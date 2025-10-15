Arda Güler vezetésével a törökök kitömték Szoboszlai liverpooli csapattársát

Szeptemberben a török válogatott 6-0-s vereséget szenvedett Spanyolország ellen, de az októberi vb-selejtezőkön nagyon jól reagált erre. Néhány nap leforgása alatt két meccsen tíz gólt szereztek a törökök, akik előbb 6-1-re Bulgáriát, majd kedd este 4-1-re Georgiát gázolták el a vb-selejtezőkön. A Real Madrid sztárja, Arda Güler mindkét győzelemben fontos szerepet játszott, tegnap a Liverpool kapusa, Giorgi Mamardasvili viszont gyenge osztályzatokat kapott.

Giorgi Mamardasvili, a Liverpool kapusa nem fogott ki jó napot Arda Güler és a törökök ellen. Fotó: Anadolu

Arda Güler a bolgárok ellen góllal és gólpasszokkal jelentkezett, ami után a spanyol sajtó ódákat zengett róla. Most a georgiai válogatott ellen hazai pályán nem talált a kapuba, de ő irányította a csapata játékát, a 68. percben már 4-1-es vezetésnél jött le a pályáról, a Real Madrid hivatalos oldala szerint az ő vezérletével nyertek a törökök.

Nem sikerült ilyen jól a meccs Szoboszlai liverpooli csapattársának. Az angol klubban a sérült Alissont a kapuban helyettesítő Giorgi Mamardasvili igen gyenge osztályzatot kapott bekapott négyes után. A 4,2-es osztályzat messze a leggyengébb, amit a Liverpool játékosai kiérdemeltek az elmúlt napokban rendezett válogatottmeccseken.

Liverpool Player Ratings over International Break (per FotMob)



- Mamardashvili 🇬🇪: 🟢 7.0 (vs Spain), 🔴 4.2 (vs Türkiye)



- VVD 🇳🇱: 🟠 6.8 (vs Malta), 🟢 8.4 ⚽️(vs Finland)



- Kerkez 🇭🇺: 🟢 7.3 (vs Armenia), 🟠 6.0 (vs Portugal)



- Conor Bradley: 🟢 7.5 (vs Slovakia)



-… — Macca (@BigMacAllister) October 14, 2025

A spanyolok ellen még tizenegyest védő (azon a meccsen 2-0-ra kaptak ki) Mamardasvilivel ellentétben több Liverpool-játékos is önbizalmat szerezhetett hazájában : Cody Gakpo három, Mohamed Szalah és Alexis Mac Allister két-két gólt lőtt, Virgil van Dijk és Szoboszlai egyet-egyet. A Liverpool vasárnap a Manchester United elleni rangadón lép pályára a Premier League-ben.