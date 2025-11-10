VARliverpoolMichael Oliverles

Szoboszlaiék csapata nem bír belenyugodni a súlyos manchesteri vereségbe

A Liverpool 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. Azonban a meccs teljesen máshogy is alakulhatott volna, ha a 38. percben a játékvezető nem veszi el les miatt Virgil van Dijk találatát. A Liverpool hivatalosan is panaszt tett az ügyben.

C. Kovács Attila
2025. 11. 10. 21:54
A videóbíró helyben hagyta a pályán született ítéletet, így Virgil van Dijk gólját les miatt elvették.
A videóbíró helyben hagyta a pályán született ítéletet, így Virgil van Dijk gólját les miatt elvették. Forrás: DARREN STAPLES/AFP
Első ránézésre a Manchester City simán kiütötte a Liverpoolt a Premier League vasárnapi játéknapján, azonban a találkozó ennél sokkal kiegyenlítettebb képet mutatott. Talán a mérkőzés végeredménye is másképp alakult volna, ha a 38. percben a partjelző nem int lest Vigril van Dijk gólja után. 

Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk heads the ball in but the goal is dissallowed for offside against Liverpool's Scottish defender #26 Andrew Robertson (L) during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 9, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool védője, Virgil van Dijk hiába szerzett gólt, a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot (Fotó: DARREN STAPLES/AFP)

Mi történt?

A Liverpool szögletét Virgil van Dijk védhetetlenül fejelte a bal kapufa mellé, Gianluigi Donnarummának esélye sem volt hárítania a holland védő bólintását. Azonban a partjelző lest intett, mivel véleménye szerint a lesen álló Andy Robertson zavarta a kapus kilátását. 

A skót védő valóban Donnarumma és Van Dijk között helyezkedett a fejes pillanatában, azonban sokszori visszanézésre sem tűnik egyértelműnek, hogy az olasz kapust valóban zavarta-e volna a kilátásban. Ráadásul a lövés annyira helyezve volt, hogy Donnarummának esélye sem volt odaérnie. 

Az olasz kapus ennyit látott a fejesből:

A videóbíró is megvizsgálta az esetet, azonban a videószobában tevékenykedő Michael Oliver is úgy ítélte meg, hogy Robertson zavarta a kapust, így nem hívta ki Chris Kavanagh-t visszanézni az esetet.

A mérkőzés után nem sokkal a PGMOL (Profi Játékvezetők Szervezete) közleményt adott ki az esettel kapcsolatban:

A játékvezető les miatt érvénytelenítette a Liverpool gólját, amit a VAR is ellenőrzött és megerősített – Robertson lesen állt, és egyértelműen olyan mozdulatot tett, ami közvetlenül zavarta a kapust.

A Liverpool szerint viszont meg kellett volna adni a gólt

A Liverpool szerint azonban a bírói csapat hibázott, amikor nem adta meg a holland védő egyenlítő gólját. Szerintük ugyanis Michael Olivernek beszélnie kellett volna Chris Kavanagh játékvezetővel, hogy javasolja a felülvizsgálatot, mivel ez egy „szubjektív” döntés volt, nem pedig tényeken alapuló. A címvédő az esettel kapcsolatban panaszt tett a PGMOL-nál, mivel szerintük meg kellett volna adni a találatot.

