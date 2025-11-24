LiverpoolMohamed SzalahArsenal

Válságban a Liverpool: a vereségek után máris elszálltak a bajnoki álmok?

Mint ismert, a Liverpool szombat este 3-0-s vereséget szenvedett a Nottingham Forest ellen az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 12. fordulójában. Ez volt a Vörösök hatodik veresége a most futó idényben. Összehasonlításképpen: Arne Slot tanítványai a 2024/25-os kiírásban csak négyszer kaptak ki. Az Arsenal eközben szárnyal, az Ágyúsok 12 forduló alatt 29 pontot szereztek, és már 11 ponttal megelőzik a Liverpoolt a táblázaton. Vajon van-e innen visszaút Szoboszlai Dominikék számára?

C. Kovács Attila
2025. 11. 24. 5:25
Hiába Szoboszlai Dominik remek formája, a Liverpool szenved az elmúlt hónapokban.
Hiába Szoboszlai Dominik remek formája, a Liverpool szenved az elmúlt hónapokban. Forrás: NurPhoto/JOSE BRETON
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool egyáltalán nem kezdte rosszul az idényt, a Mersey-partiak első hét tétmérkőzésüket megnyerték, a bajnokságban is százszázalékosak voltak öt forduló után. Azonban már akkor érezhető volt, hogy valami nem stimmel a Vörösökkel, hiszen minden mérkőzésüket az utolsó utáni pillanatokban húzták be, sokszor nyögvenyelős játékkal. A Bournemouth ellen a 88. és a 94., a Newcastle United ellen a 100., az Arsenal ellen a 83., a Burnley ellen a 95. percben érkeztek a győzelmet érő gólok, egyértelmű volt, hogy ez hosszú távon fenntarthatatlan lesz. 

A Liverpool több játékosa is formán kívül van ebben az idényben.
A Liverpool több játékosa is formán kívül van ebben az idényben
Fotó: NurPhoto/MI NEWS

Megfordult a kocka

Az ötös győzelmi széria után jött a feketeleves, a Crystal Palace a 97., a Chelsea a 95., a Manchester United pedig a 84. percben szerzett góllal csente el a három pontot a Liverpool orra elől. 

Ezt követően ugyan az Aston Villa ellen sikerült 2-0-ra nyerniük Szoboszlaiéknak, de aztán a Brentford és a Nottingham Forest is nyerni tudott a Vörösök ellen. Ráadásul Kerkez Milosék a Manchester City ellen 3-0-s pofonba szaladtak bele, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ha Virgil van Dijk gólját megadják 1-0-nál, egészen másképp alakulhatott volna az a találkozó.

A Liverpool tehát 12 mérkőzés után 6 győzelemmel és 6 vereséggel, 18 megszerzett ponttal a 11. helyen áll a bajnokságban, 11 ponttal a listavezető Arsenal mögött. Ugyan még csak a bajnokság egyharmadánál járunk, vagyis rengeteg van még hátra az idényből, de fel kel tennünk a kérdést: a Liverpool kiszállt a bajnoki versenyfutásból?

Nagyon sok lehetőség van még a javításra, egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy a Vörösöknek minden reményük elúszott, azonban azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy a címvédő jelen állapotában nem bajnokesélyes. Mohamed Szalah csak árnyéka tavalyi önmagának, Kerkez Milos rendszeresen harmadik védőt játszik az építkezési fázisban, ami nem fekszik neki, így közel sem tud olyan teljesítményt nyújtani, mint amit korábban Bournemouth-ban hozott. 

Nem jöttek be a Liverpool igazolásai

De a többi új igazolás sem villog. 

Florian Wirtz a bajnokságban még egyetlen kanadai pontot sem szerzett, de Alexander Isaknak is egyetlen gólpassza van eddig. Jerémie Frimpong jelenleg térdsérüléssel bajlódik, ezért is kell gyakran Szoboszlai Dominiknak jobbhátvédet játszania. 

Egyelőre az egyetlen igazolás, aki úgy-ahogy bevált, az a Frankfurttól érkezett Hugo Ekitiké, aki három gólt szerzett a Vörösök színeiben a Premier League-ben, emellett egy gólpasszt is kiosztott. 

Arról pedig már ne is beszéljünk, hogy az eddigi kulcsemberek közül talán Szoboszlai Dominik az egyetlen olyan játékos, aki jó formának örvend…

Eközben olyan játékosok távoztak a nyáron Liverpoolból, mint a legtöbb kulcspasszt kiosztó Trent Alexander-Arnold, valamint az évek óta pazar formában futballozó Luis Díaz. Kettejükön kívül még a nyáron halálos balesetben elhunyt Diogo Jota hiányzik nagyon a keretből. Ez a három játékos olyan stabilitást, olyan stabil alapot adott ennek a csapatnak, ami jelenleg jól láthatóan nincsen meg. 

Ha Arne Slot nem találja meg azt a formációt és azokat a játékosokat, akik megemelik a Liverpool padlóját – akár annak árán is, hogy vagy Mohamed Szalah, vagy több sztárigazolás is kimarad a kezdőcsapatból –, akkor a Vörösök valószínűleg pár meccs múlva végleg elbúcsúzhatnak a bajnoki álmoktól. 

Az Arsenal robog a bajnoki cím felé

Főleg, hogy az Arsenal eközben ihletett formában menetel a Premier League-serleg felé.

Az Ágyúsok vasárnap a városi rivális Tottenham Hotspurt ütötték ki 4-1-re hazai pályán, előtte ugyan a Sunderland otthonában 2-2-t játszottak, viszont azt megelőzően mind a tíz tétmérkőzésüket megnyerték, ráadásul a tíz meccsből kilencen gólt sem kaptak. 

Az Ágyúsok ugyan még csak hat ponttal előzik meg a második Chelsea-t, viszont a jelen formák alapján nagyon nehéz elképzelni, hogy bárki is utolérheti még az Arsenalt. Persze még sok minden változhat 2026 tavaszáig, az Arsenal játéka is visszaeshet, a Chelsea, a Manchester City és a Liverpool formája is feljavulhat. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu