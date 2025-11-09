A Liverpool elleni meccshét óta nem fordult ez elő Sallaival, el is úszott a veretlenség

Több mint egy hónap után, öt meccset követően nem volt ott a Galatasaray kezdőcsapatában Sallai Roland, akivel legutóbb a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-meccsen (1-0), majd az azt követő, Besiktas elleni bajnokin (1-1) fordult elő, hogy csak a kispadra jelölte az isztambuliakat irányító Okan Buruk.

Sallai Roland ezúttal csak csereként kapott lehetőséget (Fotó: Uayur Subaaya/Anadolu/AFP)

A bajnokságot négypontos előnnyel vezető Galatasaray esélyesként utazott az alsóházban tanyázó Kocaelisporhoz, amely az első félidő végén – a helyzetek mennyisége és minősége alapján – meglepetésre megérdemelten előnybe került a nevesebb ellenfelével szemben.

Sallai Roland a szünet után állt be

Buruk érezte, hogy többre lesz szükség a szünet után, be is küldte Sallait, azonban a vendégek csak meg nem adott gólig jutottak, az Ajax ellen triplázó Victor Osimhen találatát les miatt érvénytelenítette a játékvezető, s mint utólag kiderült, ez az isztambuliak pontszerzésébe került.

A Galatasaray az első vereségét szenvedte el a Süper Lig most zajló idényében, és amennyiben a később pályára lépő Fenerbahce győzni tud hazai pályán, úgy mindössze egypontosra olvad az éllovas előnye.