Gattuso Istenhez fohászkodik, az olaszok pórul járhatnak, ahogy Izraellel viselkedtek

A papírforma érvényesült, de nem könnyen. Olaszország az első félidő végéig nem találta a ritmust, miközben Izrael bátran támadott, és Gianluigi Donnarummának korán nagyot kellett mentenie Manor Solomon lövésénél. Aztán jött Mateo Retegui, aki saját maga harcolt ki egy büntetőt, majd magabiztosan a felső sarokba bombázta – ezzel megtörve a vendégek lendületét. A második játékrészben Izrael közel járt az egyenlítéshez, Oscar Gloukh lövését azonban újra Donnarumma védte. Retegui viszont nem hibázott: a 74. percben labdát szerzett a tizenhatos előterében, majd egy gyönyörű ívelt lövéssel növelte az előnyt. A 3-0-s végeredményt Gianluca Mancini állította be egy fejessel a hosszabbításban.

Gennaro Gattuso, az olasz válogatott szövetségi kapitánya azt mutatja, hogy Norvégia ellen a négygólos győzelem is kevés lesz a csoportelsőséghez. Az Izrael elleni vb-selejtezőnek lesznek még következményei. Fotó: AFP

A győzelemmel Gattuso csapata bebiztosította legalább a második helyét az I csoportban és így playoffban, de a csoportelsőségre minimális az esélye, hiszen az első helyezett Norvégia gólkülönbsége jelenleg +26, Olaszországé +10, tehát az Oslóban elszenvedett 3-0-s vereség után kevés a hazai visszavágás a norvégoknak.

Gattuso elégedett, de óvatos

A mérkőzés után Gennaro Gattuso dicsérte játékosait, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Olaszország még mindig nehéz helyzetben van a továbbjutás szempontjából. – Pontosan azt a meccset játszottuk, amit kellett. Ma minden a tét volt, és a fiúk nagyon jól reagáltak. Mindannyian emlékszünk az Izrael elleni első találkozóra, amikor 5–4-re nyertünk, de szinte táncoltattak minket. Most koncentráltabbak voltunk, érettebbek. Retegui igazi vezér volt elöl, de Donnarumma is megmentett minket – mondta Gattuso a mérkőzés után, hozzátéve:

Most Istenhez kell imádkoznunk, hogy senki ne sérüljön meg, és hogy a klubokban is jó formában maradjanak a fiúk. Még mindig van munka bőven.

Az izraeli kapitány, Ran Ben-Shimon sportszerűen gratulált

Izrael ugyan kikapott, de edzőjük, Ran Ben-Shimon sportszerűen gratulált az ellenfélnek. – Kemény meccs volt egy rendkívül erős csapat ellen. Az eredmény nem tükrözi teljesen a játék képét, hiszen több lehetőségünk is volt. De az olasz válogatott minden hibát könyörtelenül kihasznál. Büszke vagyok a játékosaimra, és gratulálok Gattusónak, igazi úriember és kiváló edző – mondta az izraeli kapitány.