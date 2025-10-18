Sallai RolandBalogh BotondMocsi AttilaGalatasarayCsoboth Kevin

Sallai edzőjének különleges meccse, kétes értékű magyar sikerek Törökországban

A török bajnokság listavezetője, a Galatasaray a válogatottszünet után, a kilencedik fordulóban a Basaksehir otthonában vívott isztambuli városi rangadót. Sallai Roland ezúttal is jobbhátvédként játszott a Galatasarayban, amely 2-1-re nyert. Mocsi Attila vesztes, Balogh Botond és Csoboth Kevin győztes Süper Lig-meccsen játszott szombaton, de utóbbiak öröme sem lehet maradéktalan.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 21:01
Nincs isztambuli derbi feszültség nélkül: Okan Buruk a Galatasaray és a Basaksehir edzőjeként is volt török bajnok, most Sallai Rolandék sikeréért dolgozik Fotó: Anadolu via AFP/Murat Sengül
Sallai Roland a Portugália elleni 2-2-es döntetlen után térhetett vissza a magyar válogatottól klubjához, a török bajnok Galatasarayhoz. Az isztambuli csapat a Süper Lig listavezetőjeként várta a kilencedik fordulót, amelyben a városi rivális, de pocsék rajtot vett Istanbul Basaksehir otthonában lépett pályára. Sallai Roland a Galatasaray színeiben ismét jobbhátvédként kapott szerepet, már az első perctől.

Már senki nem lepődik meg, ha Sallai Roland a jobbhátvéd pozícióban találja meg a nevét a Galatasaray összeállításában
Már senki nem lepődik meg, ha Sallai Roland a jobbhátvéd pozícióban találja meg a nevét a Galatasaray összeállításában (Fotó: Anadolu via AFP/Orhan Cicek)

Sallaiék vezetőedzője, Okan Buruk számára különleges ez a párosítás, hiszen mielőtt a Galatasarayt bajnoki címekre vezette, a Basaksehir kispadján szerzett aranyéremmel alapozta meg az edzői hírnevét.

Sallai Roland csapata menetel

Az elmúlt három idény végén a Galatasaray ünnepelhetett, s ezek közül a tavalyi bajnoki címből már Sallai Roland is kivette a részét.

A szombati isztambuli derbi első félidejében védőként nem sok dolga volt Sallainak, szinte egykapuzott a Galatasaray, s végül Leroy Sané góljával meg is szerezte a vezetést.

A második félidőre aktívabb futballra váltott a hazai csapat. A Romától kölcsönkapott üzbég támadó, Eldor Somurodov kétszer is betalált, igaz, az első alkalommal hosszas VAR-vizsgálat után kiderült, hogy lesen állt.

Az ellenfél érvényes góljára gyorsan válaszolt a Galatasaray, ismét Sané volt eredményes, akiről így – a közelmúlttal ellentétben – végre pozitív hangvételű cikkek születhetnek.

A Galatasaray kilenc forduló után nyolc győzelemmel és egy döntetlennel áll, öt pont az előnye a Süper Lig élén a legközelebbi üldöző, a Trabzonspor előtt.

Balogh Botond büntetőt hozott össze

A török bajnokság másik három szombati meccsén is játszott magyar labdarúgó. Mocsi Attila végigjátszotta a meccset, amelyen a Trabzonspor 2-1-re nyert a csapata ellen. A Rizespor találata bohózatba illő volt. 

Csoboth Kevin (Genclerbirligi) győzelmet ünnepelhetett a Besiktas otthonában, de csak a 88. percben állt be, addigra már kialakult az 1-2-es végeredmény.

Balogh Botond is győzelmet ünnepelhetett, de a Kocaelispor 3-2-es sikerének nem ő volt a hőse. A hazai pályán játszó Konyaspor első gólját hozó tizenegyes előtt a magyar védő szabálytalankodott, a második találatnál pedig a meccset végigjátszó Balogh ellen nyert fejpárbajt a gólszerző Nayir.

A török liga ötödik magyarja, az újra jó formába lendült Szalai Attila (Kasimpasa) hétfőn játszhat a fordulóban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

