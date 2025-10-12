Ronaldo üzent a kihagyott tizenegyese után, csapattársa kiosztotta a riportert

Cristiano Ronaldo az írek elleni mérkőzés 75. percében végezhette el a kezezés miatt megítélt büntetőt, ám a korábban a Liverpoolban futballozó Caoimhín Kelleher lábbal hárítani tudta az egyébként nem túl jól elvégzett, középre tartó lövést. A portugál klasszis szerencséjére Rúben Neves megmentette a portugálokat, akik 1-0-s győzelmükkel hibátlanul vezetik a magyar válogatottat is tartalmazó F csoportot.

Cristiano Ronaldo kihagyott tizenegyese ellenére Portugália megszerezte a három pontot. Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

Cristiano Ronaldo üzenete

Az összecsapás után az immár milliárdos Ronaldo az Instagram-oldalán üzent a szurkolóknak, a kihagyott tizenegyest azonban nem hozta szóba.

Egy lépéssel közelebb. Gyerünk!

A bejegyzés alatt a szurkolók a támogatásukról biztosították az al-Nasszr sztárját, aki elsőként juthatott volna el negyven gólig a vb-selejtezők történelmében – ezt a számot legközelebb kedden éppen a mieink ellen érheti el.

A kihagyott tizenegyessel kapcsolatban megkérdezték a szünet után csereként beállt Renato Veigát, és a Villarreal védője meglehetősen dühösen felelt arra a kérdésre, hogy Ronaldo elnézést kért-e a lefújás után.

– Nem kell bocsánatot kérnie, mindent megtett és megtesz Portugáliáért és a portugál labdarúgásért – mondta a 22 esztendős futballista.

A portugál és a magyar válogatott kedden 20.45-től mérkőzik meg egymással Lisszabonban. Amennyiben a hazaiak begyűjtik a három pontot és az örmények nem nyernek Írország ellen Dublinban, akkor matematikailag is biztossá válik Ronaldóék világbajnoki szereplése.