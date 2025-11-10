Szoboszlaiék csapata nem bír belenyugodni a súlyos manchesteri vereségbe

Első ránézésre a Manchester City simán kiütötte a Liverpoolt a Premier League vasárnapi játéknapján, azonban a találkozó ennél sokkal kiegyenlítettebb képet mutatott. Talán a mérkőzés végeredménye is másképp alakult volna, ha a 38. percben a partjelző nem int lest Vigril van Dijk gólja után.
Mi történt?
A Liverpool szögletét Virgil van Dijk védhetetlenül fejelte a bal kapufa mellé, Gianluigi Donnarummának esélye sem volt hárítania a holland védő bólintását. Azonban a partjelző lest intett, mivel véleménye szerint a lesen álló Andy Robertson zavarta a kapus kilátását.
A skót védő valóban Donnarumma és Van Dijk között helyezkedett a fejes pillanatában, azonban sokszori visszanézésre sem tűnik egyértelműnek, hogy az olasz kapust valóban zavarta-e volna a kilátásban. Ráadásul a lövés annyira helyezve volt, hogy Donnarummának esélye sem volt odaérnie.
Az olasz kapus ennyit látott a fejesből:
A videóbíró is megvizsgálta az esetet, azonban a videószobában tevékenykedő Michael Oliver is úgy ítélte meg, hogy Robertson zavarta a kapust, így nem hívta ki Chris Kavanagh-t visszanézni az esetet.