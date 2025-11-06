Szenzáció: Lionel Messi Sallai Roland csapatába igazolhat egy különös szerződéssel

A török FotoMac oldal kezdte terjeszteni azt a hírt, miszerint Sallai Roland csapata, a Galatasaray nem mindennapi kölcsönszerződést szeretne kötni a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messivel, ameddig az amerikai labdarúgó-bajnokság szünetel. A török portál információi szerint – amit csütörtökre már spanyol és angol vezető lapok is átvettek – az argentin sztár idénye legjobb esetben december hatodikán ér véget az USA-ban, utána pedig márciusig nem játszana az Inter Miamiban.

Sallai Roland akár Lionel Messitől is tanulhat hamarosan Fotó: JOHN THYS / AFP

Miért igazolna Lionel Messi Sallai Roland csapatába?

Az nem újdonság, hogy a Galatasaray remek pénzügyi helyzetben van. A török gigász nyáron végleg megvette Victor Osimhent a Napolitól török rekordnak számító 75 millió euróért– aki nem mellesleg a szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen mesterhármast szerzett az Ajax otthonában –, míg Leroy Sanét a Bayern Münchentől sikerült elcsábítani borsos fizetésért. De említhetnénk a Manchester Cityvel BL-t nyert, a Barcelonát is megjárt Ilkay Gündogant, aki szintén a nyáron csatlakozott a török bajnokhoz.

A kölcsönszerződés Messinek is jól jönne, hiszen így játékban maradna a nyári világbajnokságig.

A 38 éves argentin már többször elmondta, hogy nagyon szeretne ott lenni a jövő évi tornán, de ezt majd csak a következő idény kezdetén tudja eldönteni, amikor látja, hogy milyen fizikai kondícióban van. Nos, ha a Galatasarayban játszana durván négy hónapig, akkor annak nemcsak Törökországban, hanem Argentínában is örülnének.

Sallainak Messi lenne a posztriválisa

Bármennyire hihetetlennek hangzik, de ez a mondat még igaz is lehet. A Barcelona legendája a jobb szélen érzi magát otthonosan, és Sallai eredeti pozíciója is az. Bár jól tudjuk, hogy Okan Buruk vezetőedző a magyar játékost előszeretettel használja jobbhátvédként is. Ugyanakkor a nyári szerzemény, a jobb-bekk Wilfried Singo az Ajax elleni BL-meccsen kezdett, így Sallai régi posztján játszhatott a támadó sorban. Messi érkezése ez felboríthatná pár hónapig, ami édes teher lenne a vezetőedzőnek.

Noha sokan azzal kritizálják Messit, hogy az USA-ban már csak levezet, így is ontja a gólokat.

A mostani idényben a bajnokságban 28 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 29 gólt és 16 gólpasszt jegyzett. Messi nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Inter Miami a csoportjában a harmadik helyen zárt a 34 körös alapszakaszban,

így a playoff-küzdelmekbe csak a nyolcaddöntőben csatlakozott az együttes – ahol a Nashville ellen sorsdöntő meccset játszik november kilencedikén magyar idő szerint hajnal kettőkor.