Arda Gülert dicsőítik, akinek a vezérletével a 0-6-ra 6-1-gyel válaszoltak a törökök

Nem akárhogy állt fel a spanyolok elleni pofonból az Arda Güler vezette török válogatott, amely az otthon elszenvedett 6-0-s vereség után 6-1-re verte idegenben a bolgárokat.

Arda Gülert nem tudták megállítani a bolgárok. Fotó: AFP/Nikolay Doychinov

A Real Madrid sztárja három találatból is kivette közvetlenül a részét, a spanyol sajtó az egekig magasztalja a középpályást: többek között a Marca és az AS is kiemelte a minden sorozatot figyelembe véve négy gólnál és hét gólpassznál járó középpályást, akivel kapcsolatban az Okdiario megjegyezte, hogy a Real Madrid sikeres idényének egyik kulcstényezője lehet.

A törökök történelmi sikert jegyezhettek fel a Vaszil Levszki Stadionban, korábban ugyanis sohasem tudtak nyerni Bulgáriában, tizenegy meccsen három döntetlen mellett nyolcszor vesztesen hagyták el a pályát.

– Nem számítottunk könnyű meccsre, és a szünetbeli egy-egyes állás igazolta is ezt. Minden megváltozott, amikor a második félidőben megszereztük a vezetést, végig lehetett érezni, hogy nagyon akarjuk a jó eredményt. A keddi, Grúzia elleni találkozó nagyon fontos lesz, a fő riválisunkról beszélünk, alaposan fel kell készülnünk – mondta Vincenzo Montella, a török válogatott szövetségi kapitánya.

Az olasz szakember nem hagyta figyelmen kívül, hogy a túloldalon milyen érzéseket okozott a kiütés.

Rengeteget ünnepeltünk a hat gólnál, elnézést kérek a bolgár drukkerektől, de ez fontos siker volt a számunkra. Mindegy, hogy egyenes ágon vagy a playoffon keresztül, de ott akarunk lenni a világbajnokságon.

Törökország a három mérkőzés után hat szerzett ponttal az E csoport második helyét foglalja el, s amennyiben kedden legyőzi a grúzokat, úgy minimum a rájátszás már biztos lesz Güleréknek.