A játékvezetővel foglalkozó Arne Slot nem fogta vissza magát a Liverpool pofonja után

Arne Slot Liverpoolja – amelyben a sárga lapot kapó Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, míg Kerkez Milos az 56. percben állt be csereként – már az első félidőben kétgólos hátrányba került Erling Haaland és Nico González góljával, majd az összecsapás legjobbjának megválasztott Jérémy Doku a második játékrészben beállította a 3-0-s végeredményt.

Arne Slot szerint nem kellett volna elvenni Virgil van Dijk egyenlítő gólját (Fotó: Darren Staples/AFP)

Arne Slot a mérkőzés utáni értékelésben kiemelte, az első félidő a várakozásoknak megfelelően hihetetlenül nehéz volt csapata számára.

– Nagyon magasan letámadtak minket, amellyel nehezen tudtunk megbirkózni. Reméltük, hogy megússzuk egygólos hátránnyal a szünet előtt, de aztán volt egy olyan tízperces időszak, amely meghatározó volt a meccs szempontjából – 1-1 vagy 2-1 helyett kétgólos hátrányba kerültünk. Mindent figyelembe véve a City volt a jobb csapat. Javulnunk kell, de ezt már a mai meccs nélkül is tudtam. Ha valamit ki lehet emelni, az a második játékrész, olyan csapatot láttam, amely nem adta fel, és megpróbált visszajönni a meccsbe, de ez nem volt elég. Ebben az időszakban nem beszélhetek az első helyről, jobban kell teljesítenünk – értékelt Slot.

Arne Slot szerint rosszul döntött a játékvezetői csapat

A holland szakember szóba hozta a Vörösök szempontjából rosszul alakult két fontos szituációt: Giorgi Mamardasvili megmozdulása után a VAR közbeavatkozását követően tizenegyeshez jutott a Manchester City – a később betaláló Erling Haaland itt még hibázott –, míg Virgil van Dijk góljánál Andy Robertson leshelyzete miatt ítéltek kifelé szabadrúgást.

– Nyilvánvaló és egyértelmű hiba volt? – utalt a tizenegyesre Slot. – Amit egyértelműen láttam, az a kontakt volt, ezzel nehéz nem egyetérteni, de utána Doku képes volt ugyanabba a pozícióba tenni a lábát, mint ahova szerette volna. Ugyanakkor a VAR és a játékvezetők néha tizenegyest ítélnek ezért, így nem érdemes róla sokáig beszélni.

A másik esetben egyértelműen hibás döntés született, legalábbis a véleményem szerint, mivel Robertson egyáltalán nem befolyásolta, hogy mit tudott tenni a kapus.

– Közvetlenül a mérkőzés után valaki megmutatta nekem, hogy ugyanez a játékvezető megadta a City utolsó perces győztes gólját a Wolverhampton ellen. Van Dijk gólja pozitívan befolyásolhatta volna a meccset számunkra, mert annyira gyengék voltunk az első félidőben, de persze nem jelenti azt, hogy másképpen alakult volna a második játékrész.