Szoboszlait és Kerkezt is dicsérik a fájdalmas Liverpool-vereség után, de a sebeket ezek sem tapasztják be

Újabb vereség, 11. hely a Premier League-ben, mínusz kettes gólkülönbség – mostanság nehéz pozitív dolgokat kiemelni az angol bajnokság címvédője, a Liverpool háza táján. Arne Slot együttese szombaton hazai pályán kapott ki 3-0-ra a kiesés ellen küzdő Nottingham Forest ellen. A Liverpool hiába birtokolta többet a labda, veszélyes helyzetet 90 perc alatt nem tudott kialakítani, ezt emelte ki a holland vezetőedző is a lefújás után , aki vállalta a felelősséget a bajnokságban már hatodik vereségért. Szoboszlai Dominik jobbhátvédként kezdett, majd a hajrában már a középpályán tűnt fel, Kerkez Milos is az első perctől pályán volt, Slot a 68. percben 0-2-s állásnál hozta le.

A Liverpoolban hiába kezdett Szoboszlai és Kerkez, újabb vereség lett a vége Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik elnyűhetetlen, a fájdalmat viszont semmi nem enyhíti

Ahogy az várható volt, Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülése miatt ismét jobbhátvédként kezdett a hétvégén. Noha labdával sok esetben behúzódott középre a magyar válogatott csapatkapitánya, ekkor Curtis Jones lépett kicsit visszább. A második félidőben, amikor már teljesen felborult a pálya, Szoboszlai posztját nehéz is lenne definiálni. Hol távoli lövéssel próbálkozott, hol sarokkal készített elő Mohamed Szalahnak. De ez egy olyan nap volt, amikor neki sem jött össze semmi.

Szoboszlai legfontosabb statisztikái a Nottingham Forest ellen:

89/95 sikeres passz (94 százalék)

5 helyzetkialakítás, 4 labdaérintés a tizenhatoson belül

2 lövés, 1 talált kaput

4/12 beadás

3/3 hosszú labda

1 blokk

3 felszabadítás, 5 labdaszerzés

3/5 földi párharcot nyert meg (60 százalék)

Mindezekből is jól látszik, Szoboszlai a végsőkig ment előre, ezt pedig a liverpooli lapok is kiemelték. Mindez viszont mit sem ér. A vasárnapi, írek elleni pofon után a Nottingham Forest elleni volt a következő mélyütés neki, mindezt hat nap leforgása alatt.

Liverpool.com: Szoboszlai 6; „Szoboszlai Dominik jobbhátvédben kezdett, mint oly sokszor, és olykor középre húzódott. Hosszú passzai sokat jelenthettek volna, jól játszott, de semmi egyéb.”

Liverpool Echo: Szoboszlai 6, „Szoboszlai akkor volt hatékonyabb, amikor behúzódott a középpályára. Szalah-val egész jól megértették egymást."

This is Anfield: Szoboszlai 6; „Szoboszlai még egy szörnyű napon is megőrizte hírnevét. Jobbhátvédként is fontos és jó passza voltak, a blokkolt lövése sem sokkal ment mellé az első félidőben, de ezen a poszton egész egyszerűen kárba vész."

Kerkez jól kezdett, majd visszaesett a csapattal együtt

A 22 éves balhátvéd közel egy hónap után kezdett újra a bajnokságban, és nagy elánnal kezdte az összecsapást. Az első bő félórában rendszeresen feltűnt az ellenfél kapuja előtt, sőt Mohamed Szalah előkészítése után még egy lövése is volt a tizenhatoson belül. A kapott gól azonban neki is beütött, ezután már sok emlékezetes jelenet nem fűződött a nevéhez. Ezért is cserélte le őt Slot a 68. percben.