Sallai edzőjének különleges meccse, kétes értékű magyar sikerek Törökországban

Sallai Roland a Portugália elleni 2-2-es döntetlen után térhetett vissza a magyar válogatottól klubjához, a török bajnok Galatasarayhoz. Az isztambuli csapat a Süper Lig listavezetőjeként várta a kilencedik fordulót, amelyben a városi rivális, de pocsék rajtot vett Istanbul Basaksehir otthonában lépett pályára. Sallai Roland a Galatasaray színeiben ismét jobbhátvédként kapott szerepet, már az első perctől.

Már senki nem lepődik meg, ha Sallai Roland a jobbhátvéd pozícióban találja meg a nevét a Galatasaray összeállításában (Fotó: Anadolu via AFP/Orhan Cicek)

Sallaiék vezetőedzője, Okan Buruk számára különleges ez a párosítás, hiszen mielőtt a Galatasarayt bajnoki címekre vezette, a Basaksehir kispadján szerzett aranyéremmel alapozta meg az edzői hírnevét.

Sallai Roland csapata menetel

Az elmúlt három idény végén a Galatasaray ünnepelhetett, s ezek közül a tavalyi bajnoki címből már Sallai Roland is kivette a részét.

A szombati isztambuli derbi első félidejében védőként nem sok dolga volt Sallainak, szinte egykapuzott a Galatasaray, s végül Leroy Sané góljával meg is szerezte a vezetést.