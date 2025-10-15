Agymosás és isteni ajándék – kiborultak az írek a magyar válogatott bravúrja miatt

Az ír sajtóban kiemelten foglalkoznak a keddi, örmények elleni 1-0-s győzelemmel: az Irish Times szerint Írországnak megmaradt az esélye a világbajnoki részvételre Evan Ferguson góljának köszönhetően, annak ellenére, hogy a nemzeti együttes ideges futballt mutatott be még emberelőnyben is.

Heimir Hallgrímsson az ír sajtóval ellentétben pozitívan látja a dolgokat. Fotó: AFP/Paul Faith

A lap szakírója, Malachy Clerkin külön cikket szentelt az összecsapás elemzésének, melynek címében kiemelte, az örmények elleni győzelem nem keltett eufóriát, ugyanis az ír válogatott félénknek tűnt, bárminemű látható terv nélkül.

„Heimir Hallgrímsson legalább megkapta a sz…r 1-0-s sikerét – utalt Clerkin a szövetségi kapitány korábbi nyilatkozatára, amelynek szofisztikáltabb változata úgy szólt a szakember szájából a meccset megelőzően, hogy elfogadna egy visszafogott játékkal megszerzett 1-0-s diadalt.

„A győzelmet nem kell megmagyarázni, de lehetne ennél is hígabb az a bizonyos kása? A mérkőzés nagy részében Írország úgy érezte magát, mint egy tinédzser, aki a kijárási tilalom ellenére beoson a házba, és kétségbeesetten igyekszik nem rálépni a nyikorgó lépcsőfokokra. Ez volt a legóvatosabb, legidegesebb játék, ami el lehet képzelni egy olyan csapattól, amely félénknek és elképzelés nélkülinek tűnik.”

Isteni ajándék az ír győzelem

Clerkin felhívta rá a figyelmet, hogy Írország mind a négy pontját az ellenféltől való kiállítást követően szerezte – a mieink részéről Sallai Rolandot küldték le a 2-2-re végződött dublini találkozón. „Volt bárki, aki erről a meccsről úgy távozott, hogy jobban hisz Írország továbbjutásában? Ha bárhova is el szeretnénk jutni, Hallgrímssonnak annál jobb stratégiára lesz szüksége, mint hogy tíz ember ellen játsszon. Tigran Barszegjan piros lapja isteni ajándék volt, az a fajta generációként egyszer előforduló agymosás, amit Írországnak kétszer is odaajándékoztak négy meccs leforgása alatt. Nevetséges cselekedet volt az örmény játékos részéről, szinte az egyetlen dolog, ami megmenthette az ír csapatot a kábulattól.”

A szakíró végezetül szót ejtett a magyar válogatott bravúrjáról is. „Magyarország döntetlenje Portugália ellen egy újabb rossz eredmény, amely elvette azt a kevés csillogást is, ami még beragyogta ezt az estét.”

A gondolat, hogy ez az ír csapat elmegy Budapestre, és ott jó eredményt ér el, jelenleg elég valószínűtlennek tűnik.

Az ír sajtó a magyar válogatottal is foglalkozik

Az Irish Mirror ugyancsak kiemelten foglalkozik a portugál–magyar összecsapással, az ír sikerről szóló cikk címében is azt emelik ki, hogy bár Ferguson győzelemre vezette Írországot, a magyar válogatott Portugália elleni döntetlenje elrontotta a hangulatot. „Nyilvánvalóan messze voltunk a Manchester United 1999-es Bajnokok Ligája-döntős drámájától, de figyelembe véve, hogy egy órán keresztül milyen rosszul játszott Írország, nem kis dolog, hogy a győzelem újraélesztette a világbajnoki reményeket. Aztán jött a brutális hír, hogy a Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik a ráadásban egyenlített Portugáliában, és ezzel egy pillanat alatt elillant a jókedv.”

A hír gyorsan eljutott az ír játékosokhoz, akik közül néhányan teljes levertségben térdre estek a lefújáskor, akárcsak szombat este Lisszabonban.

„Írország szerencséje végleg elszállt, a magyar egyenlítés meghatározó pillanat lehet a selejtezőben, és amennyiben Magyarország novemberben nyer Örményországban, Írország pedig kikap hazai pályán Portugáliától, Budapestre már abban a tudatban utazunk, hogy nincs esély a továbbjutásra.”

A szövetségi kapitány még hisz a vb-részvételben

A sajtóval ellentétben Hallgrímsson pozitívan látja a keddi mérkőzést és a jövőbeli esélyeket. – Tisztában voltunk vele, hogy nyernünk kell Magyarországon, most azonban úgy tűnik, szükség lesz egy pontra Portugália ellen vagy egy szívességre Jerevánban az örményektől – utalt az örmény–magyar selejtezőre a szövetségi kapitány. – Az örmény versenyszellem figyelemreméltó, Budapesten is felvették a harcot a magyarokkal. Az írek mindig is szerettek a végsőkig küzdeni, most is ez fogjuk tenni. Ma három pontra volt szükségünk ahhoz, hogy életen maradjunk és legyen esélyünk. Mindig is tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, legközelebb jobban fogunk futballozni. Fel tudjuk venni a versenyt Magyarországgal, ezt már megmutattuk Portugáliában is. Az ír közönség segítségével kihozhatunk valamit abból a meccsből – zárta a szavait Hallgrímsson, hozzátéve, hogy a médián múlik, félig telinek vagy félig üresnek látják azt a bizonyos poharat.