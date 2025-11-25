Arne Slot veszélyben: ez kell ahhoz, hogy kirúgják a Premier League-címvédő edzőjét

Májusban nem sok futballrajongónak jutott eszébe az ötlet, hogy Arne Slot utódját keresse a Liverpool kispadjára. Szoboszlai Dominik csapata a holland edző első liverpooli idényében meggyőző teljesítménnyel ült fel a Premier League trónjára. Arne Slot természetesen maradt a címvédő Liverpool kispadján, ám ősszel olyan mutatóban lépett Jürgen Klopp nyomába, amelyikben nagyon nem akart. A fogadóirodák már a német szakember visszatérését valószínűsítik, Slot kirúgása a gyenge idénykezdet miatt reális forgatókönyvvé vált.
Mindössze kétszer fordult elő a Premier League 1992 óta íródó történetében, hogy a bajnoki címvédő nem azzal az edzővel vágott neki az idénynek, aki az előző évadban az aranyig vezette a klubot, s egyik esetben sem volt esély a címvédésre. Az 1994/95-ös bajnoki cím után Kenny Dalglish a Blackburn Rovers kispadját a sportigazgatói székre cserélte. Címvédőként a Blackburn ugyanúgy a tizenkettedik fordulóban gyűjtötte be a hatodik vereségét, mint most a Liverpool. A csapat állt a 17. helyen is, végül hetedikként zárta az idényt.
