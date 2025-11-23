LiverpoolAlexander Isaksvéd válogatott

Ez még a vereségnél is sokkolóbb: halálos fenyegetéseket kapott a Liverpool sztárja

Egyelőre finoman fogalmazva sem alakul zökkenőmentesen Alexander Isak idénye. A nyáron klubrekordot jelentő összegért a Liverpoolhoz igazoló labdarúgó a Vörösöknél és a svéd válogatottnál is szenved, a formája miatti dühöngés okán pedig néhány szurkoló olyan messzire ment, hogy halálosan megfenyegette őt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 8:08
A svéd csatár a klubja mellett a válogatottban is csak szenved (Fotó: Anadolu via AFP/Atila Altuntas)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool brit átigazolási rekordot jelentő 125 millió fontot fizetett Alexander Isakért, a svéd csatár viszont még nem győzte meg az angol bajnok szurkolóit a teljesítményével – minden sorozatot figyelembe véve eddig csupán egy gólt és egy gólpasszt jegyzett kilenc tétmérkőzés alatt. Szombaton, a Nottingham Forest elleni 3-0-s hazai vereség alkalmával 68 percet töltött kezdőként a pályán, és finoman fogalmazva sem nyújtott olyan teljesítményt, ami elnyerte volna a drukkerek tetszését.

Alexander Isak a Nottingham Forest sem azt hozta, amit Liverpoolban várnak tőle
Alexander Isak a Nottingham Forest sem azt hozta, amit Liverpoolban várnak tőle (Fotó: AFP/Darren Staples)

A Liverpool mellett a válogatottnál sem ideális Isak helyzete

A vereségnél is sokkolóbb lehet azonban, ami a svéd válogatottnál történt: a novemberi válogatott szünetben Svédország kikapott Svájcban, majd otthon döntetlent játszott Szlovéniával, így nyeretlenül zárta a vb-selejtezőt (ennek ellenére a Nemzetek Ligája-szereplésnek köszönhetően ott van a playoffban – a szerk.). Isak a selejtezősorozatban sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, a szlovénok ellen pedig már pályára sem lépett az utolsó körben.

A svéd szurkolókat ez nem hatotta meg, a csatár és néhány válogatottbeli csapattársa több halálos fenyegetést kapott a közösségi médiában a gyenge szereplést követően.

A The Sun cikke szerint a csatár már jó ideje nem érzi magát biztonságban, ami annak is betudható, hogy tavasszal egy nemzetközi rablóbanda betört az otthonába – írja az Origo.

Mindezek arra késztették Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársát, hogy a saját védelme érdekében vásárolt magának egy dobermannt, amelyért állítólag nem kevesebb mint harmincezer fontot (13 millió forint) fizetett.

Isak legközelebb szerdán léphet pályára, amikor a Liverpool a holland PSV Einhovent fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu