Arne Slot veszélyben: ez kell ahhoz, hogy kirúgják a Premier League-címvédő edzőjét

Akárcsak a 2013/14-est szintén címvédőként a Manchester United. Ez volt a huszonhét éves Alex Ferguson-éra utáni első idénye a klubnak, s bár a hatodik vereség csak a 20. fordulóban jött el, az MU végig a középmezőnyben szenvedett, David Moyes nem is bírta ki a teljes idényt a kispadon.

Már csak a múlt miatt sem csoda tehát, hogy Slot nyári távozása fel sem vetődött Liverpoolban, a bajnoki címet nyert vezetőedző azonnali pótlása eddig nem sült el jól a Premier League-ben.

Liverpool: Jürgen Klopp is járt úgy, mint Arne Slot

Slot előtt kilenc éven át Jürgen Klopp irányította a Vörösöket, s neki is volt olyan rossz sorozata PL-címvédőként, mint most az utódjának.

Slot irányításával a legutóbbi hét Premier League-mérkőzéséből hatot elveszített a Liverpool. Amikor Klopp próbált címet védeni, a 2020/21-es idényben ugyanez megesett a Vörösökkel.

Az akkori rossz széria az idényben később, a 22. és a 28. forduló között érte a Poolt, így a mostani évaddal ellentétben az alsóházba nem csúszott le, a legrosszabb pozíciója nyolcadik volt. Klopp a hajrára összeszedte a csapatát, s a dobogó alsó fokára végül felfért a Liverpool.