Arne Slot veszélyben: ez kell ahhoz, hogy kirúgják a Premier League-címvédő edzőjét

Arne Slot első idényében azonnal a csúcsra ért: az általa irányított Liverpool lett a 2024/25-ös Premier League-évad bajnoka. Senki sem gondolta volna fél éve, hogy november végén a holland szakember alatt már nagyon forró lesz a kispad, csakhogy Szoboszlai Dominik jó teljesítménye ellenére a Liverpool a legutóbbi hét bajnokijából hatot elveszített. Jürgen Klopp példája reménysugarat jelenthet Arne Slotnak, hogy nem jut Roberto Mancini, José Mourinho és Claudio Ranieri sorsára.

Koczó Dávid
2025. 11. 25. 5:20
Arne Slot és a Liverpool játékosai mostanság gyakran csalódottan hagyják el a pályát, a Premier League-címvédő már hat vereségnél jár Fotó: AFP/Darren Staples
Májusban nem sok futballrajongónak jutott eszébe az ötlet, hogy Arne Slot utódját keresse a Liverpool kispadjára. Szoboszlai Dominik csapata a holland edző első liverpooli idényében meggyőző teljesítménnyel ült fel a Premier League trónjára. Arne Slot természetesen maradt a címvédő Liverpool kispadján, ám ősszel olyan mutatóban lépett Jürgen Klopp nyomába, amelyikben nagyon nem akart. A fogadóirodák már a német szakember visszatérését valószínűsítik, Slot kirúgása a gyenge idénykezdet miatt reális forgatókönyvvé vált.

Claudio Ranieri csodás Premier League-aranya sem volt elég, a következő idényben kirúgta a Leicester City; hasonló sors vár Arne Slotra?
Claudio Ranieri csodás Premier League-aranya sem volt elég, a következő idényben kirúgta a Leicester City; hasonló sors vár Arne Slotra? (Fotó: AFP/Lillian Suwanrumpha)

Mindössze kétszer fordult elő a Premier League 1992 óta íródó történetében, hogy a bajnoki címvédő nem azzal az edzővel vágott neki az idénynek, aki az előző évadban az aranyig vezette a klubot, s egyik esetben sem volt esély a címvédésre. Az 1994/95-ös bajnoki cím után Kenny Dalglish a Blackburn Rovers kispadját a sportigazgatói székre cserélte. Címvédőként a Blackburn ugyanúgy a tizenkettedik fordulóban gyűjtötte be a hatodik vereségét, mint most a Liverpool. A csapat állt a 17. helyen is, végül hetedikként zárta az idényt.

Akárcsak a 2013/14-est szintén címvédőként a Manchester United. Ez volt a huszonhét éves Alex Ferguson-éra utáni első idénye a klubnak, s bár a hatodik vereség csak a 20. fordulóban jött el, az MU végig a középmezőnyben szenvedett, David Moyes nem is bírta ki a teljes idényt a kispadon.

Már csak a múlt miatt sem csoda tehát, hogy Slot nyári távozása fel sem vetődött Liverpoolban, a bajnoki címet nyert vezetőedző azonnali pótlása eddig nem sült el jól a Premier League-ben.

Liverpool: Jürgen Klopp is járt úgy, mint Arne Slot

Slot előtt kilenc éven át Jürgen Klopp irányította a Vörösöket, s neki is volt olyan rossz sorozata PL-címvédőként, mint most az utódjának.

Slot irányításával a legutóbbi hét Premier League-mérkőzéséből hatot elveszített a Liverpool. Amikor Klopp próbált címet védeni, a 2020/21-es idényben ugyanez megesett a Vörösökkel.

Az akkori rossz széria az idényben később, a 22. és a 28. forduló között érte a Poolt, így a mostani évaddal ellentétben az alsóházba nem csúszott le, a legrosszabb pozíciója nyolcadik volt. Klopp a hajrára összeszedte a csapatát, s a dobogó alsó fokára végül felfért a Liverpool.

Hasonló végkifejletet talán Slot is aláírna most, a 12. helyen szerénykedve – persze úgy, hogy ő szedi ráncba a csapatot, s nem az utódjának tippelt Klopp.

Slot elődei? Amikor a PL-címvédő kirúgta az aranykovács edzőt

Klopp akkor megkapta a türelmet, ahogy tavaly Pep Guardiola is, bár a Manchester City előző idénybeli válsága nem volt olyan mély, mint az a gödör, amelyből a Liverpool most próbál kikászálódni. A City hatodik veresége a 17. fordulóban érkezett, s Guardiola csapata sosem állt a hetediknél rosszabb helyen a 2024/25-ös idény során.

Három edző viszont akadt a Premier League történetében, aki elkezdte, de nem fejezhette be az aranyérme utáni idényt: Roberto Mancini, José Mourinho és Claudio Ranieri.

A három eset közül utólag visszatekintve egyértelműen Mancinié a legmeglepőbb: miután 2012-ben vele ünnepelte első PL-aranyát a Manchester City, a következő idényben ezüstérmes lett a csapat, s a második helyen állt akkor is, amikor két fordulóval a vége előtt megköszönték az olasz szakembernek a munkát, amiért „egyetlen kitűzött célt sem ért el”. 

Ha Mancini idénye a mérce, akkor Slot jobban teszi, ha máris keresi az új csapatát: a Manchester City idénybeli legrosszabb tabellahelyezése hetedik volt, a hatodik vereség a 33. fordulóban érte a csapatot.

Mourinho a csúcstartó, csak ő kezdett rosszabbul, mint Slot

A negatív csúcsot José Mourinho tartja. A 2014/15-ös bajnoki cím után a következő idényben a portugál edző irányításával a Chelsea már tizenegy forduló után hat vereségnél járt. A londoni Kékeket még a kiesés szele is megérintette, álltak a 16. helyen is.

A szenvedést decemberben unta meg Roman Abramovics, ezzel Mourinho a mai napig az egyetlen edző, akit még a PL-aranya naptári évében kirúgtak az adott klubtól.

Bár Mourinho pályafutása összességében egyelőre vitán felül sikeresebb, mint Sloté, aligha ebből a szempontból akar a Special One nyomába lépni a Liverpool holland vezetőedzője.

Ranieri: szobor helyett lapát

Ha a Leicester City szentimentális döntést hozott volna, akkor a 2015/16-os bajnoki cím után Claudio Ranieri a klub örökös vezetőedzője lett volna. Az örökkévalóság persze hosszú idő, az olasz szakembernek inkább már 2017 februárjában, azaz kilenc hónappal a példátlan Premier League-csoda bevégzése után megköszönték a munkát, hiába mondta Gary Lineker, hogy inkább szobrot kellene állítani az olasz szakember tiszteletére.

A Leicester 2016 őszén ugyanúgy a tizenkettedik fordulóban szenvedte el hatodik vereségét PL-címvédőként, mint most a Liverpool, később pedig egészen a 17. helyig csúszott vissza. Ranieri távozása után a 12. helyig tornászta fel magát a Leicester City, ami minden idők legrosszabb PL-eredménye címvédő csapattól.

Arne Slot bukdácsolása a Liverpool költekezése fényében példátlan

Ranierihez képest viszont Arne Slottal szemben összehasonlíthatatlanul nagyobbak az elvárások. Azt vélhetően Leicesterben sem gondolták komolyan, hogy Ranierivel a címvédés is összejöhet, a Liverpool célja viszont egyértelműen ez volt az idény előtt.

Különösen, hogy a csapat elképesztő összegeket költött új játékosokra, Alexander Isak és Florian Wirtz is több mint százmillió euróért érkezett az Anfieldre. Persze voltak távozók is, de így is több mint 250 millió eurós mínuszban zárta a klub az nyári átigazolási időszakot, az anyagi áldozat azonban a pályán egyelőre egyáltalán nem térült meg.

Nehéz az összehasonlítás a játékosárak emelkedése miatt, de a három korábban pórul járt edző – Mancini, Mourinho és Ranieri – csapata összesen nem költött 250 millió eurót játékosokra a bajnoki cím utáni idényben.

 

