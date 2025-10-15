Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

OlaszországizraeliNorvégiaGennaro Gattuso

Gattuso Istenhez fohászkodik, az olaszok pórul járhatnak, ahogy Izraellel viselkedtek

Feszült hangulat, könnygáz, füttykoncert az izraeli himnusz alatt – az olasz válogatott mégis elvégezte a feladatát. Gennaro Gattuso csapata 3-0-ra legyőzte Izraelt az udinei világbajnoki selejtezők I csoportjában, ezzel bebiztosította helyét a playoffban. A pályán minden rendben volt, de a stadionon kívüli események miatt az olasz szövetség súlyos büntetésre számíthat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 8:12
Mateo Retegui (9-es mezben) két góllal járult hozzá az olaszok győzelméhez Izrael ellen Fotó: MATTIA RADONI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A papírforma érvényesült, de nem könnyen. Olaszország az első félidő végéig nem találta a ritmust, miközben Izrael bátran támadott, és Gianluigi Donnarummának korán nagyot kellett mentenie Manor Solomon lövésénél. Aztán jött Mateo Retegui, aki saját maga harcolt ki egy büntetőt, majd magabiztosan a felső sarokba bombázta – ezzel megtörve a vendégek lendületét. A második játékrészben Izrael közel járt az egyenlítéshez, Oscar Gloukh lövését azonban újra Donnarumma védte. Retegui viszont nem hibázott: a 74. percben labdát szerzett a tizenhatos előterében, majd egy gyönyörű ívelt lövéssel növelte az előnyt. A 3-0-s végeredményt Gianluca Mancini állította be egy fejessel a hosszabbításban.

Gennaro Gattuso, az olasz válogatott szövetségi kapitánya azt mutatja, hogy Norvégia ellen a négygólos győzelem is kevés lesz a csoportelsőséghez. Az Izrael elleni vb-selejtezőnek lesznek még következményei
Gennaro Gattuso, az olasz válogatott szövetségi kapitánya azt mutatja, hogy Norvégia ellen a négygólos győzelem is kevés lesz a csoportelsőséghez. Az Izrael elleni vb-selejtezőnek lesznek még következményei. Fotó: AFP

A győzelemmel Gattuso csapata bebiztosította legalább a második helyét az I csoportban és így playoffban, de a csoportelsőségre minimális az esélye, hiszen az első helyezett Norvégia gólkülönbsége jelenleg +26, Olaszországé +10, tehát az Oslóban elszenvedett 3-0-s vereség után kevés a hazai visszavágás a norvégoknak.

 

Gattuso elégedett, de óvatos

A mérkőzés után Gennaro Gattuso dicsérte játékosait, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Olaszország még mindig nehéz helyzetben van a továbbjutás szempontjából. – Pontosan azt a meccset játszottuk, amit kellett. Ma minden a tét volt, és a fiúk nagyon jól reagáltak. Mindannyian emlékszünk az Izrael elleni első találkozóra, amikor 5–4-re nyertünk, de szinte táncoltattak minket. Most koncentráltabbak voltunk, érettebbek. Retegui igazi vezér volt elöl, de Donnarumma is megmentett minket – mondta Gattuso a mérkőzés után, hozzátéve:

Most Istenhez kell imádkoznunk, hogy senki ne sérüljön meg, és hogy a klubokban is jó formában maradjanak a fiúk. Még mindig van munka bőven.

 

Az izraeli kapitány, Ran Ben-Shimon sportszerűen gratulált

Izrael ugyan kikapott, de edzőjük, Ran Ben-Shimon sportszerűen gratulált az ellenfélnek. – Kemény meccs volt egy rendkívül erős csapat ellen. Az eredmény nem tükrözi teljesen a játék képét, hiszen több lehetőségünk is volt. De az olasz válogatott minden hibát könyörtelenül kihasznál. Büszke vagyok a játékosaimra, és gratulálok Gattusónak, igazi úriember és kiváló edző – mondta az izraeli kapitány.

Ben-Shimon csapata már nem juthat tovább, de a fiataloknak adott lehetőséget, és ez a jövőre nézve biztató lehet. Az izraeli szurkolók egy kis csoportja is elutazott Udinébe, ők zászlóval, de rendben viselkedtek – a probléma nem tőlük indult.

Kevés nézőt engedtek be az Olaszország-Izrael vb-selejtezőre Udinében, de így is akadt balhé a lelátón
Kevés nézőt engedtek be az Olaszország-Izrael vb-selejtezőre Udinében, de így is akadt balhé a lelátón. Fotó: NurPhoto

A tüntetők és a szurkolók még gondot okozhatnak az olaszoknak

A pályán minden rendben zajlott, a város utcáin viszont kaotikus jelenetek játszódtak le. Délután több ezer tüntető vonult fel Palesztina mellett, de a békés demonstráció estére erőszakba torkollott. A Piazza Primo Maggión a tömeg áttörte a kordonokat, és összecsapott a rendőrökkel. A hatóságok könnygázt és vízágyúkat vetettek be, néhány újságírót is megtámadtak.

A stadionban sem volt teljesen nyugodt a hangulat: az izraeli himnuszt néhány szurkoló kifütyülte, amit ugyan a tömeg többsége tapssal próbált elnyomni, de a jelenet biztosan eljut a FIFA és az UEFA fegyelmi bizottságához.

Az olasz szövetségre így akár pénzbüntetés, sőt zárt kapus mérkőzés is várhat – mindez éppen akkor, amikor a válogatott újra kezdene stabilizálódni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.