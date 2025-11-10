Szoboszlaiék csapata nem bír belenyugodni a súlyos manchesteri vereségbe

Első ránézésre a Manchester City simán kiütötte a Liverpoolt a Premier League vasárnapi játéknapján, azonban a találkozó ennél sokkal kiegyenlítettebb képet mutatott. Talán a mérkőzés végeredménye is másképp alakult volna, ha a 38. percben a partjelző nem int lest Vigril van Dijk gólja után.

A Liverpool védője, Virgil van Dijk hiába szerzett gólt, a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot (Fotó: DARREN STAPLES/AFP)

Mi történt?

A Liverpool szögletét Virgil van Dijk védhetetlenül fejelte a bal kapufa mellé, Gianluigi Donnarummának esélye sem volt hárítania a holland védő bólintását. Azonban a partjelző lest intett, mivel véleménye szerint a lesen álló Andy Robertson zavarta a kapus kilátását.

A skót védő valóban Donnarumma és Van Dijk között helyezkedett a fejes pillanatában, azonban sokszori visszanézésre sem tűnik egyértelműnek, hogy az olasz kapust valóban zavarta-e volna a kilátásban. Ráadásul a lövés annyira helyezve volt, hogy Donnarummának esélye sem volt odaérnie.

Az olasz kapus ennyit látott a fejesből:

🖥️💥 Spectacular VAR blunder in the Manchester City - Liverpool.



👉🏻 Robertson ducks to let the ball go by, having no impact on Donnarumma, who was already diving.



❌ 𝗜𝗧’𝗦 𝗔 𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟 𝗚𝗢𝗔𝗟.



▪️ The assistant disallowed the goal, and VAR backed the mistake. pic.twitter.com/QHp2R1Mf80 — Archivo VAR 🇬🇧 (@ArchivoENG) November 9, 2025

A videóbíró is megvizsgálta az esetet, azonban a videószobában tevékenykedő Michael Oliver is úgy ítélte meg, hogy Robertson zavarta a kapust, így nem hívta ki Chris Kavanagh-t visszanézni az esetet.