Premier LeagueLiverpoolArne SlotManchester CityPep Guardiola

A játékvezetővel foglalkozó Arne Slot nem fogta vissza magát a Liverpool pofonja után

A Liverpool borzalmas mérkőzést produkált a Manchester City otthonában, Pep Guardiola együttese teljesen megérdemelt 3-0-s győzelmet aratott a Vörösök ellen. Arne Slot a lefújás utáni értékelésében elismerte, hogy a jobb csapat nyert, ugyanakkor a játékvezetői döntéseket megkérdőjelezte a kulcsfontosságú helyzetekben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 4:35
A végén a Liverpool mestere gratulált Pep Guardiolának Fotó: Darren Staples Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Arne Slot Liverpoolja – amelyben a sárga lapot kapó Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, míg Kerkez Milos az 56. percben állt be csereként – már az első félidőben kétgólos hátrányba került Erling Haaland és Nico González góljával, majd az összecsapás legjobbjának megválasztott Jérémy Doku a második játékrészben beállította a 3-0-s végeredményt.

Arne Slot szerint nem kellett volna elvenni Virgil van Dijk egyenlítő gólját
Arne Slot szerint nem kellett volna elvenni Virgil van Dijk egyenlítő gólját (Fotó: Darren Staples/AFP)

Arne Slot a mérkőzés utáni értékelésben kiemelte, az első félidő a várakozásoknak megfelelően hihetetlenül nehéz volt csapata számára.

– Nagyon magasan letámadtak minket, amellyel nehezen tudtunk megbirkózni. Reméltük, hogy megússzuk egygólos hátránnyal a szünet előtt, de aztán volt egy olyan tízperces időszak, amely meghatározó volt a meccs szempontjából – 1-1 vagy 2-1 helyett kétgólos hátrányba kerültünk. Mindent figyelembe véve a City volt a jobb csapat. Javulnunk kell, de ezt már a mai meccs nélkül is tudtam. Ha valamit ki lehet emelni, az a második játékrész, olyan csapatot láttam, amely nem adta fel, és megpróbált visszajönni a meccsbe, de ez nem volt elég. Ebben az időszakban nem beszélhetek az első helyről, jobban kell teljesítenünk – értékelt Slot.

Arne Slot szerint rosszul döntött a játékvezetői csapat

A holland szakember szóba hozta a Vörösök szempontjából rosszul alakult két fontos szituációt: Giorgi Mamardasvili megmozdulása után a VAR közbeavatkozását követően tizenegyeshez jutott a Manchester City – a később betaláló Erling Haaland itt még hibázott –, míg Virgil van Dijk góljánál Andy Robertson leshelyzete miatt ítéltek kifelé szabadrúgást.

– Nyilvánvaló és egyértelmű hiba volt? – utalt a tizenegyesre Slot. – Amit egyértelműen láttam, az a kontakt volt, ezzel nehéz nem egyetérteni, de utána Doku képes volt ugyanabba a pozícióba tenni a lábát, mint ahova szerette volna. Ugyanakkor a VAR és a játékvezetők néha tizenegyest ítélnek ezért, így nem érdemes róla sokáig beszélni.

A másik esetben egyértelműen hibás döntés született, legalábbis a véleményem szerint, mivel Robertson egyáltalán nem befolyásolta, hogy mit tudott tenni a kapus.

– Közvetlenül a mérkőzés után valaki megmutatta nekem, hogy ugyanez a játékvezető megadta a City utolsó perces győztes gólját a Wolverhampton ellen. Van Dijk gólja pozitívan befolyásolhatta volna a meccset számunkra, mert annyira gyengék voltunk az első félidőben, de persze nem jelenti azt, hogy másképpen alakult volna a második játékrész.

Az ezredik mérkőzésén edzősködő Pep Guardiola érthetően elégedett volt csapata teljesítményével.

– Nagyon jók voltunk, különösen az első félidőben. Tudom, hogy jó vagyok, de ne becsüljenek túl, a játékosok megteszik ezt. Biztosítanunk kell számukra a megfelelő környezetet, és jó kapcsolatokat kialakítanunk. Nem tanítom Jérémy Dokut arra, hogyan cselezzen, egyszerűen természetes tehetség. Kiemelkedő meccse volt a Premier League egyik kiemelkedő szélső védője ellen (a hazaiak mestere a Conor Bradley, Andy Robertson kettősből minden bizonnyal az előbbire gondolt – a szerző). Köszönöm a játékosoknak és a stábnak az ajándékot – utalt az ezredik összecsapására. – Most tartunk egy kis szünetet, pihenek egyet, hogy energikusan térhessek vissza. Jobban játszottunk az ezredik meccsemen, mint az elsőn a Barcelona B-vel. Különleges volt, hogy ezt a családom jelenlétében, a Liverpool ellen tehettük meg.

A Liverpool a vereség miatt még jobban lemaradt az élmezőnytől, a Manchester City viszont négy pontra megközelítette az éllovas Arsenalt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekdiadalmenet

Diadalmenet Washingtonban

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Trump nem felejtette el, hogy az egyetlen vezető Orbán Viktor volt, aki mindig kiállt mellette.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu