Válságban a Liverpool: a vereségek után máris elszálltak a bajnoki álmok?

A Liverpool egyáltalán nem kezdte rosszul az idényt, a Mersey-partiak első hét tétmérkőzésüket megnyerték, a bajnokságban is százszázalékosak voltak öt forduló után. Azonban már akkor érezhető volt, hogy valami nem stimmel a Vörösökkel, hiszen minden mérkőzésüket az utolsó utáni pillanatokban húzták be, sokszor nyögvenyelős játékkal. A Bournemouth ellen a 88. és a 94., a Newcastle United ellen a 100., az Arsenal ellen a 83., a Burnley ellen a 95. percben érkeztek a győzelmet érő gólok, egyértelmű volt, hogy ez hosszú távon fenntarthatatlan lesz.

A Liverpool több játékosa is formán kívül van ebben az idényben

Fotó: NurPhoto/MI NEWS

Megfordult a kocka

Az ötös győzelmi széria után jött a feketeleves, a Crystal Palace a 97., a Chelsea a 95., a Manchester United pedig a 84. percben szerzett góllal csente el a három pontot a Liverpool orra elől.

Ezt követően ugyan az Aston Villa ellen sikerült 2-0-ra nyerniük Szoboszlaiéknak, de aztán a Brentford és a Nottingham Forest is nyerni tudott a Vörösök ellen. Ráadásul Kerkez Milosék a Manchester City ellen 3-0-s pofonba szaladtak bele, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ha Virgil van Dijk gólját megadják 1-0-nál, egészen másképp alakulhatott volna az a találkozó.

A Liverpool tehát 12 mérkőzés után 6 győzelemmel és 6 vereséggel, 18 megszerzett ponttal a 11. helyen áll a bajnokságban, 11 ponttal a listavezető Arsenal mögött. Ugyan még csak a bajnokság egyharmadánál járunk, vagyis rengeteg van még hátra az idényből, de fel kel tennünk a kérdést: a Liverpool kiszállt a bajnoki versenyfutásból?

Nagyon sok lehetőség van még a javításra, egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy a Vörösöknek minden reményük elúszott, azonban azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy a címvédő jelen állapotában nem bajnokesélyes. Mohamed Szalah csak árnyéka tavalyi önmagának, Kerkez Milos rendszeresen harmadik védőt játszik az építkezési fázisban, ami nem fekszik neki, így közel sem tud olyan teljesítményt nyújtani, mint amit korábban Bournemouth-ban hozott.

Nem jöttek be a Liverpool igazolásai

De a többi új igazolás sem villog.

Florian Wirtz a bajnokságban még egyetlen kanadai pontot sem szerzett, de Alexander Isaknak is egyetlen gólpassza van eddig. Jerémie Frimpong jelenleg térdsérüléssel bajlódik, ezért is kell gyakran Szoboszlai Dominiknak jobbhátvédet játszania.

Egyelőre az egyetlen igazolás, aki úgy-ahogy bevált, az a Frankfurttól érkezett Hugo Ekitiké, aki három gólt szerzett a Vörösök színeiben a Premier League-ben, emellett egy gólpasszt is kiosztott.

Arról pedig már ne is beszéljünk, hogy az eddigi kulcsemberek közül talán Szoboszlai Dominik az egyetlen olyan játékos, aki jó formának örvend…

Eközben olyan játékosok távoztak a nyáron Liverpoolból, mint a legtöbb kulcspasszt kiosztó Trent Alexander-Arnold, valamint az évek óta pazar formában futballozó Luis Díaz. Kettejükön kívül még a nyáron halálos balesetben elhunyt Diogo Jota hiányzik nagyon a keretből. Ez a három játékos olyan stabilitást, olyan stabil alapot adott ennek a csapatnak, ami jelenleg jól láthatóan nincsen meg.