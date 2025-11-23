LiverpoolKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier League

Szoboszlait és Kerkezt is dicsérik a fájdalmas Liverpool-vereség után, de a sebeket ezek sem tapasztják be

Szoboszlai Dominik végig, Kerkez Milos a 68. percig volt a pályán a Liverpool–Nottingham Forest Premier League-mérkőzésen, amely meglepetésre sima vendégsikert hozott. A Forest 3-0-s győzelme után Szoboszlai és Kerkez is kapott dicséretet az angol sajtóban, de ez maximum sovány vigasz lehet a Liverpool jelenlegi helyzetében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 5:44
Szoboszlai Dominik végig a pályán volt a Nottingham Forest ellen
Szoboszlai Dominik végig a pályán volt a Nottingham Forest ellen Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb vereség, 11. hely a Premier League-ben, mínusz kettes gólkülönbség – mostanság nehéz pozitív dolgokat kiemelni az angol bajnokság címvédője, a Liverpool háza táján. Arne Slot együttese szombaton hazai pályán kapott ki 3-0-ra a kiesés ellen küzdő Nottingham Forest ellen. A Liverpool hiába birtokolta többet a labda, veszélyes helyzetet 90 perc alatt nem tudott kialakítani, ezt emelte ki a holland vezetőedző is a lefújás után , aki vállalta a felelősséget a bajnokságban már hatodik vereségért. Szoboszlai Dominik jobbhátvédként kezdett, majd a hajrában már a középpályán tűnt fel, Kerkez Milos is az első perctől pályán volt, Slot a 68. percben 0-2-s állásnál hozta le. 

A Liverpoolban hiába kezdett Szoboszlai és Kerkez, újabb vereség lett a vége
A Liverpoolban hiába kezdett Szoboszlai és Kerkez, újabb vereség lett a vége  Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik elnyűhetetlen, a fájdalmat viszont semmi nem enyhíti

Ahogy az várható volt, Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülése miatt ismét jobbhátvédként kezdett a hétvégén. Noha labdával sok esetben behúzódott középre a magyar válogatott csapatkapitánya, ekkor Curtis Jones lépett kicsit visszább. A második félidőben, amikor már teljesen felborult a pálya, Szoboszlai posztját nehéz is lenne definiálni. Hol távoli lövéssel próbálkozott, hol sarokkal készített elő Mohamed Szalahnak. De ez egy olyan nap volt, amikor neki sem jött össze semmi. 

Szoboszlai legfontosabb statisztikái a Nottingham Forest ellen:

  • 89/95 sikeres passz (94 százalék)
  • 5 helyzetkialakítás, 4 labdaérintés a tizenhatoson belül
  • 2 lövés, 1 talált kaput
  • 4/12 beadás
  • 3/3 hosszú labda
  • 1 blokk
  • 3 felszabadítás, 5 labdaszerzés
  • 3/5 földi párharcot nyert meg (60 százalék)

Mindezekből is jól látszik, Szoboszlai a végsőkig ment előre, ezt pedig a liverpooli lapok is kiemelték. Mindez viszont mit sem ér. A vasárnapi, írek elleni pofon után a Nottingham Forest elleni volt a következő mélyütés neki, mindezt hat nap leforgása alatt.

  • Liverpool.com: Szoboszlai 6; „Szoboszlai Dominik jobbhátvédben kezdett, mint oly sokszor, és olykor középre húzódott. Hosszú passzai sokat jelenthettek volna, jól játszott, de semmi egyéb.”
  • Liverpool Echo: Szoboszlai 6, „Szoboszlai akkor volt hatékonyabb, amikor behúzódott a középpályára. Szalah-val egész jól megértették egymást.”
  • This is Anfield: Szoboszlai 6; „Szoboszlai még egy szörnyű napon is megőrizte hírnevét. Jobbhátvédként is fontos és jó passza voltak, a blokkolt lövése sem sokkal ment mellé az első félidőben, de ezen a poszton egész egyszerűen kárba vész.”

Kerkez jól kezdett, majd visszaesett a csapattal együtt

A 22 éves balhátvéd közel egy hónap után kezdett újra a bajnokságban, és nagy elánnal kezdte az összecsapást. Az első bő félórában rendszeresen feltűnt az ellenfél kapuja előtt, sőt Mohamed Szalah előkészítése után még egy lövése is volt a tizenhatoson belül. A kapott gól azonban neki is beütött, ezután már sok emlékezetes jelenet nem fűződött a nevéhez. Ezért is cserélte le őt Slot a 68. percben. 

Kerkez Milos főbb statisztikái:

  • 30/35 sikeres passz (86 százalék)
  • 1 lövés, nem talált kaput
  • 3/4 beadás
  • 1/3 hosszú labda
  • 1 szerelés, 3 tisztázás (1 fejjel)
  • 2/2 földi párharc, 1/3 légipárharc

A liverpooli sajtó egyszerre dicsérte és kritizálta Kerkezt – idáig csak főként utóbbi volt.

  • Liverpool.com: Kerkez 6; „Kerkez tudta, hogy itt az esélye pozitív benyomást kelteni. Nem okozott csalódást, Szalah előkészítése után helyzete volt, de a bal oldalon is élénk volt. A védekezésben is voltak jó megmozdulásai.”
  • Liverpool Echo: Kerkez 5; „Kerkez amit javult támadásban, azt elvesztette védekezésben. Le is szedték a második félidőben.”
  • This is Anfield: Kerkez 5; „Lehetőséget kapott Andy Robertson helyén, és nem csinált semmi rosszat. Védekezésben továbbra is néha rossz nézni, de nem voltak súlyos hibái. Előrefelé gyorsaságot és hatékonyságot vinni. Egyénileg ez egy jobb teljesítmény volt tőle.”

Szoboszlai és Kerkez miatt sokan aggódtak, hogy a magyar válogatott fájdalmas veresége után milyen állapotban térnek vissza csapatukhoz. Nos, az jól látszik, hogy profi játékosokról van szó: nem nyomta rá a teljesítményükre a válogatottnál történtek. Szerdán a Bajnokok Ligájában a holland PSV Eindhoven ellen lehet javítani, ami nemcsak Szoboszlainak és Kerkeznek lehet kulcsfontosságú, hanem Arne Slotnak is a jövőt illetően. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.