Ez még a vereségnél is sokkolóbb: halálos fenyegetéseket kapott a Liverpool sztárja

A Liverpool brit átigazolási rekordot jelentő 125 millió fontot fizetett Alexander Isakért, a svéd csatár viszont még nem győzte meg az angol bajnok szurkolóit a teljesítményével – minden sorozatot figyelembe véve eddig csupán egy gólt és egy gólpasszt jegyzett kilenc tétmérkőzés alatt. Szombaton, a Nottingham Forest elleni 3-0-s hazai vereség alkalmával 68 percet töltött kezdőként a pályán, és finoman fogalmazva sem nyújtott olyan teljesítményt, ami elnyerte volna a drukkerek tetszését.

Alexander Isak a Nottingham Forest sem azt hozta, amit Liverpoolban várnak tőle (Fotó: AFP/Darren Staples)

A Liverpool mellett a válogatottnál sem ideális Isak helyzete

A vereségnél is sokkolóbb lehet azonban, ami a svéd válogatottnál történt: a novemberi válogatott szünetben Svédország kikapott Svájcban, majd otthon döntetlent játszott Szlovéniával, így nyeretlenül zárta a vb-selejtezőt (ennek ellenére a Nemzetek Ligája-szereplésnek köszönhetően ott van a playoffban – a szerk.). Isak a selejtezősorozatban sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, a szlovénok ellen pedig már pályára sem lépett az utolsó körben.

A svéd szurkolókat ez nem hatotta meg, a csatár és néhány válogatottbeli csapattársa több halálos fenyegetést kapott a közösségi médiában a gyenge szereplést követően.

A The Sun cikke szerint a csatár már jó ideje nem érzi magát biztonságban, ami annak is betudható, hogy tavasszal egy nemzetközi rablóbanda betört az otthonába – írja az Origo.

Mindezek arra késztették Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársát, hogy a saját védelme érdekében vásárolt magának egy dobermannt, amelyért állítólag nem kevesebb mint harmincezer fontot (13 millió forint) fizetett.

Isak legközelebb szerdán léphet pályára, amikor a Liverpool a holland PSV Einhovent fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszában.