egész országnak. Hősi halottja ő is az országnak és szülőmegyéjének, akiről mélységes kegyelettel emlékezem meg én is a hősi halottak mai ünnepén.” A derecskei leventeavatáson tapasztaltak kapcsán arról szól: „az erő is csak akkor lesz áldást hozó és gyümölcsöző, ha fegyelmezett. Ezt a fegyelmet és öntudatos alárendelést a közös célnak hivatott belenevelni ifjúságunkba a leventemozgalom. […] Fegyelem nélkül nincs meg a közös célra való együttes munkának a lehetősége. Márpedig talpra állanunk, a nemzetek társaságában számunkra méltó helyet biztosítani csak céltudatos és megfeszített, fáradhatatlan munkával lehet.” A kormányzó kijelenti: